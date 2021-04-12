https://ria.ru/20210412/iran-1727842687.html

Поврежденные при взрыве центрифуги в Натанзе заменят

Поврежденные при взрыве центрифуги в Натанзе заменят

Представитель МИД Ирана заявил, что Тегеран заменит центрифуги, поврежденные в результате атаки на атомный объект в Натанзе, на более современные. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T09:46

2021-04-12T09:46

2021-04-12T10:42

мид ирана

тегеран (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_fe5daf9b881f9f10d05e22ba1f56a0c6.jpg

БЕЙРУТ, 12 апр - РИА Новости. Представитель МИД Ирана заявил, что Тегеран заменит центрифуги, поврежденные в результате атаки на атомный объект в Натанзе, на более современные."Диверсия в Натанзе не ослабит нашу позицию в переговорах. Пусть стороны переговоров знают, что реактор в Натанзе будет оснащен более совершенными центрифугами и возможностями высокого обогащения", - заявил глава МИД Ирана.

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид ирана, тегеран (город), в мире