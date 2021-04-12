"Такое не забыть": как советские асы устроили катастрофу в ВВС США
08:00 12.04.2021 (обновлено: 13:03 12.04.2021)
© AP PhotoРоссийские истребители "МИГ-15" на фестивале в Германии
© AP Photo
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Николай Протопопов. Десятки сбитых самолетов, сотни пленных пилотов и недельный траур — ровно 70 лет назад, 12 апреля 1951-го, в небе над Кореей американцы встретились с действительно сильным противником. ВВС США вступили в бой с советскими асами, которые разбили воздушную армаду бомбардировщиков B-29 Superfortress за считанные минуты. Как янки пережили "черный четверг" — в материале РИА Новости.
Незаметная поддержка
Первые советские летчики в качестве добровольцев прибыли в Корею в ноябре 1950-го. В обстановке строжайшей секретности сюда перегнали эшелоны с новейшими на тот момент реактивными истребителями МиГ-15 — под видом сельскохозяйственных комбайнов.
Советским военнослужащим пришлось сменить форму и опознавательные знаки на китайские и корейские. До их появления янки чувствовали себя в небе вольготно и безопасно — корейская авиация не отличалась высокой боеспособностью, да и большую часть того, что имелось на вооружении, США и их союзники уничтожили в начале войны.
Советским летчикам запретили пересекать 38-ю параллель, разделяющую Северную и Южную Корею, в том числе чтобы избежать потерь новейших "пятнадцатых" на территории противника. В то же время американцы объявили охоту на "МиГи" и даже обещали крупное денежное вознаграждение тому, кто доставит им целый самолет.
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Над Кореей закрутилась воздушная карусель. Пилоты ВВС США в полной мере прочувствовали на себе мастерство гораздо более опытного противника — многие советские летчики еще совсем недавно дрались с асами люфтваффе, а "МиГи" оказались на голову выше американских истребителей F-80 Shooting Star и F-84 Thunderjet по скорости, маневренности, скороподъемности и огневой мощи.
После первых же серьезных стычек в небе на аэродромы базирования не вернулось несколько тяжелых бомбардировщиков B-29 Superfortress. Чтобы сократить потери, американцы экстренно перебросили в Корею новейшие истребители F-86 Sabre, мало в чем уступавшие "пятнадцатым". Теперь воздушные победы давались советским летчикам тяжелее. Кроме того, сказывались сложности с освоением новой техники, которую приходилось изучать и обкатывать в боевых условиях.
© Фото : Общественное достояниеАтака бомбардировщиков B-26 в Вонсане, Северная Корея, 1951 г.
© Фото : Общественное достояние
Атака бомбардировщиков B-26 в Вонсане, Северная Корея, 1951 г.
Аллея "МиГов"
Весной 1951 года в Корею направили 324-ю истребительную авиационную дивизию под командованием легендарного аса Ивана Кожедуба. Зоной ответственности ему определили район реки Ялуцзян. Дивизия не пускала самолеты противника дальше этого рубежа. Американцы прозвали это место "аллеей МиГов".
А 12 апреля с авиацией США произошла настоящая катастрофа. Планировался массированный бомбовый удар по корейскому городу Сингисю, по важным объектам инфраструктуры. В частности — по мосту через реку Ялуцзян. Радиолокационные станции засекли крупную группу самолетов противника, двигавшуюся со скоростью около 500 километров в час в сторону северокорейских позиций. Это были 48 стратегических бомбардировщиков B-29 Superfortress в сопровождении более 120 истребителей.
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Иван Кожедуб рискнул оставить аэродром без прикрытия и поднял на перехват все боеготовые "МиГи" авиадивизии — 44 машины. Советские самолеты быстро нагнали американцев. "Суперкрепости" шли группами по 12 бортов, сзади, в двух-трех километрах, — стая "Шутинг старов", "Тандерджетов" и "Сэйбров".
Летчики-добровольцы с ходу вступили в бой. Американцев застали врасплох. Поначалу они вообще не понимали, кто и откуда ведет по ним огонь — "МиГи" стремительно заходили сверху и в упор расстреливали нагруженные бомбами "крепости". Группа советских истребителей преследовала головные B-29, остальные атаковали самолеты сопровождения, чтобы связать их боем и оттеснить от бомбардировщиков.
Корейская война 1950-1953. Стрелок — охотник за вражескими самолетами
Через пару минут горело уже несколько B-29 — фугасные снаряды авиапушек "пятнадцатых" оставляли в фюзеляжах тяжеловесов огромные пробоины. Экипажам ничего не оставалось, кроме как выпрыгивать из падающих машин с парашютами. Некоторые подбитые бомбардировщикам смогли уйти, но не все дотянули до аэродрома.
Уцелевшие B-29 устремились в сторону моря. "МиГи" их не преследовали — иначе попали бы под огонь зенитных орудий американских кораблей.
© РИА Новости / РИА НовостиCоветский истребитель МиГ-15 с пробоинами после воздушного боя во время войны в Корее
Cоветский истребитель МиГ-15 с пробоинами после воздушного боя во время войны в Корее
Небывалые потери
Вся схватка продолжалась чуть более 20 минут. Советские асы сбили десять B-29 и несколько истребителей, еще 15 бомбардировщиков получили серьезные повреждения. Более сотни американских летчиков, выпрыгнувших с парашютами, попали в плен. Все "МиГи" вернулись на базу.
Командование ВВС США испытало тогда настоящий шок. Таких массовых потерь не было со времен Второй мировой. Объявили недельный траур, а налеты в этот район прекратились на целых три месяца.
А потом был "черный вторник". Тридцатого октября того же года "летающие крепости" должны были разбомбить корейский аэродром Намси. Однако масштабную операцию снова сорвали летчики-добровольцы. В этот раз к корейским объектам отправили 21 бомбардировщик, их прикрывали около 200 истребителей.
На перехват армады вылетело более четырех десятков "МиГов". Не ввязываясь в бой с самолетами прикрытия, ударили по бомбардировщикам из пушек и пулеметов. Летчики действовали независимыми парами, что давало больше свободы при принятии решений и выборе целей.
"Бомберы" не дошли до точки сброса — аэродром Намси не пострадал. США недосчитались дюжины B-29. Из почти полусотни "МиГов" сбили только один. На исход боя повлияло и неправильное планирование: большая часть F-86 Sabre, способных противостоять "МиГам", отстали и ушли в район реки Ялуцзян, чтобы там встретить советские истребители. После этого инцидента тактику B-29 пересмотрели — теперь они вылетали на задание только по ночам одиночными бортами или небольшими группами.
© AP Photo / Max DesforВойска ООН во время боевых действий в Южной Корее. 1950 год
© AP Photo / Max Desfor
Войска ООН во время боевых действий в Южной Корее. 1950 год
Всего советские асы уничтожили в Корее около 1300 самолетов противника. По разным оценкам, американцы потеряли от 60 до 90 тяжелых бомбардировщиков B-29 Superfortress, оказавшихся абсолютно беззащитными перед реактивными "МиГами".
Стало понятно, что ядерные бомбардировки СССР, которые планировал в те годы Пентагон, не такая простая задача, как это было с японскими Хиросимой и Нагасаки.
Экипаж самолета, сбросившего атомную бомбу на Нагасаки
Экипаж самолета, сбросившего атомную бомбу на Нагасаки