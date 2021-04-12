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Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210412/ekologiya-1727922280.html
Власти Москвы намерены снизить число парниковых газов еще на 5 процентов
Власти Москвы намерены снизить число парниковых газов еще на 5 процентов
На 25% от уровня 1990 года в Москве снизилось количество парниковых газов, в планах снизить до 30%, или ещё на 20 миллионов тонн углеродного эквивалента... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T15:50
2021-04-12T15:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
антон кульбачевский
москва
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. На 25% от уровня 1990 года в Москве снизилось количество парниковых газов, в планах снизить до 30%, или ещё на 20 миллионов тонн углеродного эквивалента парниковых газов, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."На 25% от уровня 1990 года мы снизили количество парниковых газов, сейчас у нас по всей Российской Федерации есть установка на 30% снизить, эти 5% кажется, что мало, но разница между 25% и 30% - это 20 миллионов тонн углеродного эквивалента парниковых газов, это серьезная ответственность и серьезная задача, которую мы сейчас будем активно реализовывать", - сказал Кульбачевский на презентации итогов оценки состояния окружающей среды и мер по экологизации городского хозяйства Москвы. -0-
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москва
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антон кульбачевский, москва

Власти Москвы намерены снизить число парниковых газов еще на 5 процентов

15:50 12.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. На 25% от уровня 1990 года в Москве снизилось количество парниковых газов, в планах снизить до 30%, или ещё на 20 миллионов тонн углеродного эквивалента парниковых газов, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"На 25% от уровня 1990 года мы снизили количество парниковых газов, сейчас у нас по всей Российской Федерации есть установка на 30% снизить, эти 5% кажется, что мало, но разница между 25% и 30% - это 20 миллионов тонн углеродного эквивалента парниковых газов, это серьезная ответственность и серьезная задача, которую мы сейчас будем активно реализовывать", - сказал Кульбачевский на презентации итогов оценки состояния окружающей среды и мер по экологизации городского хозяйства Москвы. -0-
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