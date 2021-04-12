В Госдуме ответили на призывы ужесточить антироссийские санкции
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Призывы усилить антироссийские санкции со стороны Европарламента, так же, как и требование министра обороны Германии объяснить передвижения российских войск – "звенья одной цепи под названием гибридная война против России", считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее глава крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер призвал США и ЕС ужесточить санкции против России в ответ на возможную эскалацию на востоке Украины. Министр обороны Германии, комментируя сообщения о ситуации на границе РФ и Украины, также выразила мнение, что Россия должна объяснить передвижения своих войск.
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"Призывы усилить антироссийские санкции со стороны русофобского лобби Европарламента, так же, как и требование министра обороны Германии объяснить передвижения российских войск внутри нашей страны – звенья одной цепи под названием гибридная война против России", - сказал Железняк РИА Новости в понедельник.
Депутат пояснил, что "нагнетанием обстановки вокруг Донбасса занимается руководство в Киеве при одобрении и подстрекательстве западных спонсоров". "Россию пытаются спровоцировать и втянуть во внутриукраинский конфликт, чтобы затем обвинить в агрессии против Украины. Этот план шит белыми нитками и выглядит отвратительным спектаклем, который намереваются разыграть перед западным обывателем политические противники нашей страны", - заметил Железняк.
Он также подчеркнул, что "никаких оснований требовать от России объяснить передислокацию войск или плановые военные учения у западных деятелей нет. Это внутреннее дело нашей страны, не носящее агрессивного характера и не имеющее никакого отношения к вопросам европейской безопасности".
"Киев теряет контроль за собственными действиями, слепо повинуясь кукловодам из Вашингтона и Брюсселя, наивно надеясь на преданность своих западных патронов. Граждане Украины уже давно должны были убедиться, что все предвыборные обещания (Владимира) Зеленского вернуть мир на Донбасс не стоят и ломаного гроша. Украина превратилась в безвольную марионетку, которую используют как инструмент шантажа против России. Ничем другим, кроме оголтелой русофобии, к сожалению, Украина не может заинтересовать Запад", - заключил парламентарий.