https://ria.ru/20210412/istrebitel-1727536327.html

"Такое не забыть": как советские асы устроили катастрофу в ВВС США

"Такое не забыть": как советские асы устроили катастрофу в ВВС США

Десятки сбитых самолетов, сотни пленных пилотов и недельный траур — ровно 70 лет назад, 12 апреля 1951-го, в небе над Кореей американцы встретились с... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T08:00

2021-04-12T08:00

2021-04-12T13:03

иван кожедуб

россия

ввс сша

корейская война (1950-1953)

министерство обороны сша

сша

безопасность

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Николай Протопопов. Десятки сбитых самолетов, сотни пленных пилотов и недельный траур — ровно 70 лет назад, 12 апреля 1951-го, в небе над Кореей американцы встретились с действительно сильным противником. ВВС США вступили в бой с советскими асами, которые разбили воздушную армаду бомбардировщиков B-29 Superfortress за считанные минуты. Как янки пережили "черный четверг" — в материале РИА Новости. Незаметная поддержкаПервые советские летчики в качестве добровольцев прибыли в Корею в ноябре 1950-го. В обстановке строжайшей секретности сюда перегнали эшелоны с новейшими на тот момент реактивными истребителями МиГ-15 — под видом сельскохозяйственных комбайнов. Советским военнослужащим пришлось сменить форму и опознавательные знаки на китайские и корейские. До их появления янки чувствовали себя в небе вольготно и безопасно — корейская авиация не отличалась высокой боеспособностью, да и большую часть того, что имелось на вооружении, США и их союзники уничтожили в начале войны.Советским летчикам запретили пересекать 38-ю параллель, разделяющую Северную и Южную Корею, в том числе чтобы избежать потерь новейших "пятнадцатых" на территории противника. В то же время американцы объявили охоту на "МиГи" и даже обещали крупное денежное вознаграждение тому, кто доставит им целый самолет.Над Кореей закрутилась воздушная карусель. Пилоты ВВС США в полной мере прочувствовали на себе мастерство гораздо более опытного противника — многие советские летчики еще совсем недавно дрались с асами люфтваффе, а "МиГи" оказались на голову выше американских истребителей F-80 Shooting Star и F-84 Thunderjet по скорости, маневренности, скороподъемности и огневой мощи.После первых же серьезных стычек в небе на аэродромы базирования не вернулось несколько тяжелых бомбардировщиков B-29 Superfortress. Чтобы сократить потери, американцы экстренно перебросили в Корею новейшие истребители F-86 Sabre, мало в чем уступавшие "пятнадцатым". Теперь воздушные победы давались советским летчикам тяжелее. Кроме того, сказывались сложности с освоением новой техники, которую приходилось изучать и обкатывать в боевых условиях. Аллея "МиГов"Весной 1951 года в Корею направили 324-ю истребительную авиационную дивизию под командованием легендарного аса Ивана Кожедуба. Зоной ответственности ему определили район реки Ялуцзян. Дивизия не пускала самолеты противника дальше этого рубежа. Американцы прозвали это место "аллеей МиГов".А 12 апреля с авиацией США произошла настоящая катастрофа. Планировался массированный бомбовый удар по корейскому городу Сингисю, по важным объектам инфраструктуры. В частности — по мосту через реку Ялуцзян. Радиолокационные станции засекли крупную группу самолетов противника, двигавшуюся со скоростью около 500 километров в час в сторону северокорейских позиций. Это были 48 стратегических бомбардировщиков B-29 Superfortress в сопровождении более 120 истребителей.Иван Кожедуб рискнул оставить аэродром без прикрытия и поднял на перехват все боеготовые "МиГи" авиадивизии — 44 машины. Советские самолеты быстро нагнали американцев. "Суперкрепости" шли группами по 12 бортов, сзади, в двух-трех километрах, — стая "Шутинг старов", "Тандерджетов" и "Сэйбров".Летчики-добровольцы с ходу вступили в бой. Американцев застали врасплох. Поначалу они вообще не понимали, кто и откуда ведет по ним огонь — "МиГи" стремительно заходили сверху и в упор расстреливали нагруженные бомбами "крепости". Группа советских истребителей преследовала головные B-29, остальные атаковали самолеты сопровождения, чтобы связать их боем и оттеснить от бомбардировщиков. Через пару минут горело уже несколько B-29 — фугасные снаряды авиапушек "пятнадцатых" оставляли в фюзеляжах тяжеловесов огромные пробоины. Экипажам ничего не оставалось, кроме как выпрыгивать из падающих машин с парашютами. Некоторые подбитые бомбардировщикам смогли уйти, но не все дотянули до аэродрома.Уцелевшие B-29 устремились в сторону моря. "МиГи" их не преследовали — иначе попали бы под огонь зенитных орудий американских кораблей.Небывалые потериВся схватка продолжалась чуть более 20 минут. Советские асы сбили десять B-29 и несколько истребителей, еще 15 бомбардировщиков получили серьезные повреждения. Более сотни американских летчиков, выпрыгнувших с парашютами, попали в плен. Все "МиГи" вернулись на базу. Командование ВВС США испытало тогда настоящий шок. Таких массовых потерь не было со времен Второй мировой. Объявили недельный траур, а налеты в этот район прекратились на целых три месяца.А потом был "черный вторник". Тридцатого октября того же года "летающие крепости" должны были разбомбить корейский аэродром Намси. Однако масштабную операцию снова сорвали летчики-добровольцы. В этот раз к корейским объектам отправили 21 бомбардировщик, их прикрывали около 200 истребителей.На перехват армады вылетело более четырех десятков "МиГов". Не ввязываясь в бой с самолетами прикрытия, ударили по бомбардировщикам из пушек и пулеметов. Летчики действовали независимыми парами, что давало больше свободы при принятии решений и выборе целей. "Бомберы" не дошли до точки сброса — аэродром Намси не пострадал. США недосчитались дюжины B-29. Из почти полусотни "МиГов" сбили только один. На исход боя повлияло и неправильное планирование: большая часть F-86 Sabre, способных противостоять "МиГам", отстали и ушли в район реки Ялуцзян, чтобы там встретить советские истребители. После этого инцидента тактику B-29 пересмотрели — теперь они вылетали на задание только по ночам одиночными бортами или небольшими группами. Всего советские асы уничтожили в Корее около 1300 самолетов противника. По разным оценкам, американцы потеряли от 60 до 90 тяжелых бомбардировщиков B-29 Superfortress, оказавшихся абсолютно беззащитными перед реактивными "МиГами".Стало понятно, что ядерные бомбардировки СССР, которые планировал в те годы Пентагон, не такая простая задача, как это было с японскими Хиросимой и Нагасаки.

https://ria.ru/20200215/1564789538.html

https://ria.ru/20200608/1572508386.html

https://ria.ru/20210405/aviatsiya-1603976108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван кожедуб , россия, ввс сша, корейская война (1950-1953), министерство обороны сша, сша, безопасность