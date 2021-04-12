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https://ria.ru/20210412/euronews-1727853735.html
В Белоруссии объяснили прекращение трансляции канала Euronews
В Белоруссии объяснили прекращение трансляции канала Euronews
Трансляция телеканала Euronews прекращена в Белоруссии в связи с отсутствием разрешения на распространение на территории республики, что связано с выявлением... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T10:48
2021-04-12T16:19
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
euronews sa
медиа - общество
в мире
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МИНСК, 12 апр – РИА Новости. Трансляция телеканала Euronews прекращена в Белоруссии в связи с отсутствием разрешения на распространение на территории республики, что связано с выявлением властями нарушения законодательства о рекламе, сообщили РИА Новости в понедельник в министерстве информации республики."Они (Euronews – ред.) не получили разрешение на распространение. У нас идет на три года разрешение, а потом его нужно получать снова. Сейчас не получили, потому что подали документы, но МАРТ (министерство антимонопольного регулирования и торговли – ред.) выявил там нарушения. Представителям канала сказали, что их надо исправить, после чего состоится еще одно заседание комиссии, и тогда, если все будет нормально, разрешение им опять дадим", - рассказала представитель мининформа.По ее словам, МАРТ выявил у телеканала нарушения законодательства Белоруссии о рекламе. "У нас в законе о рекламе вся реклама, которая транслируется, должна быть на русском языке либо на белорусском. Они свою рекламу не переводят, она идет на английском, это нарушение законодательства Республики Беларусь", - пояснила собеседница агентства.Она также обратила внимание, что представители телеканала подали в министерство информации документы для получения нового разрешения на распространение на территории Белоруссии "буквально за пару дней до окончания действия".Сотрудница ведомства также добавила, что вещание телеканала пока прекращено для всех операторов электросвязи на территории Белоруссии.Вместе с тем, как сообщается в понедельник на сайте мининформации, с понедельника в республике начинает вещание "Победа" - телепрограмма о Великой Отечественной войне российского производства. В ведомстве уточнили, что это - масштабный проект "Цифрового телесемейства" Первого канала, созданный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.По данным мининформа, в эфире "Победы" - классика советского военного кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы о Великой Отечественной войне, свидетельства ветеранов, интервью с историками и экспертами, а также находки и открытия поисковых отрядов. "Надеемся, новая программа военно-патриотической направленности найдет достойный отклик в душах и сердцах наших зрителей и, особенно, ветеранов Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.Euronews - европейский ежедневный круглосуточный информационный телеканал, совмещающий видеохронику мировых событий и аудиокомментарий. Основан 1 января 1993 года.
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белоруссия, euronews sa, медиа - общество, в мире

В Белоруссии объяснили прекращение трансляции канала Euronews

10:48 12.04.2021 (обновлено: 16:19 12.04.2021)
 
CC BY 2.0 / Jeanne Menjoulet / Immeuble EuronewsШтаб-квартира телеканала Euronews во Франции
Штаб-квартира телеканала Euronews во Франции - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
CC BY 2.0 / Jeanne Menjoulet / Immeuble Euronews
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МИНСК, 12 апр – РИА Новости. Трансляция телеканала Euronews прекращена в Белоруссии в связи с отсутствием разрешения на распространение на территории республики, что связано с выявлением властями нарушения законодательства о рекламе, сообщили РИА Новости в понедельник в министерстве информации республики.
"Они (Euronews – ред.) не получили разрешение на распространение. У нас идет на три года разрешение, а потом его нужно получать снова. Сейчас не получили, потому что подали документы, но МАРТ (министерство антимонопольного регулирования и торговли – ред.) выявил там нарушения. Представителям канала сказали, что их надо исправить, после чего состоится еще одно заседание комиссии, и тогда, если все будет нормально, разрешение им опять дадим", - рассказала представитель мининформа.
По ее словам, МАРТ выявил у телеканала нарушения законодательства Белоруссии о рекламе. "У нас в законе о рекламе вся реклама, которая транслируется, должна быть на русском языке либо на белорусском. Они свою рекламу не переводят, она идет на английском, это нарушение законодательства Республики Беларусь", - пояснила собеседница агентства.
Она также обратила внимание, что представители телеканала подали в министерство информации документы для получения нового разрешения на распространение на территории Белоруссии "буквально за пару дней до окончания действия".
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Сотрудница ведомства также добавила, что вещание телеканала пока прекращено для всех операторов электросвязи на территории Белоруссии.
Вместе с тем, как сообщается в понедельник на сайте мининформации, с понедельника в республике начинает вещание "Победа" - телепрограмма о Великой Отечественной войне российского производства. В ведомстве уточнили, что это - масштабный проект "Цифрового телесемейства" Первого канала, созданный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
По данным мининформа, в эфире "Победы" - классика советского военного кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы о Великой Отечественной войне, свидетельства ветеранов, интервью с историками и экспертами, а также находки и открытия поисковых отрядов. "Надеемся, новая программа военно-патриотической направленности найдет достойный отклик в душах и сердцах наших зрителей и, особенно, ветеранов Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Euronews - европейский ежедневный круглосуточный информационный телеканал, совмещающий видеохронику мировых событий и аудиокомментарий. Основан 1 января 1993 года.
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