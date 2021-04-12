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https://ria.ru/20210412/gagarin-1727838408.html
В Британии автор песни "Юрий" поделился воспоминаниями о Гагарине
В Британии автор песни "Юрий" поделился воспоминаниями о Гагарине
Популярность Юрия Гагарина в Великобритании не ослабевает со временем, рассказали в интервью РИА Новости куратор нашумевшей выставки "Космонавты" Дуг Миллард и... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T09:23
2021-04-12T09:23
день космонавтики
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
великобритания
общество
в мире
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ЛОНДОН, 12 апр – РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Популярность Юрия Гагарина в Великобритании не ослабевает со временем, рассказали в интервью РИА Новости куратор нашумевшей выставки "Космонавты" Дуг Миллард и автор песни "Юрий" Джулиан Плестед.Личное обаяние против холодной войны"Бесспорно, Юрия Гагарина у нас помнят, а дети узнают о нем в рамках "Ночи Юрия" 12 апреля, когда в честь первого человека в космосе проводятся праздники", - сказал заместитель главного хранителя отдела технологий и инженерного дела лондонского Музея науки Дуг Миллард.Он убежден, что Гагарин был и остается в памяти поколений настоящей "звездой" благодаря не только своему подвигу, но и личным чертам.Планы Великобритании построить собственный космодром в Шотландии и с 2022 года начать совершать оттуда запуски, как считает эксперт, даст импульс очередному витку увлечения британской молодежи космосом."Когда Хелен Шерман (первый британский астронавт, совершивший полет в космос – ред.) и Тим Пик (британский астронавт – ред.) отправились в космос, тема космоса в Британии заметно оживилась. Следующим подарком для британских астронавтов станут ракеты, которые будут запускаться из Британии. Люди могут наблюдать за такими запусками, это повышает общественный интерес. Спутники же, хотя и очень важны, меньше интересуют людей, они меньше о них знают, потому что их в реальности не увидишь", - отметил эксперт Музея науки.Подготовка выставки "Космонавты" была очень важным этапом в жизни ее куратора. Миллард рассказал о некоторых экспонатах, вызвавших у него наиболее сильные эмоции."Во-первых, лунный посадочный аппарат, предназначенный для высадки космонавта на поверхность луны. Он еле-еле влез в музейный зал! Кружка, принадлежавшая Сергею Королеву – единственный предмет, который он сохранил на память о своем кошмарном пребывании в ГУЛАГе. И еще письмо от работницы колхоза на радио, в котором она признается, что хочет стать космонавтом, и что хотя она и осознает, как это опасно, она готова это сделать для своей страны. Она пишет, что это ее долг и единственная значимая вещь, которую она может предложить своей стране", - рассказал Миллард.Песня про ЮрияСлова Милларда о том, что британцы помнят и любят Гагарина, подтверждает Джулиан Плестед, специально к 60-летию полета записавший со своей группой песню "Юрий" под псевдонимом Джулз (Julz)."Мне еще не исполнилось восьми, когда мировые новости меня потрясли: 12 апреля 1961 года, в СССР Юрий Гагарин сел в ракету "Восток-1" и полетел прямо в космос с космодрома Байконур! Я был в полнейшем восторге. У нас не было телевизора, я сидел, прильнув к радиоприемнику, с закрытыми глазами, представляя себе, как я лечу вместе с Юрием в капсуле. Мы, задыхаясь, ждали новостей, как проходит полет, и вот пришло подтверждение: Юрий приземлился, живой!" - продолжил он.С этого момента Гагарин стал для Джулиана кумиром."Мама приносила мне все про Юрия, что попадало ей в руки - газеты, статьи и, главная моя гордость, журнал LIFE, на обложке которого появилось фото Гагарина. Спустя три месяца после возвращения Юрия на Землю он приехал в Лондон на парад. Чтобы отдать ему должное, герою, который проявил наилучшие качества человечества - храбрость, фантазию, целеустремленность, дисциплинированность, щедрую душу - собралась огромная толпа. Мы с родителями жили слишком далеко от Лондона, чтобы приехать туда и увидеть Юрия живьем. Но я слушал репортаж, так по-детски живо все представляя себе, что у меня было ощущение, как будто я лично подбегал вручить ему цветы на параде", - признается Джулиан.Став подростком, Джулиан начал сочинять и петь песни под гитару. Но после травмы правой руки ему пришлось на несколько десятилетий оставить музыку. Он преподавал в разных странах английский язык, стал руководителем образовательных программ для взрослых."Однако, вернувшись в родительский дом шесть лет назад, чтобы ухаживать за отцом, я стал вспоминать свои песни. Я вспомнил, что сочинил песню о Юрии Гагарине после стажировки в Советском Союзе в 70-е годы. Это вдохновило меня опять взяться за гитару. Я начал по новой учиться играть, используя особую технику игры, и по памяти восстановил многие песни, включая песню о Гагарине. Моя песня о Гагарине-человеке, о его знаменитом полете и ранней трагической смерти. Но в песне есть и оптимизм. Через два года после полета Юрия в космос полетела первая женщина - Валентина Терешкова, или просто Валя. Припев в конце песни посвящается именно ей. Заключительный хор а капелла - на русском языке", - рассказал он."C Cosmic 5, "Космической пятеркой" - группой замечательных музыкантов, приглашенных мной, мы отрепетировали и записали песню, притом в короткий срок между двумя карантинами. Совсем недавно завершили работу над видеозаписью, включающей исторические кадры с Юрием Гагариным и наши собственные фотографии – Джулза и музыкантов группы", - пояснил он.
https://ria.ru/20210412/kosmos-1727830817.html
https://ria.ru/20210412/instruktsiya-1727828233.html
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день космонавтики, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), великобритания, общество, в мире

