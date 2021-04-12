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РМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 21-23 апреля

РМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 21-23 апреля

IХ Российский международный энергетический форум (РМЭФ, Форум) состоится с 21 по 23 апреля 2021 года. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T13:31

2021-04-12T13:31

2021-04-12T14:15

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МОСКВА, 12 апр — Дирекция Российского международного энергетического форума. IХ Российский международный энергетический форум (РМЭФ, Форум) состоится с 21 по 23 апреля 2021 года.Деловая программа объединит тематические конференции и круглые столы, посвященные перспективам развития отрасли. Новые технологии и оборудование продемонстрирует XXVIII Международная специализированная выставка "Энергетика и Электротехника".В 2021 мероприятие пройдет в очном формате: на РМЭФ приглашены лидеры энергетического сектора, производители оборудования, разработчики инновационных решений, известные региональные эксперты, ученые, молодые специалисты. Деловая программа РМЭФ-2021 отражает приоритеты развития российской энергетики и положения новой Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года, принятой и утвержденной Правительством РФ летом 2020 года. На повестке Форума – актуальные вопросы мировой и отечественной энергетики: энергоэффективность, энергоснабжение, теплоснабжение, цифровизация отрасли, модернизация мощностей и многие другие.Особое внимание будет уделено государственным и инвестиционным программам Минэнерго России. Сегодня основные направления работы связаны с вопросами развития энергетики, повышения энергоэффективности, надежности сетей, контроля технического состояния энергообъектов, модернизации теплосетей, внедрения оптимизированной системы тарифообразования и модели управления спросом на электроэнергию. Главным событием Форума станет Пленарное заседание "Российская энергетика – основа долгосрочного устойчивого развития России". Эксперты обсудят вопросы реализации крупномасштабной программы модернизации оборудования ТЭС, строительство новых АЭС, программу государственной поддержки генерации на основе ВИЭ на период 2025-2035 годов. Отдельное внимание будет уделено проектам модернизации ТЭС с использованием отечественных ГТУ, а также новой климатической политике Евросоюза.XXVIII Международная специализированная выставка "Энергетика и Электротехника" соберет ведущих производителей оборудования и разработчиков инновационных технологий – главным образом представителей российских регионов. Экспозиция наглядно представит внутренние потребности рынка ТЭК России. Активное участие в выставке примут энергопредприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Среди экспонентов – "ПиЭлСи Технолоджи", "Прософт-Системы", "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА", "ВАЗ Импульс", "Аиртайм", "ВЭЛАН", "ПИК-Энерго", "Сонэл", "Матрица" и другие.РМЭФ-2021 пройдет при поддержке и участии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, Ассоциации "Совет производителей энергии", Ассоциации НП "Совет рынка" и др. Соорганизаторы проекта – НП "НТС ЕЭС", Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie), Петербургский энергетический институт повышения квалификации (ФГАОУ ДПО "ПЭИПК"), Международный Совет по большим электрическим системам высокого напряжения (СИГРЭ), Некоммерческое партнерство "Объединение энергетиков Северо-Запада" (Союз энергетиков), Международный центр поддержки и развития предприятий промышленности (МЦПП), Ассоциация инновационных предприятий в энергетике "ЭнергоИнновация", АО "НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление", ИД "Энергетика и промышленность России". В 2020 году Российский международный энергетический форум состоялся в гибридном формате. К просмотру онлайн-конференций присоединилось более 2500 специалистов отрасли из 30 городов России и нескольких стран Европы. На площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" прошло одно из мероприятий Минэнерго России – ежегодная Кадровая конференция. Участники обменялись опытом реализации информационно-просветительских проектов, представили новые практики управления персоналом, повышения социальной ответственности, развития компетенций молодых работников.Официальный сайт РМЭФ – energyforum.ru, 18+Контакты для аккредитации СМИ: Рузанова Виктория, тел.: +7 (812) 240 40 40 доб. 2427, моб.: +7 (921) 401 49 13, vs.ruzanova@expoforum.ruКомпания "ЭкспоФорум-Интернэшнл" ‒ крупнейший на Северо-Западе России организатор выставок и конгрессов. "ЭкспоФорум-Интернэшнл" является оператором конгрессно-выставочного центра ЭКСПОФОРУМ на Пулковских высотах. Это самая современная в Европе и России площадка для проведения деловых и развлекательных мероприятий любого масштаба и формата – выставок, конгрессов, форумов, спортивных и культурных событий.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

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пресс-релизы