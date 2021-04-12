https://ria.ru/20210412/ekologoorientirovannye-1727921256.html
Власти Москвы хотят в будущем только экологоориентированные производства
Власти Москвы хотят в будущем только экологоориентированные производства
Только экологоориентированные производства и бизнес должны остаться в Москве в будущем, заявил руководитель столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T15:43
2021-04-12T15:43
2021-04-12T15:43
москва сегодня: мегаполис для жизни
антон кульбачевский
москва
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Только экологоориентированные производства и бизнес должны остаться в Москве в будущем, заявил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Я считаю, что в Москве в будущем должны остаться только экологоориентированные производства и бизнесы", - сказал Кульбачевский на презентации итогов оценки состояния окружающей среды и мер по экологизации городского хозяйства Москвы.
https://ria.ru/20201223/khvoynye-1591286908.html
москва
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антон кульбачевский, москва