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В МИД прокомментировали инцидент на ядерном объекте в Иране
В МИД прокомментировали инцидент на ядерном объекте в Иране
Москва надеется, что взрыв на ядерном объекте в Иране не скажется на перспективах дипломатических инициатив, связанных с ядерной программой республики. Об этом... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T15:31
2021-04-12T17:05
взрыв на ядерном объекте в иране
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
мария захарова
мохаммад джавад зариф
дональд трамп
мид ирана
магатэ
москва
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Москва надеется, что взрыв на ядерном объекте в Иране не скажется на перспективах дипломатических инициатив, связанных с ядерной программой республики. Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова.Заседание совместной комиссии по СВПД прошло в очном формате на уровне политических директоров на прошлой неделе в Вене, непрямые переговоры с представителями республики возобновятся в середине этой недели.Организация по атомной энергии Ирана 11 апреля заявила, что на заводе по обогащению урана в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества. Обесточены оказались подземные центрифуги. На их восстановление может потребоваться около года.По данным источников издания The New York Times, к атаке может быть причастна израильская разведка. Утверждается, что повреждения вызваны взрывом.Официальные лица Израиля инцидент пока не прокомментировали.Соглашение по ядерной программе ИранаВ 2015 году Иран согласовал с шестью странами (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) Совместный всеобъемлющий план действий, который предполагает снятие ограничений с Тегерана в обмен на отказ от обогащения урана в военных целях. Сделка просуществовала до мая 2018-го, когда президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения и восстановил жесткие санкции.Через год Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств, а в конце 2020 года власти приняли закон, который предполагает, что отмены санкций будут добиваться обратным способом — активизацией ядерной деятельности.Иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20 процентов (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67 процента), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг, некоторые из них уже запустили.
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взрыв на ядерном объекте в иране, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мария захарова, мохаммад джавад зариф, дональд трамп, мид ирана, магатэ, москва, вена, сша, в мире

В МИД прокомментировали инцидент на ядерном объекте в Иране

15:31 12.04.2021 (обновлено: 17:05 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Москва надеется, что взрыв на ядерном объекте в Иране не скажется на перспективах дипломатических инициатив, связанных с ядерной программой республики. Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова.

"Надеемся, что произошедшее не станет "подарком" разномастным противникам СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий, согласованного Ираном и странами "шестерки". — Прим. ред.) и не подорвет набирающие ход консультации на венской площадке по реанимированию этих договоренностей", — сказала она.

Заседание совместной комиссии по СВПД прошло в очном формате на уровне политических директоров на прошлой неделе в Вене, непрямые переговоры с представителями республики возобновятся в середине этой недели.
Организация по атомной энергии Ирана 11 апреля заявила, что на заводе по обогащению урана в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества. Обесточены оказались подземные центрифуги. На их восстановление может потребоваться около года.
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В Евросоюзе прокомментировали инцидент на ядерном объекте в Иране
По данным источников издания The New York Times, к атаке может быть причастна израильская разведка. Утверждается, что повреждения вызваны взрывом.
Официальные лица Израиля инцидент пока не прокомментировали.

Соглашение по ядерной программе Ирана

В 2015 году Иран согласовал с шестью странами (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) Совместный всеобъемлющий план действий, который предполагает снятие ограничений с Тегерана в обмен на отказ от обогащения урана в военных целях. Сделка просуществовала до мая 2018-го, когда президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения и восстановил жесткие санкции.
Через год Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств, а в конце 2020 года власти приняли закон, который предполагает, что отмены санкций будут добиваться обратным способом — активизацией ядерной деятельности.
Иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20 процентов (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67 процента), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг, некоторые из них уже запустили.
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