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Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по экологии В. Бурматова
Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по экологии В. Бурматова
14 апреля в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимира БУРМАТОВА о приоритетах работы и ключевых экологических инициативах весенней сессии.
2021-04-12T15:05
2021-04-12T15:05
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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353
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Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по экологии В. Бурматова

15:05 12.04.2021
 
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14 апреля в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимира БУРМАТОВА о приоритетах работы и ключевых экологических инициативах весенней сессии.
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Когда будет принят закон о сокращении выбросов парниковых газов? Какие ещё "зелёные" инициативы готовит к принятию Государственная Дума? Как защитить животных от безответственных владельцев? Куда шагнёт мусорная реформа?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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