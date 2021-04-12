https://ria.ru/20210412/instruktsiya-1727828233.html

Опубликована полетная инструкция для Юрия Гагарина

Опубликована полетная инструкция для Юрия Гагарина

Инструкция, разработанная для первого в истории космонавта Юрия Гагарина, предусматривала не только порядок облачения скафандра и прием пищи, но и прослушивание РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T07:05

2021-04-12T07:05

2021-04-12T07:05

хочу стать космонавтом

россия

земля

юрий гагарин (космонавт)

елена гагарина

ссср

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Инструкция, разработанная для первого в истории космонавта Юрия Гагарина, предусматривала не только порядок облачения скафандра и прием пищи, но и прослушивание радио, соответствующий документ опубликовала gazeta.ru.Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Гагарин совершил первый в мире космический полет на корабле "Восток" длительностью 106 минут. В этот день в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года."Инструкция космонавту по эксплуатации и управлению космическим кораблем "Восток-3А" содержит перечень действий, описывающих все этапы космической миссии от предстартовой подготовки до возвращения на Землю.Порядок надевания скафандра регламентируется следующим образом: необходимо "просунуть ноги в правую и левую штанины, просунуть руки в рукава и одеть гермошлем".Космонавту, гласит документ, надлежало настроиться на вторую программу Московского радио и принять пищу в строго определенные моменты времени после выхода на орбиту.Ранее дочь Юрия Гагарина Елена Гагарина рассказала, что он стал космонавтом благодаря "одинаковой работоспособности и днем, и ночью".Минобороны России ранее запустило на своем сайте специальный раздел, посвященный 60-летию первого полета человека в космос, в котором представлены архивные документы, связанные с подготовкой к полетам на орбиту и сведения о том, чем занимались первые советские космонавты до вступления в отряд.

https://ria.ru/20210412/gagarin-1727824912.html

россия

земля

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, земля, юрий гагарин (космонавт), елена гагарина, ссср