Количество посещений Инвестпортала Москвы превысило 13 миллионов
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Инвестиционный портал Москвы, запущенный в 2014 году для оперативного взаимодействия города с бизнесом, предприниматели посетили уже более 13 миллионов раз, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Сайт investmoscow.ru – один из самых популярных ресурсов для бизнеса. Пользователям Инвестиционного портала доступно 30 онлайн-сервисов, которые делают ведение бизнеса в столице более комфортным. С момента создания сайта онлайн-услугами воспользовались 330 тысяч раз, а с начала этого года – уже 34 тысячи раз. На Инвестпортале зарегистрировано более 45 тысяч личных кабинетов инвесторов, а в среднем в день на портал заходят до 8,5 тысячи пользователей", - рассказал заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
На Инвестпортале в режиме онлайн предприниматели могут воспользоваться широким набором мер поддержки, которую город оказывает как действующим, так и начинающим компаниям. Это различные льготы, субсидии, займы по сниженным ставкам и многое другое. Большинство этих мер поддержки стало доступно в электронном формате в 2020 году: за год сервисами по подаче заявок воспользовались более 1,7 тысячи раз.
Как отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров, функционал сайта постоянно дорабатывается и расширяется: только в прошлом году он пополнился четырнадцатью новыми инструментами.
"Например, недавно заработал цифровой сервис, благодаря которому теперь можно в онлайн-режиме подать для предварительной проработки концессионную инициативу. Сервис "Места приложения труда" значительно упрощает девелоперам вход в новую программу столичного правительства для застройщиков жилья. Обновлена инвестиционная карта Москвы, с помощью которой пользователи могут быстро найти городские объекты необходимого назначения, подобрать площадку для бизнеса и получить информацию об инвестиционных проектах столицы", – уточнил глава ведомства.
Также в начале этого года на investmoscow.ru появился новый раздел, посвященный поддержке столичной промышленности. Здесь производители могут подобрать площадки для размещения предприятий, получить консультацию о доступных мерах поддержки, ознакомиться с картой комплексного развития территорий и новейшими технологическими разработками в сфере промышленности. Кроме того, сегодня на сайте доступно более 6 тысяч объектов, которые можно арендовать или купить у города на торгах, отмечается в сообщении.