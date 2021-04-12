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Поврежденные при взрыве центрифуги в Натанзе заменят
Поврежденные при взрыве центрифуги в Натанзе заменят
Представитель МИД Ирана заявил, что Тегеран заменит центрифуги, поврежденные в результате атаки на атомный объект в Натанзе, на более современные. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T09:46
2021-04-12T09:46
2021-04-12T10:42
мид ирана
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БЕЙРУТ, 12 апр - РИА Новости. Представитель МИД Ирана заявил, что Тегеран заменит центрифуги, поврежденные в результате атаки на атомный объект в Натанзе, на более современные."Диверсия в Натанзе не ослабит нашу позицию в переговорах. Пусть стороны переговоров знают, что реактор в Натанзе будет оснащен более совершенными центрифугами и возможностями высокого обогащения", - заявил глава МИД Ирана.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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мид ирана, тегеран (город), в мире
БЕЙРУТ, 12 апр - РИА Новости. Представитель МИД Ирана заявил, что Тегеран заменит центрифуги, поврежденные в результате атаки на атомный объект в Натанзе, на более современные.
"Диверсия в Натанзе не ослабит нашу позицию в переговорах. Пусть стороны переговоров знают, что реактор в Натанзе будет оснащен более совершенными центрифугами и возможностями высокого обогащения", - заявил глава МИД Ирана.