https://ria.ru/20210412/gosizmena-1727966776.html

Жителя Луганска приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену

Жителя Луганска приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену

Жителя Луганска, работавшего на территории самопровозглашенной Луганской народной республики на спецслужбы Украины, приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену,... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T19:31

2021-04-12T19:31

2021-04-12T19:31

луганская народная республика

служба безопасности украины

украина

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ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. Жителя Луганска, работавшего на территории самопровозглашенной Луганской народной республики на спецслужбы Украины, приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену, сообщили РИА Новости в пресс-службе генпрокуратуры ЛНР."Приговором Верховного Суда Луганской народной республики житель города Луганска осужден за совершение преступления против государственной власти", - сообщил представитель генпрокуратуры.По данным ведомства, в 2018 году житель Луганска, находясь на подконтрольной Киеву территории, был завербован Службой безопасности Украины для дальнейшего сотрудничества и оказания помощи разведке. Как заявил представитель генпрокуратуры, мужчина, вернувшись на территорию ЛНР, стал выполнять задания, поставленные сотрудниками СБУ, по сбору и передаче данных в отношении должностных лиц, правоохранительных органов ЛНР и проводимых ими мероприятиях, направленных на обеспечение безопасности ЛНР."В ходе судебного следствия подсудимый свою вину признал, в содеянном раскаялся. Учитывая позицию государственного обвинителя, суд признал подсудимого виновным в совершении им государственной измены, назначив последнему наказание в виде 12 лет лишения свободы", - сообщил представитель генпрокуратуры.

https://radiosputnik.ria.ru/20210412/bespilotniki-1727912991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, служба безопасности украины, украина, в мире