В Британии автор песни "Юрий" поделился воспоминаниями о Гагарине

09:23 12.04.2021
 
© РИА НовостиКосмонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля "Восток-1" перед стартом
Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости
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ЛОНДОН, 12 апр – РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Популярность Юрия Гагарина в Великобритании не ослабевает со временем, рассказали в интервью РИА Новости куратор нашумевшей выставки "Космонавты" Дуг Миллард и автор песни "Юрий" Джулиан Плестед.

Личное обаяние против холодной войны

"Бесспорно, Юрия Гагарина у нас помнят, а дети узнают о нем в рамках "Ночи Юрия" 12 апреля, когда в честь первого человека в космосе проводятся праздники", - сказал заместитель главного хранителя отдела технологий и инженерного дела лондонского Музея науки Дуг Миллард.
Он убежден, что Гагарин был и остается в памяти поколений настоящей "звездой" благодаря не только своему подвигу, но и личным чертам.
"Он был молод, хорош собой и харизматичен. Он своим личным обаянием и теплотой смел противоречия холодной войны. Масштаб его достижения потряс всех, и подвиг он совершил ради всего человечества", - убежден Миллард.
Планы Великобритании построить собственный космодром в Шотландии и с 2022 года начать совершать оттуда запуски, как считает эксперт, даст импульс очередному витку увлечения британской молодежи космосом.
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"Когда Хелен Шерман (первый британский астронавт, совершивший полет в космос – ред.) и Тим Пик (британский астронавт – ред.) отправились в космос, тема космоса в Британии заметно оживилась. Следующим подарком для британских астронавтов станут ракеты, которые будут запускаться из Британии. Люди могут наблюдать за такими запусками, это повышает общественный интерес. Спутники же, хотя и очень важны, меньше интересуют людей, они меньше о них знают, потому что их в реальности не увидишь", - отметил эксперт Музея науки.
Подготовка выставки "Космонавты" была очень важным этапом в жизни ее куратора. Миллард рассказал о некоторых экспонатах, вызвавших у него наиболее сильные эмоции.
"Во-первых, лунный посадочный аппарат, предназначенный для высадки космонавта на поверхность луны. Он еле-еле влез в музейный зал! Кружка, принадлежавшая Сергею Королеву – единственный предмет, который он сохранил на память о своем кошмарном пребывании в ГУЛАГе. И еще письмо от работницы колхоза на радио, в котором она признается, что хочет стать космонавтом, и что хотя она и осознает, как это опасно, она готова это сделать для своей страны. Она пишет, что это ее долг и единственная значимая вещь, которую она может предложить своей стране", - рассказал Миллард.
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Песня про Юрия

