https://ria.ru/20210412/gagarin-1727891694.html
"Глобусу можно верить": Гагарин первым увидел Землю из космоса
"Глобусу можно верить": Гагарин первым увидел Землю из космоса
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в мире космический полет.
2021-04-12T13:28
2021-04-12T13:28
2021-04-12T13:28
космос - риа наука
видео
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Корабль "Восток" стартовал с космодрома Байконур в 9 часов 7 минут по московскому времени. После оборота вокруг Земли "Восток" совершил посадку в районе деревни Смеловка Саратовской области.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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"Глобусу можно верить": Гагарин первым увидел Землю из космоса
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в мире космический полет. Корабль "Восток" стартовал с космодрома Байконур в 9 часов 7 минут по московскому времени. После оборота вокруг Земли "Восток" совершил посадку в районе деревни Смеловка Саратовской области.
2021-04-12T13:28
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PT1M26S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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видео, космос - риа наука, видео
"Глобусу можно верить": Гагарин первым увидел Землю из космоса
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в мире космический полет.
2021-04-12T13:28
true
PT1M26S
"Глобусу можно верить": Гагарин первым увидел Землю из космоса
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в мире космический полет.
Корабль "Восток" стартовал с космодрома Байконур в 9 часов 7 минут по московскому времени. После оборота вокруг Земли "Восток" совершил посадку в районе деревни Смеловка Саратовской области.