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Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по экологии В. Бурматова
Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по экологии В. Бурматова
14 апреля в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимира БУРМАТОВА о приоритетах работы и ключевых экологических инициативах весенней сессии.
2021-04-12T15:05
2021-04-12T15:05
2021-04-12T15:05
анонсы
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Задать вопросКогда будет принят закон о сокращении выбросов парниковых газов? Какие ещё "зелёные" инициативы готовит к принятию Государственная Дума? Как защитить животных от безответственных владельцев? Куда шагнёт мусорная реформа?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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анонсы
Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по экологии В. Бурматова
14 апреля в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимира БУРМАТОВА о приоритетах работы и ключевых экологических инициативах весенней сессии.