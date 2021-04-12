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В регионы направили рекомендации по организации летнего отдыха для детей
В регионы направили рекомендации по организации летнего отдыха для детей
Министерство просвещения РФ направило в регионы методические рекомендации по подготовке и организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2021 году, сообщает... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T16:10
2021-04-12T16:14
социальный навигатор
детские вопросы
детский отдых
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министерство просвещения РФ направило в регионы методические рекомендации по подготовке и организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2021 году, сообщает пресс-служба ведомства."Чтобы максимально обеспечить детям по всей России полноценный отдых и оздоровление, Минпросвещения России направило в регионы разработанные ведомством методические рекомендации, касающиеся подготовки к проведению летней оздоровительной кампании, методические рекомендации по организации детского отдыха с учётом сохраняющихся рисков коронавирусной инфекции, разработанные Роспотребнадзором, и постановление главного санитарного врача России о внесении ряда важных изменений в санитарно-эпидемиологические правила", - говорится в сообщении.Уполномоченным региональным органам рекомендовано охватить организованным отдыхом максимальное количество детей, в том числе тех, которые находятся в трудной жизненной ситуации, детей медицинских работников и других лиц, работающих в усиленном режиме и оказывающих помощь больным новой коронавирусной инфекцией, а также ребят, чьи родители потеряли работу в связи с вспышкой коронавирусной инфекции.Также министерство рекомендовало предусмотреть в региональных бюджетах средства на развитие инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе на создание условий для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, устранить нарушения, выявленные при проведении проверок лагерей, взаимодействовать с организациями дополнительного образования и другими образовательными организациями, учреждениями культуры и спорта по месту жительства, чтобы заполнить график дня детей во время каникул.В рекомендации также вошли пункты посвященные, включению в программы отдыха и оздоровления детей воспитательного компонента, обеспечению работы горячих линий по вопросам детского отдыха, оказанию помощи подросткам в трудоустройстве во время каникул, проработке вопросов о повышении квалификации педагогов и вожатых, в том числе в дистанционном формате."Незамедлительно информировать Минпросвещения России обо всех несчастных случаях с детьми во время организованного отдыха и своевременно предоставлять сведения в рамках мониторинга оздоровительной кампании, который проводится ведомством", - добавляется в рекомендациях.Регионам также советуется предусмотреть механизмы компенсации для тех родителей, которые самостоятельно покупают путёвки в организации отдыха и оздоровления детей, в том числе возможность оформлять и получать путёвки для детей по месту работы.Также может быть предусмотрено возмещение расходов работодателям, которые финансируют отдых и оздоровление детей своих сотрудников, причём это касается оплаты путёвок в организации отдыха и оздоровления, которые находятся не только на территории проживания ребёнка, но и за её пределами.В рекомендации также вошли меры безопасности для организаций отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей, среди которых генеральная уборка всех помещений перед открытием каждой смены, ограничения по количеству детей - в одном отряде может быть не более 25 детей 1–4-х классов и 30 детей старшего возраста, "утренний фильтр" (измерение температуры у сотрудников и детей), ежедневная уборка, проветривание помещений, дезинфекция воздуха.
https://ria.ru/20210329/otdykh-1603355894.html
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социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В регионы направили рекомендации по организации летнего отдыха для детей

16:10 12.04.2021 (обновлено: 16:14 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАвтобус с детьми
Автобус с детьми - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министерство просвещения РФ направило в регионы методические рекомендации по подготовке и организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2021 году, сообщает пресс-служба ведомства.
"Чтобы максимально обеспечить детям по всей России полноценный отдых и оздоровление, Минпросвещения России направило в регионы разработанные ведомством методические рекомендации, касающиеся подготовки к проведению летней оздоровительной кампании, методические рекомендации по организации детского отдыха с учётом сохраняющихся рисков коронавирусной инфекции, разработанные Роспотребнадзором, и постановление главного санитарного врача России о внесении ряда важных изменений в санитарно-эпидемиологические правила", - говорится в сообщении.
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Уполномоченным региональным органам рекомендовано охватить организованным отдыхом максимальное количество детей, в том числе тех, которые находятся в трудной жизненной ситуации, детей медицинских работников и других лиц, работающих в усиленном режиме и оказывающих помощь больным новой коронавирусной инфекцией, а также ребят, чьи родители потеряли работу в связи с вспышкой коронавирусной инфекции.
Также министерство рекомендовало предусмотреть в региональных бюджетах средства на развитие инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе на создание условий для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, устранить нарушения, выявленные при проведении проверок лагерей, взаимодействовать с организациями дополнительного образования и другими образовательными организациями, учреждениями культуры и спорта по месту жительства, чтобы заполнить график дня детей во время каникул.
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В рекомендации также вошли пункты посвященные, включению в программы отдыха и оздоровления детей воспитательного компонента, обеспечению работы горячих линий по вопросам детского отдыха, оказанию помощи подросткам в трудоустройстве во время каникул, проработке вопросов о повышении квалификации педагогов и вожатых, в том числе в дистанционном формате.
"Незамедлительно информировать Минпросвещения России обо всех несчастных случаях с детьми во время организованного отдыха и своевременно предоставлять сведения в рамках мониторинга оздоровительной кампании, который проводится ведомством", - добавляется в рекомендациях.
Регионам также советуется предусмотреть механизмы компенсации для тех родителей, которые самостоятельно покупают путёвки в организации отдыха и оздоровления детей, в том числе возможность оформлять и получать путёвки для детей по месту работы.
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Также может быть предусмотрено возмещение расходов работодателям, которые финансируют отдых и оздоровление детей своих сотрудников, причём это касается оплаты путёвок в организации отдыха и оздоровления, которые находятся не только на территории проживания ребёнка, но и за её пределами.
В рекомендации также вошли меры безопасности для организаций отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей, среди которых генеральная уборка всех помещений перед открытием каждой смены, ограничения по количеству детей - в одном отряде может быть не более 25 детей 1–4-х классов и 30 детей старшего возраста, "утренний фильтр" (измерение температуры у сотрудников и детей), ежедневная уборка, проветривание помещений, дезинфекция воздуха.
 
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