Слова Милларда о том, что британцы помнят и любят Гагарина, подтверждает Джулиан Плестед, специально к 60-летию полета записавший со своей группой песню "Юрий" под псевдонимом Джулз (Julz).
"Мы с мамой очень восхищались развитием советской космической программы. Я помню, как она мне, еще ребенку, рассказывала о первом спутнике, запущенном в космос, а также о Лайке, собаке, открывшей путь к звездам, после чего стало возможным думать уже и о полете человека в космос", - рассказал Джулиан.
"Мне еще не исполнилось восьми, когда мировые новости меня потрясли: 12 апреля 1961 года, в СССР Юрий Гагарин сел в ракету "Восток-1" и полетел прямо в космос с космодрома Байконур! Я был в полнейшем восторге. У нас не было телевизора, я сидел, прильнув к радиоприемнику, с закрытыми глазами, представляя себе, как я лечу вместе с Юрием в капсуле. Мы, задыхаясь, ждали новостей, как проходит полет, и вот пришло подтверждение: Юрий приземлился, живой!" - продолжил он.
С этого момента Гагарин стал для Джулиана кумиром.
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"Мама приносила мне все про Юрия, что попадало ей в руки - газеты, статьи и, главная моя гордость, журнал LIFE, на обложке которого появилось фото Гагарина. Спустя три месяца после возвращения Юрия на Землю он приехал в Лондон на парад. Чтобы отдать ему должное, герою, который проявил наилучшие качества человечества - храбрость, фантазию, целеустремленность, дисциплинированность, щедрую душу - собралась огромная толпа. Мы с родителями жили слишком далеко от Лондона, чтобы приехать туда и увидеть Юрия живьем. Но я слушал репортаж, так по-детски живо все представляя себе, что у меня было ощущение, как будто я лично подбегал вручить ему цветы на параде", - признается Джулиан.
Став подростком, Джулиан начал сочинять и петь песни под гитару. Но после травмы правой руки ему пришлось на несколько десятилетий оставить музыку. Он преподавал в разных странах английский язык, стал руководителем образовательных программ для взрослых.
"Однако, вернувшись в родительский дом шесть лет назад, чтобы ухаживать за отцом, я стал вспоминать свои песни. Я вспомнил, что сочинил песню о Юрии Гагарине после стажировки в Советском Союзе в 70-е годы. Это вдохновило меня опять взяться за гитару. Я начал по новой учиться играть, используя особую технику игры, и по памяти восстановил многие песни, включая песню о Гагарине. Моя песня о Гагарине-человеке, о его знаменитом полете и ранней трагической смерти. Но в песне есть и оптимизм. Через два года после полета Юрия в космос полетела первая женщина - Валентина Терешкова, или просто Валя. Припев в конце песни посвящается именно ей. Заключительный хор а капелла - на русском языке", - рассказал он.
"C Cosmic 5, "Космической пятеркой" - группой замечательных музыкантов, приглашенных мной, мы отрепетировали и записали песню, притом в короткий срок между двумя карантинами. Совсем недавно завершили работу над видеозаписью, включающей исторические кадры с Юрием Гагариным и наши собственные фотографии – Джулза и музыкантов группы", - пояснил он.
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