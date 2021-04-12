https://ria.ru/20210412/ekologiya-1727912731.html

Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по экологии В. Бурматова

Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по экологии В. Бурматова

14 апреля в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимира БУРМАТОВА о приоритетах работы и ключевых экологических инициативах весенней сессии.

2021-04-12T15:05

2021-04-12T15:05

2021-04-12T15:05

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Задать вопросКогда будет принят закон о сокращении выбросов парниковых газов? Какие ещё "зелёные" инициативы готовит к принятию Государственная Дума? Как защитить животных от безответственных владельцев? Куда шагнёт мусорная реформа?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы