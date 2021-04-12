https://ria.ru/20210412/donbass-1727864325.html

ЛНР опасается провокаций Киева на заседании контактной группы по Донбассу

ЛНР опасается провокаций Киева на заседании контактной группы по Донбассу

Министерство иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики не исключило провокаций со стороны представителей Киева на предстоящих заседаниях РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T11:23

2021-04-12T11:23

2021-04-12T11:23

донбасс

луганская народная республика

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727221013_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_4e0cf9e0d1fde71c63d91175703e666a.jpg

ЛУГАНСК, 12 апр – РИА Новости. Министерство иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики не исключило провокаций со стороны представителей Киева на предстоящих заседаниях контактной группы по Донбассу и ее рабочих подгрупп.Следующие встречи подгрупп и контактной группы по Донбассу запланированы на 13 и 14 апреля."С учетом результатов последнего внеочередного заседания контактной группы, есть опасения, что украинские представители продолжат предпринимать всевозможные провокации и попытки имитации конструктивной работы при реальном саботировании мирного урегулирования конфликта и выполнения минских соглашений", - говорится в заявлении в Telegram-канале министерства.Как отметили в ведомстве, представители ЛНР рассчитывают в ходе видеоконференций добиться конструктивной работы над проектом плана по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, получить письменное подтверждение Киевом всех параметров функционирования пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое", а также начать продуктивное обсуждение координационного механизма по верификации и предотвращению нарушений перемирия."В связи с ограничениями, вызванными коронавирусом, все встречи будут проходить в режиме видеоконференции", - добавили в МИД ЛНР.

https://ria.ru/20210411/voyna-1727810314.html

https://ria.ru/20210411/donbass-1727771152.html

донбасс

луганская народная республика

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, луганская народная республика, киев, в мире