https://ria.ru/20210412/dolg-1727889241.html

В Приморье мужчина убил знакомого из-за долга в 700 рублей

В Приморье мужчина убил знакомого из-за долга в 700 рублей

Житель Приморья подозревается в убийстве знакомого в ходе драки из-за долга в 700 рублей, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T13:12

2021-04-12T13:12

2021-04-12T13:12

россия

следственный комитет россии (ск рф)

артем

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Житель Приморья подозревается в убийстве знакомого в ходе драки из-за долга в 700 рублей, сообщает региональное СУСК РФ."В ночь на 10 апреля 2021 года из квартиры дома по улице Севастопольская в больницу города Артема доставлен 43-летний мужчина с ножевым ранением шеи. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.По подозрению в преступлении задержан 35-летний мужчина."Он признался, что нанес удар ножом потерпевшему в шею во время драки, которая возникла из-за того, что подозреваемый задолжал потерпевшему 700 рублей и не отдал их в полном объеме", - отмечают следователи.По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20210329/ubiystvo-1603330527.html

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артем

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), артем, приморский край, происшествия