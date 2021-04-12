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В Госдуме ответили на призывы ужесточить антироссийские санкции
В Госдуме ответили на призывы ужесточить антироссийские санкции
Призывы усилить антироссийские санкции со стороны Европарламента, так же, как и требование министра обороны Германии объяснить передвижения российских войск –... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T09:31
2021-04-12T09:31
россия
европарламент
манфред вебер
госдума рф
сергей железняк
европейская народная партия
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Призывы усилить антироссийские санкции со стороны Европарламента, так же, как и требование министра обороны Германии объяснить передвижения российских войск – "звенья одной цепи под названием гибридная война против России", считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Ранее глава крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер призвал США и ЕС ужесточить санкции против России в ответ на возможную эскалацию на востоке Украины. Министр обороны Германии, комментируя сообщения о ситуации на границе РФ и Украины, также выразила мнение, что Россия должна объяснить передвижения своих войск."Призывы усилить антироссийские санкции со стороны русофобского лобби Европарламента, так же, как и требование министра обороны Германии объяснить передвижения российских войск внутри нашей страны – звенья одной цепи под названием гибридная война против России", - сказал Железняк РИА Новости в понедельник.Депутат пояснил, что "нагнетанием обстановки вокруг Донбасса занимается руководство в Киеве при одобрении и подстрекательстве западных спонсоров". "Россию пытаются спровоцировать и втянуть во внутриукраинский конфликт, чтобы затем обвинить в агрессии против Украины. Этот план шит белыми нитками и выглядит отвратительным спектаклем, который намереваются разыграть перед западным обывателем политические противники нашей страны", - заметил Железняк.Он также подчеркнул, что "никаких оснований требовать от России объяснить передислокацию войск или плановые военные учения у западных деятелей нет. Это внутреннее дело нашей страны, не носящее агрессивного характера и не имеющее никакого отношения к вопросам европейской безопасности"."Киев теряет контроль за собственными действиями, слепо повинуясь кукловодам из Вашингтона и Брюсселя, наивно надеясь на преданность своих западных патронов. Граждане Украины уже давно должны были убедиться, что все предвыборные обещания (Владимира) Зеленского вернуть мир на Донбасс не стоят и ломаного гроша. Украина превратилась в безвольную марионетку, которую используют как инструмент шантажа против России. Ничем другим, кроме оголтелой русофобии, к сожалению, Украина не может заинтересовать Запад", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20210411/kosachev-1727776784.html
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россия, европарламент, манфред вебер, госдума рф, сергей железняк, европейская народная партия, сша, украина, в мире

В Госдуме ответили на призывы ужесточить антироссийские санкции

09:31 12.04.2021
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Призывы усилить антироссийские санкции со стороны Европарламента, так же, как и требование министра обороны Германии объяснить передвижения российских войск – "звенья одной цепи под названием гибридная война против России", считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее глава крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер призвал США и ЕС ужесточить санкции против России в ответ на возможную эскалацию на востоке Украины. Министр обороны Германии, комментируя сообщения о ситуации на границе РФ и Украины, также выразила мнение, что Россия должна объяснить передвижения своих войск.
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"Призывы усилить антироссийские санкции со стороны русофобского лобби Европарламента, так же, как и требование министра обороны Германии объяснить передвижения российских войск внутри нашей страны – звенья одной цепи под названием гибридная война против России", - сказал Железняк РИА Новости в понедельник.
Депутат пояснил, что "нагнетанием обстановки вокруг Донбасса занимается руководство в Киеве при одобрении и подстрекательстве западных спонсоров". "Россию пытаются спровоцировать и втянуть во внутриукраинский конфликт, чтобы затем обвинить в агрессии против Украины. Этот план шит белыми нитками и выглядит отвратительным спектаклем, который намереваются разыграть перед западным обывателем политические противники нашей страны", - заметил Железняк.
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Он также подчеркнул, что "никаких оснований требовать от России объяснить передислокацию войск или плановые военные учения у западных деятелей нет. Это внутреннее дело нашей страны, не носящее агрессивного характера и не имеющее никакого отношения к вопросам европейской безопасности".
"Киев теряет контроль за собственными действиями, слепо повинуясь кукловодам из Вашингтона и Брюсселя, наивно надеясь на преданность своих западных патронов. Граждане Украины уже давно должны были убедиться, что все предвыборные обещания (Владимира) Зеленского вернуть мир на Донбасс не стоят и ломаного гроша. Украина превратилась в безвольную марионетку, которую используют как инструмент шантажа против России. Ничем другим, кроме оголтелой русофобии, к сожалению, Украина не может заинтересовать Запад", - заключил парламентарий.
 
РоссияЕвропарламентМанфред ВеберГосдума РФСергей ЖелезнякЕвропейская народная партияСШАУкраинаВ мире
 
 
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