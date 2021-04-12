https://ria.ru/20210412/iran-1727876939.html
Авария в Натанзе не остановила процесс обогащения урана, заявили в Иране
Авария в Натанзе не остановила процесс обогащения урана, заявили в Иране
Обогащение урана на объекте в Натанзе после произошедшей накануне диверсии продолжается, заявил в понедельник глава Организации атомной энергии и вице-президент РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T12:18
2021-04-12T12:18
2021-04-12T13:41
взрыв на ядерном объекте в иране
али акбар салехи
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727853161_0:0:2160:1215_1920x0_80_0_0_ccb4c376d82c1c897206013a8d77624a.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Обогащение урана на объекте в Натанзе после произошедшей накануне диверсии продолжается, заявил в понедельник глава Организации атомной энергии и вице-президент Ирана Али Акбар Салехи."Вчерашнее происшествие в Натанзе не создало помех обогащению (урана), было включено аварийное электроснабжение", - сказал чиновник, которого цитирует государственная телерадиокомпания IRIB.По словам Салехи, обогащение на ядерной объекте продолжается, в течение нескольких дней поврежденные центрифуги будут заменены на более мощные, за счет чего в "кратчайшие сроки" на ядерном объекте в Натанзе возможно будет обогащение урана до уровня 50%.
https://ria.ru/20210412/iran-1727841588.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727853161_112:0:1896:1338_1920x0_80_0_0_9feb556892febe207829f7edc1992c05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв на ядерном объекте в иране, али акбар салехи, иран, в мире