https://ria.ru/20210412/gruppirovka-1727914032.html
Спутниковая группировка СГ пополнится седьмым спутником через три года
Спутниковая группировка СГ пополнится седьмым спутником через три года
Объединенная спутниковая группировка Союзного государства может пополниться седьмым космическим аппаратом через три года, сообщил госсекретарь объединения... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T15:29
2021-04-12T15:29
2021-04-12T15:29
союзное государство
россия
российские космические системы
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Объединенная спутниковая группировка Союзного государства может пополниться седьмым космическим аппаратом через три года, сообщил госсекретарь объединения Дмитрий Мезенцев."Седьмой аппарат совершенно не зачеркивает всю ту работу, которая уже сделана и ведётся сейчас. Он ее дополнит уникальными характеристиками, этот аппарат встанет в линейку самых передовых аппаратов мира", - сказал Мезенцев в ходе посещения Научного центра оперативного мониторинга Земли АО "Российские космические системы".Ранее директор предприятия "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Белоруссии Сергей Золотой сообщал, что Белоруссия начала разработку совместного с РФ спутника дистанционного зондирования Земли.В текущую группировку спутников Союзного государства входят шесть аппаратов: белорусский спутник дистанционного зондирования Земли и пять российских спутников аналогичного предназначения серии "Канопус".
https://ria.ru/20210402/doktrina-1603956848.html
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россия, российские космические системы , дмитрий мезенцев, белоруссия