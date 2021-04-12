https://ria.ru/20210412/investportal-1727881089.html

Количество посещений Инвестпортала Москвы превысило 13 миллионов

Количество посещений Инвестпортала Москвы превысило 13 миллионов

Инвестиционный портал Москвы, запущенный в 2014 году для оперативного взаимодействия города с бизнесом, предприниматели посетили уже более 13 миллионов раз,... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T12:30

2021-04-12T12:30

2021-04-12T12:30

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

москва

технологии

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Инвестиционный портал Москвы, запущенный в 2014 году для оперативного взаимодействия города с бизнесом, предприниматели посетили уже более 13 миллионов раз, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Сайт investmoscow.ru – один из самых популярных ресурсов для бизнеса. Пользователям Инвестиционного портала доступно 30 онлайн-сервисов, которые делают ведение бизнеса в столице более комфортным. С момента создания сайта онлайн-услугами воспользовались 330 тысяч раз, а с начала этого года – уже 34 тысячи раз. На Инвестпортале зарегистрировано более 45 тысяч личных кабинетов инвесторов, а в среднем в день на портал заходят до 8,5 тысячи пользователей", - рассказал заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.На Инвестпортале в режиме онлайн предприниматели могут воспользоваться широким набором мер поддержки, которую город оказывает как действующим, так и начинающим компаниям. Это различные льготы, субсидии, займы по сниженным ставкам и многое другое. Большинство этих мер поддержки стало доступно в электронном формате в 2020 году: за год сервисами по подаче заявок воспользовались более 1,7 тысячи раз.Как отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров, функционал сайта постоянно дорабатывается и расширяется: только в прошлом году он пополнился четырнадцатью новыми инструментами. Также в начале этого года на investmoscow.ru появился новый раздел, посвященный поддержке столичной промышленности. Здесь производители могут подобрать площадки для размещения предприятий, получить консультацию о доступных мерах поддержки, ознакомиться с картой комплексного развития территорий и новейшими технологическими разработками в сфере промышленности. Кроме того, сегодня на сайте доступно более 6 тысяч объектов, которые можно арендовать или купить у города на торгах, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210216/prizy-1597676772.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва, технологии