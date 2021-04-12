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Туризм
https://ria.ru/20210412/egipet-1727901839.html
Туроператоры назвали альтернативу отдыху в Турции
Туроператоры назвали альтернативу отдыху в Турции
Египетские курорты в случае возобновления чартерного авиасообщения с Россией могут стать альтернативой турецкому направлению, сообщили РИА Новости представители РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T16:40
2021-04-12T16:44
сергей лавров
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Египетские курорты в случае возобновления чартерного авиасообщения с Россией могут стать альтернативой турецкому направлению, сообщили РИА Новости представители туротрасли.Глава МИД Сергей Лавров 11 апреля в интервью египетской газете "Аль-Ахрам" выразил надежду, что полеты чартерных рейсов из России в египетские Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены уже в ближайшее время. Он отметил, что за последние годы специалисты двух стран проделали большую работу в этом направлении.Сейчас турами в Египет интересуются всего два процента пользователей, сообщил директор по маркетингу сервиса по поиску и бронированию туров Олег Козырев. Перелет — через Каир, далее — многочасовой трансфер на автобусе."Долгая дорога, конечно, останавливает многих туристов, поэтому мы можем уверенно говорить об огромном потенциале направления в случае открытия чартеров. Это стало бы отличной альтернативой турецкому направлению и позволило бы снизить стоимость туров", — отметил эксперт.Страна пирамид сейчас занимает третье-четвертое место по популярности, отметил гендиректор крупного туроператора Артур Мурадян. "Он бы мог уверенно занимать и второе, а в зимний период — первое при наличии прямых авиарейсов. Но если продолжат действовать ограничения на поездки по остальным странам, то Египет способен оттянуть на себя существенную долю туристов", — говорит он.Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. Египетские аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
https://ria.ru/20210407/khorvatiya-1727080689.html
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сергей лавров, турция, египет, россия, туризм, новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх

Туроператоры назвали альтернативу отдыху в Турции

16:40 12.04.2021 (обновлено: 16:44 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОтдыхающие играют в волейбол на пляже в Шарм-эль-Шейхе
Отдыхающие играют в волейбол на пляже в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Египетские курорты в случае возобновления чартерного авиасообщения с Россией могут стать альтернативой турецкому направлению, сообщили РИА Новости представители туротрасли.
Глава МИД Сергей Лавров 11 апреля в интервью египетской газете "Аль-Ахрам" выразил надежду, что полеты чартерных рейсов из России в египетские Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены уже в ближайшее время. Он отметил, что за последние годы специалисты двух стран проделали большую работу в этом направлении.
Сейчас турами в Египет интересуются всего два процента пользователей, сообщил директор по маркетингу сервиса по поиску и бронированию туров Олег Козырев. Перелет — через Каир, далее — многочасовой трансфер на автобусе.
"Долгая дорога, конечно, останавливает многих туристов, поэтому мы можем уверенно говорить об огромном потенциале направления в случае открытия чартеров. Это стало бы отличной альтернативой турецкому направлению и позволило бы снизить стоимость туров", — отметил эксперт.
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Страна пирамид сейчас занимает третье-четвертое место по популярности, отметил гендиректор крупного туроператора Артур Мурадян. "Он бы мог уверенно занимать и второе, а в зимний период — первое при наличии прямых авиарейсов. Но если продолжат действовать ограничения на поездки по остальным странам, то Египет способен оттянуть на себя существенную долю туристов", — говорит он.
Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. Египетские аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
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