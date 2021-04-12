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В Приморье мужчина убил знакомого из-за долга в 700 рублей
В Приморье мужчина убил знакомого из-за долга в 700 рублей
Житель Приморья подозревается в убийстве знакомого в ходе драки из-за долга в 700 рублей, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T13:12
2021-04-12T13:12
2021-04-12T13:12
россия
следственный комитет россии (ск рф)
артем
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Житель Приморья подозревается в убийстве знакомого в ходе драки из-за долга в 700 рублей, сообщает региональное СУСК РФ."В ночь на 10 апреля 2021 года из квартиры дома по улице Севастопольская в больницу города Артема доставлен 43-летний мужчина с ножевым ранением шеи. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.По подозрению в преступлении задержан 35-летний мужчина."Он признался, что нанес удар ножом потерпевшему в шею во время драки, которая возникла из-за того, что подозреваемый задолжал потерпевшему 700 рублей и не отдал их в полном объеме", - отмечают следователи.По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20210329/ubiystvo-1603330527.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), артем, приморский край, происшествия