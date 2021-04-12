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ЛНР опасается провокаций Киева на заседании контактной группы по Донбассу
ЛНР опасается провокаций Киева на заседании контактной группы по Донбассу
Министерство иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики не исключило провокаций со стороны представителей Киева на предстоящих заседаниях РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:23
2021-04-12T11:23
донбасс
луганская народная республика
киев
в мире
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ЛУГАНСК, 12 апр – РИА Новости. Министерство иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики не исключило провокаций со стороны представителей Киева на предстоящих заседаниях контактной группы по Донбассу и ее рабочих подгрупп.Следующие встречи подгрупп и контактной группы по Донбассу запланированы на 13 и 14 апреля."С учетом результатов последнего внеочередного заседания контактной группы, есть опасения, что украинские представители продолжат предпринимать всевозможные провокации и попытки имитации конструктивной работы при реальном саботировании мирного урегулирования конфликта и выполнения минских соглашений", - говорится в заявлении в Telegram-канале министерства.Как отметили в ведомстве, представители ЛНР рассчитывают в ходе видеоконференций добиться конструктивной работы над проектом плана по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, получить письменное подтверждение Киевом всех параметров функционирования пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое", а также начать продуктивное обсуждение координационного механизма по верификации и предотвращению нарушений перемирия."В связи с ограничениями, вызванными коронавирусом, все встречи будут проходить в режиме видеоконференции", - добавили в МИД ЛНР.
https://ria.ru/20210411/voyna-1727810314.html
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донбасс, луганская народная республика, киев, в мире

ЛНР опасается провокаций Киева на заседании контактной группы по Донбассу

11:23 12.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМестный житель из села Васильевка Донецкой области держит кусок разбитого стекла из разбитого окна жилого дома, пострадавшего в результате обстрела
Местный житель из села Васильевка Донецкой области держит кусок разбитого стекла из разбитого окна жилого дома, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 12 апр – РИА Новости. Министерство иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики не исключило провокаций со стороны представителей Киева на предстоящих заседаниях контактной группы по Донбассу и ее рабочих подгрупп.
Следующие встречи подгрупп и контактной группы по Донбассу запланированы на 13 и 14 апреля.
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"С учетом результатов последнего внеочередного заседания контактной группы, есть опасения, что украинские представители продолжат предпринимать всевозможные провокации и попытки имитации конструктивной работы при реальном саботировании мирного урегулирования конфликта и выполнения минских соглашений", - говорится в заявлении в Telegram-канале министерства.
Как отметили в ведомстве, представители ЛНР рассчитывают в ходе видеоконференций добиться конструктивной работы над проектом плана по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, получить письменное подтверждение Киевом всех параметров функционирования пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое", а также начать продуктивное обсуждение координационного механизма по верификации и предотвращению нарушений перемирия.
"В связи с ограничениями, вызванными коронавирусом, все встречи будут проходить в режиме видеоконференции", - добавили в МИД ЛНР.
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