https://ria.ru/20210412/donbass-1727864325.html
ЛНР опасается провокаций Киева на заседании контактной группы по Донбассу
ЛНР опасается провокаций Киева на заседании контактной группы по Донбассу
Министерство иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики не исключило провокаций со стороны представителей Киева на предстоящих заседаниях РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:23
2021-04-12T11:23
2021-04-12T11:23
донбасс
луганская народная республика
киев
в мире
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ЛУГАНСК, 12 апр – РИА Новости. Министерство иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики не исключило провокаций со стороны представителей Киева на предстоящих заседаниях контактной группы по Донбассу и ее рабочих подгрупп.Следующие встречи подгрупп и контактной группы по Донбассу запланированы на 13 и 14 апреля."С учетом результатов последнего внеочередного заседания контактной группы, есть опасения, что украинские представители продолжат предпринимать всевозможные провокации и попытки имитации конструктивной работы при реальном саботировании мирного урегулирования конфликта и выполнения минских соглашений", - говорится в заявлении в Telegram-канале министерства.Как отметили в ведомстве, представители ЛНР рассчитывают в ходе видеоконференций добиться конструктивной работы над проектом плана по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, получить письменное подтверждение Киевом всех параметров функционирования пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое", а также начать продуктивное обсуждение координационного механизма по верификации и предотвращению нарушений перемирия."В связи с ограничениями, вызванными коронавирусом, все встречи будут проходить в режиме видеоконференции", - добавили в МИД ЛНР.
https://ria.ru/20210411/voyna-1727810314.html
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донбасс, луганская народная республика, киев, в мире
ЛУГАНСК, 12 апр – РИА Новости.
Министерство иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики
не исключило провокаций со стороны представителей Киева
на предстоящих заседаниях контактной группы по Донбассу
и ее рабочих подгрупп.
Следующие встречи подгрупп и контактной группы по Донбассу запланированы на 13 и 14 апреля.
"С учетом результатов последнего внеочередного заседания контактной группы, есть опасения, что украинские представители продолжат предпринимать всевозможные провокации и попытки имитации конструктивной работы при реальном саботировании мирного урегулирования конфликта и выполнения минских соглашений", - говорится в заявлении в Telegram-канале министерства.
Как отметили в ведомстве, представители ЛНР рассчитывают в ходе видеоконференций добиться конструктивной работы над проектом плана по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, получить письменное подтверждение Киевом всех параметров функционирования пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое", а также начать продуктивное обсуждение координационного механизма по верификации и предотвращению нарушений перемирия.
"В связи с ограничениями, вызванными коронавирусом, все встречи будут проходить в режиме видеоконференции", - добавили в МИД ЛНР.