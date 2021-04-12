https://ria.ru/20210412/deti-1727926172.html

В регионы направили рекомендации по организации летнего отдыха для детей

В регионы направили рекомендации по организации летнего отдыха для детей

Министерство просвещения РФ направило в регионы методические рекомендации по подготовке и организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2021 году, сообщает... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T16:10

2021-04-12T16:10

2021-04-12T16:14

социальный навигатор

детские вопросы

детский отдых

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министерство просвещения РФ направило в регионы методические рекомендации по подготовке и организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2021 году, сообщает пресс-служба ведомства."Чтобы максимально обеспечить детям по всей России полноценный отдых и оздоровление, Минпросвещения России направило в регионы разработанные ведомством методические рекомендации, касающиеся подготовки к проведению летней оздоровительной кампании, методические рекомендации по организации детского отдыха с учётом сохраняющихся рисков коронавирусной инфекции, разработанные Роспотребнадзором, и постановление главного санитарного врача России о внесении ряда важных изменений в санитарно-эпидемиологические правила", - говорится в сообщении.Уполномоченным региональным органам рекомендовано охватить организованным отдыхом максимальное количество детей, в том числе тех, которые находятся в трудной жизненной ситуации, детей медицинских работников и других лиц, работающих в усиленном режиме и оказывающих помощь больным новой коронавирусной инфекцией, а также ребят, чьи родители потеряли работу в связи с вспышкой коронавирусной инфекции.Также министерство рекомендовало предусмотреть в региональных бюджетах средства на развитие инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе на создание условий для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, устранить нарушения, выявленные при проведении проверок лагерей, взаимодействовать с организациями дополнительного образования и другими образовательными организациями, учреждениями культуры и спорта по месту жительства, чтобы заполнить график дня детей во время каникул.В рекомендации также вошли пункты посвященные, включению в программы отдыха и оздоровления детей воспитательного компонента, обеспечению работы горячих линий по вопросам детского отдыха, оказанию помощи подросткам в трудоустройстве во время каникул, проработке вопросов о повышении квалификации педагогов и вожатых, в том числе в дистанционном формате."Незамедлительно информировать Минпросвещения России обо всех несчастных случаях с детьми во время организованного отдыха и своевременно предоставлять сведения в рамках мониторинга оздоровительной кампании, который проводится ведомством", - добавляется в рекомендациях.Регионам также советуется предусмотреть механизмы компенсации для тех родителей, которые самостоятельно покупают путёвки в организации отдыха и оздоровления детей, в том числе возможность оформлять и получать путёвки для детей по месту работы.Также может быть предусмотрено возмещение расходов работодателям, которые финансируют отдых и оздоровление детей своих сотрудников, причём это касается оплаты путёвок в организации отдыха и оздоровления, которые находятся не только на территории проживания ребёнка, но и за её пределами.В рекомендации также вошли меры безопасности для организаций отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей, среди которых генеральная уборка всех помещений перед открытием каждой смены, ограничения по количеству детей - в одном отряде может быть не более 25 детей 1–4-х классов и 30 детей старшего возраста, "утренний фильтр" (измерение температуры у сотрудников и детей), ежедневная уборка, проветривание помещений, дезинфекция воздуха.

https://ria.ru/20210329/otdykh-1603355894.html

https://ria.ru/20210408/deti-1727379604.html

https://ria.ru/20210317/lagerya-1601753013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество