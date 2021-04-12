https://ria.ru/20210412/iran-1727918341.html

В МИД прокомментировали инцидент на ядерном объекте в Иране

В МИД прокомментировали инцидент на ядерном объекте в Иране

Москва надеется, что взрыв на ядерном объекте в Иране не скажется на перспективах дипломатических инициатив, связанных с ядерной программой республики. Об этом... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T15:31

2021-04-12T15:31

2021-04-12T17:05

взрыв на ядерном объекте в иране

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

мария захарова

мохаммад джавад зариф

дональд трамп

мид ирана

магатэ

москва

вена

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Москва надеется, что взрыв на ядерном объекте в Иране не скажется на перспективах дипломатических инициатив, связанных с ядерной программой республики. Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова.Заседание совместной комиссии по СВПД прошло в очном формате на уровне политических директоров на прошлой неделе в Вене, непрямые переговоры с представителями республики возобновятся в середине этой недели.Организация по атомной энергии Ирана 11 апреля заявила, что на заводе по обогащению урана в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества. Обесточены оказались подземные центрифуги. На их восстановление может потребоваться около года.По данным источников издания The New York Times, к атаке может быть причастна израильская разведка. Утверждается, что повреждения вызваны взрывом.Официальные лица Израиля инцидент пока не прокомментировали.Соглашение по ядерной программе ИранаВ 2015 году Иран согласовал с шестью странами (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) Совместный всеобъемлющий план действий, который предполагает снятие ограничений с Тегерана в обмен на отказ от обогащения урана в военных целях. Сделка просуществовала до мая 2018-го, когда президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения и восстановил жесткие санкции.Через год Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств, а в конце 2020 года власти приняли закон, который предполагает, что отмены санкций будут добиваться обратным способом — активизацией ядерной деятельности.Иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20 процентов (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67 процента), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг, некоторые из них уже запустили.

https://ria.ru/20210412/iran-1727897248.html

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сша

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