https://ria.ru/20210412/ekologoorientirovannye-1727921256.html

Власти Москвы хотят в будущем только экологоориентированные производства

Власти Москвы хотят в будущем только экологоориентированные производства

Только экологоориентированные производства и бизнес должны остаться в Москве в будущем, заявил руководитель столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T15:43

2021-04-12T15:43

2021-04-12T15:43

москва сегодня: мегаполис для жизни

антон кульбачевский

москва

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Только экологоориентированные производства и бизнес должны остаться в Москве в будущем, заявил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Я считаю, что в Москве в будущем должны остаться только экологоориентированные производства и бизнесы", - сказал Кульбачевский на презентации итогов оценки состояния окружающей среды и мер по экологизации городского хозяйства Москвы.

https://ria.ru/20201223/khvoynye-1591286908.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон кульбачевский, москва