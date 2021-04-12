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Авария в Натанзе не остановила процесс обогащения урана, заявили в Иране
Авария в Натанзе не остановила процесс обогащения урана, заявили в Иране
Обогащение урана на объекте в Натанзе после произошедшей накануне диверсии продолжается, заявил в понедельник глава Организации атомной энергии и вице-президент РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T12:18
2021-04-12T13:41
взрыв на ядерном объекте в иране
али акбар салехи
иран
в мире
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Обогащение урана на объекте в Натанзе после произошедшей накануне диверсии продолжается, заявил в понедельник глава Организации атомной энергии и вице-президент Ирана Али Акбар Салехи."Вчерашнее происшествие в Натанзе не создало помех обогащению (урана), было включено аварийное электроснабжение", - сказал чиновник, которого цитирует государственная телерадиокомпания IRIB.По словам Салехи, обогащение на ядерной объекте продолжается, в течение нескольких дней поврежденные центрифуги будут заменены на более мощные, за счет чего в "кратчайшие сроки" на ядерном объекте в Натанзе возможно будет обогащение урана до уровня 50%.
https://ria.ru/20210412/iran-1727841588.html
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взрыв на ядерном объекте в иране, али акбар салехи, иран, в мире

Авария в Натанзе не остановила процесс обогащения урана, заявили в Иране

12:18 12.04.2021 (обновлено: 13:41 12.04.2021)
 
© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranЦентрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе
Центрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran
Центрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Обогащение урана на объекте в Натанзе после произошедшей накануне диверсии продолжается, заявил в понедельник глава Организации атомной энергии и вице-президент Ирана Али Акбар Салехи.
"Вчерашнее происшествие в Натанзе не создало помех обогащению (урана), было включено аварийное электроснабжение", - сказал чиновник, которого цитирует государственная телерадиокомпания IRIB.
По словам Салехи, обогащение на ядерной объекте продолжается, в течение нескольких дней поврежденные центрифуги будут заменены на более мощные, за счет чего в "кратчайшие сроки" на ядерном объекте в Натанзе возможно будет обогащение урана до уровня 50%.
Центрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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Взрыв на ядерном объекте в ИранеАли Акбар СалехиИранВ мире
 
 
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