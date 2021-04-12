https://ria.ru/20210412/gagarin-1727891694.html

"Глобусу можно верить": Гагарин первым увидел Землю из космоса

"Глобусу можно верить": Гагарин первым увидел Землю из космоса

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в мире космический полет.

2021-04-12T13:28

2021-04-12T13:28

2021-04-12T13:28

космос - риа наука

видео

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Корабль "Восток" стартовал с космодрома Байконур в 9 часов 7 минут по московскому времени. После оборота вокруг Земли "Восток" совершил посадку в районе деревни Смеловка Саратовской области.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Глобусу можно верить": Гагарин первым увидел Землю из космоса 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в мире космический полет. Корабль "Восток" стартовал с космодрома Байконур в 9 часов 7 минут по московскому времени. После оборота вокруг Земли "Восток" совершил посадку в районе деревни Смеловка Саратовской области. 2021-04-12T13:28 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, космос - риа наука, видео