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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210412/ekologoorientirovannye-1727921256.html
Власти Москвы хотят в будущем только экологоориентированные производства
Власти Москвы хотят в будущем только экологоориентированные производства
Только экологоориентированные производства и бизнес должны остаться в Москве в будущем, заявил руководитель столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T15:43
2021-04-12T15:43
москва сегодня: мегаполис для жизни
антон кульбачевский
москва
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Только экологоориентированные производства и бизнес должны остаться в Москве в будущем, заявил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Я считаю, что в Москве в будущем должны остаться только экологоориентированные производства и бизнесы", - сказал Кульбачевский на презентации итогов оценки состояния окружающей среды и мер по экологизации городского хозяйства Москвы.
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антон кульбачевский, москва

Власти Москвы хотят в будущем только экологоориентированные производства

15:43 12.04.2021
 
© РИА Новости / Виктор Вытольский / Перейти в фотобанкРуководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский
Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Виктор Вытольский
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Только экологоориентированные производства и бизнес должны остаться в Москве в будущем, заявил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Я считаю, что в Москве в будущем должны остаться только экологоориентированные производства и бизнесы", - сказал Кульбачевский на презентации итогов оценки состояния окружающей среды и мер по экологизации городского хозяйства Москвы.
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