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"Белтелеком" перестал транслировать канал Euronews
"Белтелеком" перестал транслировать канал Euronews
Оператор Белоруссии по предоставлению услуг электросвязи - республиканское унитарное предприятие "Белтелеком" - с понедельника перестал транслировать в стране... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T09:34
2021-04-12T09:34
белоруссия
медиа - общество
в мире
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МИНСК, 12 апр – РИА Новости. Оператор Белоруссии по предоставлению услуг электросвязи - республиканское унитарное предприятие "Белтелеком" - с понедельника перестал транслировать в стране телеканал Euronews."Да, этого канала сейчас нет, с сегодняшнего дня он отключен… У нас не продлили договорные отношения с этим каналом", - сообщили РИА Новости в справочной службе РУП "Белтелеком".При этом причину непродления договорных отношений с Euronews там не уточнили.Ранее, на прошлой неделе, белорусский лидер Александр Лукашенко назначил нового министра информации – им стал Владимир Перцов, который до этого возглавлял представительство межгосударственной телерадиокомпании "Мир".После назначения Перцов заявил, что намерен работать над расширением государственного контента в СМИ. Как пояснил Перцов, в белорусском "медиаландшафте" есть достаточно большая доля контента, который сформирован не производителями республики. По словам министра, соответственно, "повестку дня, настроения людей формируют, в том числе, и иностранные вещатели". Перцов отмечал, что белорусские власти будут "в равной степени демократичны, как лидирующие демократичные государства". "Какие правила они разработали и применяют у себя, вы их прекрасно знаете. Такие же мы должны применять у себя, потому что время заставляет", - говорил министр.Euronews - европейский ежедневный круглосуточный информационный телеканал, совмещающий видеохронику мировых событий и аудиокомментарий. Основан 1 января 1993 года.
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белоруссия, медиа - общество, в мире

"Белтелеком" перестал транслировать канал Euronews

09:34 12.04.2021
 
CC BY 2.0 / Jeanne Menjoulet / Immeuble EuronewsШтаб-квартира телеканала Euronews во Франции
Штаб-квартира телеканала Euronews во Франции - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
CC BY 2.0 / Jeanne Menjoulet / Immeuble Euronews
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МИНСК, 12 апр – РИА Новости. Оператор Белоруссии по предоставлению услуг электросвязи - республиканское унитарное предприятие "Белтелеком" - с понедельника перестал транслировать в стране телеканал Euronews.
"Да, этого канала сейчас нет, с сегодняшнего дня он отключен… У нас не продлили договорные отношения с этим каналом", - сообщили РИА Новости в справочной службе РУП "Белтелеком".
При этом причину непродления договорных отношений с Euronews там не уточнили.
Ранее, на прошлой неделе, белорусский лидер Александр Лукашенко назначил нового министра информации – им стал Владимир Перцов, который до этого возглавлял представительство межгосударственной телерадиокомпании "Мир".
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После назначения Перцов заявил, что намерен работать над расширением государственного контента в СМИ. Как пояснил Перцов, в белорусском "медиаландшафте" есть достаточно большая доля контента, который сформирован не производителями республики. По словам министра, соответственно, "повестку дня, настроения людей формируют, в том числе, и иностранные вещатели". Перцов отмечал, что белорусские власти будут "в равной степени демократичны, как лидирующие демократичные государства". "Какие правила они разработали и применяют у себя, вы их прекрасно знаете. Такие же мы должны применять у себя, потому что время заставляет", - говорил министр.
Euronews - европейский ежедневный круглосуточный информационный телеканал, совмещающий видеохронику мировых событий и аудиокомментарий. Основан 1 января 1993 года.
 
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