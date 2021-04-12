https://ria.ru/20210412/ekologiya-1727922280.html

Власти Москвы намерены снизить число парниковых газов еще на 5 процентов

Власти Москвы намерены снизить число парниковых газов еще на 5 процентов

На 25% от уровня 1990 года в Москве снизилось количество парниковых газов, в планах снизить до 30%, или ещё на 20 миллионов тонн углеродного эквивалента... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T15:50

2021-04-12T15:50

2021-04-12T15:50

москва сегодня: мегаполис для жизни

антон кульбачевский

москва

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. На 25% от уровня 1990 года в Москве снизилось количество парниковых газов, в планах снизить до 30%, или ещё на 20 миллионов тонн углеродного эквивалента парниковых газов, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."На 25% от уровня 1990 года мы снизили количество парниковых газов, сейчас у нас по всей Российской Федерации есть установка на 30% снизить, эти 5% кажется, что мало, но разница между 25% и 30% - это 20 миллионов тонн углеродного эквивалента парниковых газов, это серьезная ответственность и серьезная задача, которую мы сейчас будем активно реализовывать", - сказал Кульбачевский на презентации итогов оценки состояния окружающей среды и мер по экологизации городского хозяйства Москвы. -0-

https://ria.ru/20201113/moskva-1585358084.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон кульбачевский, москва