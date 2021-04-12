https://ria.ru/20210412/iran-1727876939.html

Авария в Натанзе не остановила процесс обогащения урана, заявили в Иране

Авария в Натанзе не остановила процесс обогащения урана, заявили в Иране

Обогащение урана на объекте в Натанзе после произошедшей накануне диверсии продолжается, заявил в понедельник глава Организации атомной энергии и вице-президент РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T12:18

2021-04-12T12:18

2021-04-12T13:41

взрыв на ядерном объекте в иране

али акбар салехи

иран

в мире

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Обогащение урана на объекте в Натанзе после произошедшей накануне диверсии продолжается, заявил в понедельник глава Организации атомной энергии и вице-президент Ирана Али Акбар Салехи."Вчерашнее происшествие в Натанзе не создало помех обогащению (урана), было включено аварийное электроснабжение", - сказал чиновник, которого цитирует государственная телерадиокомпания IRIB.По словам Салехи, обогащение на ядерной объекте продолжается, в течение нескольких дней поврежденные центрифуги будут заменены на более мощные, за счет чего в "кратчайшие сроки" на ядерном объекте в Натанзе возможно будет обогащение урана до уровня 50%.

https://ria.ru/20210412/iran-1727841588.html

иран

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв на ядерном объекте в иране, али акбар салехи, иран, в мире