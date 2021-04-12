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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210412/instruktsiya-1727828233.html
Опубликована полетная инструкция для Юрия Гагарина
Опубликована полетная инструкция для Юрия Гагарина
Инструкция, разработанная для первого в истории космонавта Юрия Гагарина, предусматривала не только порядок облачения скафандра и прием пищи, но и прослушивание РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T07:05
2021-04-12T07:05
хочу стать космонавтом
россия
земля
юрий гагарин (космонавт)
елена гагарина
ссср
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Инструкция, разработанная для первого в истории космонавта Юрия Гагарина, предусматривала не только порядок облачения скафандра и прием пищи, но и прослушивание радио, соответствующий документ опубликовала gazeta.ru.Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Гагарин совершил первый в мире космический полет на корабле "Восток" длительностью 106 минут. В этот день в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года."Инструкция космонавту по эксплуатации и управлению космическим кораблем "Восток-3А" содержит перечень действий, описывающих все этапы космической миссии от предстартовой подготовки до возвращения на Землю.Порядок надевания скафандра регламентируется следующим образом: необходимо "просунуть ноги в правую и левую штанины, просунуть руки в рукава и одеть гермошлем".Космонавту, гласит документ, надлежало настроиться на вторую программу Московского радио и принять пищу в строго определенные моменты времени после выхода на орбиту.Ранее дочь Юрия Гагарина Елена Гагарина рассказала, что он стал космонавтом благодаря "одинаковой работоспособности и днем, и ночью".Минобороны России ранее запустило на своем сайте специальный раздел, посвященный 60-летию первого полета человека в космос, в котором представлены архивные документы, связанные с подготовкой к полетам на орбиту и сведения о том, чем занимались первые советские космонавты до вступления в отряд.
https://ria.ru/20210412/gagarin-1727824912.html
россия
земля
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россия, земля, юрий гагарин (космонавт), елена гагарина, ссср

Опубликована полетная инструкция для Юрия Гагарина

07:05 12.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Свердлов Последние напутствия главного конструктора Сергея Павловича Королева Юрию Гагарину перед стартом
Последние напутствия главного конструктора Сергея Павловича Королева Юрию Гагарину перед стартом - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Алексей Свердлов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Инструкция, разработанная для первого в истории космонавта Юрия Гагарина, предусматривала не только порядок облачения скафандра и прием пищи, но и прослушивание радио, соответствующий документ опубликовала gazeta.ru.
Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Гагарин совершил первый в мире космический полет на корабле "Восток" длительностью 106 минут. В этот день в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.
"Инструкция космонавту по эксплуатации и управлению космическим кораблем "Восток-3А" содержит перечень действий, описывающих все этапы космической миссии от предстартовой подготовки до возвращения на Землю.
Порядок надевания скафандра регламентируется следующим образом: необходимо "просунуть ноги в правую и левую штанины, просунуть руки в рукава и одеть гермошлем".
Космонавту, гласит документ, надлежало настроиться на вторую программу Московского радио и принять пищу в строго определенные моменты времени после выхода на орбиту.
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Ранее дочь Юрия Гагарина Елена Гагарина рассказала, что он стал космонавтом благодаря "одинаковой работоспособности и днем, и ночью".
Минобороны России ранее запустило на своем сайте специальный раздел, посвященный 60-летию первого полета человека в космос, в котором представлены архивные документы, связанные с подготовкой к полетам на орбиту и сведения о том, чем занимались первые советские космонавты до вступления в отряд.
 
Хочу стать космонавтомРоссияЗемляЮрий Гагарин (космонавт)Елена ГагаринаСССР
 
 
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