Опубликована полетная инструкция для Юрия Гагарина
© РИА Новости / Алексей Свердлов Последние напутствия главного конструктора Сергея Павловича Королева Юрию Гагарину перед стартом
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Инструкция, разработанная для первого в истории космонавта Юрия Гагарина, предусматривала не только порядок облачения скафандра и прием пищи, но и прослушивание радио, соответствующий документ опубликовала gazeta.ru.
Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Гагарин совершил первый в мире космический полет на корабле "Восток" длительностью 106 минут. В этот день в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.
"Инструкция космонавту по эксплуатации и управлению космическим кораблем "Восток-3А" содержит перечень действий, описывающих все этапы космической миссии от предстартовой подготовки до возвращения на Землю.
Порядок надевания скафандра регламентируется следующим образом: необходимо "просунуть ноги в правую и левую штанины, просунуть руки в рукава и одеть гермошлем".
Космонавту, гласит документ, надлежало настроиться на вторую программу Московского радио и принять пищу в строго определенные моменты времени после выхода на орбиту.
Ранее дочь Юрия Гагарина Елена Гагарина рассказала, что он стал космонавтом благодаря "одинаковой работоспособности и днем, и ночью".
Минобороны России ранее запустило на своем сайте специальный раздел, посвященный 60-летию первого полета человека в космос, в котором представлены архивные документы, связанные с подготовкой к полетам на орбиту и сведения о том, чем занимались первые советские космонавты до вступления в отряд.