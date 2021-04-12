https://ria.ru/20210412/germaniya-1727839894.html

В Госдуме ответили на призывы ужесточить антироссийские санкции

В Госдуме ответили на призывы ужесточить антироссийские санкции

Призывы усилить антироссийские санкции со стороны Европарламента, так же, как и требование министра обороны Германии объяснить передвижения российских войск –... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T09:31

2021-04-12T09:31

2021-04-12T09:31

россия

европарламент

манфред вебер

госдума рф

сергей железняк

европейская народная партия

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Призывы усилить антироссийские санкции со стороны Европарламента, так же, как и требование министра обороны Германии объяснить передвижения российских войск – "звенья одной цепи под названием гибридная война против России", считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Ранее глава крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер призвал США и ЕС ужесточить санкции против России в ответ на возможную эскалацию на востоке Украины. Министр обороны Германии, комментируя сообщения о ситуации на границе РФ и Украины, также выразила мнение, что Россия должна объяснить передвижения своих войск."Призывы усилить антироссийские санкции со стороны русофобского лобби Европарламента, так же, как и требование министра обороны Германии объяснить передвижения российских войск внутри нашей страны – звенья одной цепи под названием гибридная война против России", - сказал Железняк РИА Новости в понедельник.Депутат пояснил, что "нагнетанием обстановки вокруг Донбасса занимается руководство в Киеве при одобрении и подстрекательстве западных спонсоров". "Россию пытаются спровоцировать и втянуть во внутриукраинский конфликт, чтобы затем обвинить в агрессии против Украины. Этот план шит белыми нитками и выглядит отвратительным спектаклем, который намереваются разыграть перед западным обывателем политические противники нашей страны", - заметил Железняк.Он также подчеркнул, что "никаких оснований требовать от России объяснить передислокацию войск или плановые военные учения у западных деятелей нет. Это внутреннее дело нашей страны, не носящее агрессивного характера и не имеющее никакого отношения к вопросам европейской безопасности"."Киев теряет контроль за собственными действиями, слепо повинуясь кукловодам из Вашингтона и Брюсселя, наивно надеясь на преданность своих западных патронов. Граждане Украины уже давно должны были убедиться, что все предвыборные обещания (Владимира) Зеленского вернуть мир на Донбасс не стоят и ломаного гроша. Украина превратилась в безвольную марионетку, которую используют как инструмент шантажа против России. Ничем другим, кроме оголтелой русофобии, к сожалению, Украина не может заинтересовать Запад", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20210411/kosachev-1727776784.html

https://ria.ru/20210408/sanktsii-1727344619.html

россия

сша

украина

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россия, европарламент, манфред вебер, госдума рф, сергей железняк, европейская народная партия, сша, украина, в мире