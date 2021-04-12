https://ria.ru/20210412/gazoprovod-1727960233.html

В Германии призвали остановить "Северный поток — 2" из-за Украины

В Германии призвали остановить "Северный поток — 2" из-за Украины

Немецкая партия "Зеленые" призвала правительство ФРГ принять "жесткие" меры против России из-за эскалации ситуации вокруг Украины, в том числе остановить... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T18:44

2021-04-12T18:44

2021-04-12T23:28

россия

северный поток — 2

германия

украина

в мире

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БЕРЛИН, 12 апр - РИА Новости. Немецкая партия "Зеленые" призвала правительство ФРГ принять "жесткие" меры против России из-за эскалации ситуации вокруг Украины, в том числе остановить строительство трубопровода "Северный поток — 2", заявил сопредседатель партии Роберт Хабек.По итогам заседания федерального правления партии в понедельник Хабек заявил, что партия призывает федеральное правительство "называть вещи своими именами"."Россия обостряет этот конфликт, в соответствии с этим необходимо реализовывать жесткие меры против России", - заявил он на пресс-конференции, пояснив, что имеет в виду персональные санкции против участников конфликта и окружения российского президента.Зеленые традиционно выступают против проекта "Северный поток — 2", и в связи с обострением ситуации в украинском конфликте партия вновь призвала отказаться от него."Северный поток — 2" нельзя строить дальше, когда мы видим, что конфликт обостряется. (Необходимо принимать) меры, направленные против конкретных людей, а "Северный поток — 2", как ошибочный трубопровод, который нам не нужен и раскалывает Европу, не строить дальше", - заявил Хабек.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных - не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210408/potok-1727405930.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

россия

германия

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россия, северный поток — 2, германия, украина, в мире