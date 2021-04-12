В МИД прокомментировали инцидент на ядерном объекте в Иране
15:31 12.04.2021 (обновлено: 17:05 12.04.2021)
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Москва надеется, что взрыв на ядерном объекте в Иране не скажется на перспективах дипломатических инициатив, связанных с ядерной программой республики. Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова.
"Надеемся, что произошедшее не станет "подарком" разномастным противникам СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий, согласованного Ираном и странами "шестерки". — Прим. ред.) и не подорвет набирающие ход консультации на венской площадке по реанимированию этих договоренностей", — сказала она.
Организация по атомной энергии Ирана 11 апреля заявила, что на заводе по обогащению урана в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества. Обесточены оказались подземные центрифуги. На их восстановление может потребоваться около года.
По данным источников издания The New York Times, к атаке может быть причастна израильская разведка. Утверждается, что повреждения вызваны взрывом.
Официальные лица Израиля инцидент пока не прокомментировали.
Соглашение по ядерной программе Ирана
В 2015 году Иран согласовал с шестью странами (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) Совместный всеобъемлющий план действий, который предполагает снятие ограничений с Тегерана в обмен на отказ от обогащения урана в военных целях. Сделка просуществовала до мая 2018-го, когда президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения и восстановил жесткие санкции.
Через год Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств, а в конце 2020 года власти приняли закон, который предполагает, что отмены санкций будут добиваться обратным способом — активизацией ядерной деятельности.
Иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20 процентов (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67 процента), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг, некоторые из них уже запустили.