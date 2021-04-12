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В МГУ оценили заявления о богатырях-украинцах
В МГУ оценили заявления о богатырях-украинцах
Сотрудники исторического факультета МГУ имени Ломоносова прокомментировали выводы украинских ученых о том, что Россия якобы "украла" богатырей Илью Муромца,... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T01:01
2021-04-12T01:01
россия
мгу имени м. в. ломоносова
украина
в мире
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Сотрудники исторического факультета МГУ имени Ломоносова прокомментировали выводы украинских ученых о том, что Россия якобы "украла" богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича.Как сообщил украинский "24 канал", эксперты пришли к выводу, что старшего героя русского былинного эпоса Илью Муромца на самом деле звали Ильей Чобитько, или Ильей Муровцем, родом он был из деревни Моровск (ранее — Муромск) под Черниговом. При этом Алешу Поповича, по их мнению, звали Олешко, а родился он в городе Пирятин на Полтавщине, а не в Ростове. Добрыню Никитича украинские специалисты назвали "воеводой князя Владимира Великого": он жил на территории Киевской Руси, которая "была в пределах нынешней этнической Украины, но простиралась и значительно севернее".Как заявил РБК доцент истфака МГУ, доктор исторических наук Федор Гайда, основные сведения о богатырях исходят из древнерусских былин, которые сохранились в Заонежском крае, на территории современной Карелии. Он отметил, что эти данные были собраны в XIX веке в качестве устного народного творчества, при этом частично они подтверждаются другими источниками.Гайда указал, что украинское устное народное творчество былинных персонажей не запомнило. "Все украинские песни, так называемые думы, касаются гораздо более позднего времени, "казацкого времени". Там персонажи XVI, XVII, XVIII веков. Местные люди, вероятно, будучи в гуще исторических событий, не запомнили более раннего времени", — поясняет эксперт. В свою очередь, профессор кафедры истории России до XIX века, доктор исторических наук Антон Горский отметил, что персонажей древнерусских былин нельзя вписывать в современные реалии. По его словам, все они были из разных городов, которые расположены на территории современных двух стран.
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россия, мгу имени м. в. ломоносова, украина, в мире

В МГУ оценили заявления о богатырях-украинцах

01:01 12.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПамятник Илье Муромцу в Муроме
Памятник Илье Муромцу в Муроме - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Сотрудники исторического факультета МГУ имени Ломоносова прокомментировали выводы украинских ученых о том, что Россия якобы "украла" богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича.
Как сообщил украинский "24 канал", эксперты пришли к выводу, что старшего героя русского былинного эпоса Илью Муромца на самом деле звали Ильей Чобитько, или Ильей Муровцем, родом он был из деревни Моровск (ранее — Муромск) под Черниговом. При этом Алешу Поповича, по их мнению, звали Олешко, а родился он в городе Пирятин на Полтавщине, а не в Ростове. Добрыню Никитича украинские специалисты назвали "воеводой князя Владимира Великого": он жил на территории Киевской Руси, которая "была в пределах нынешней этнической Украины, но простиралась и значительно севернее".
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Как заявил РБК доцент истфака МГУ, доктор исторических наук Федор Гайда, основные сведения о богатырях исходят из древнерусских былин, которые сохранились в Заонежском крае, на территории современной Карелии. Он отметил, что эти данные были собраны в XIX веке в качестве устного народного творчества, при этом частично они подтверждаются другими источниками.
Гайда указал, что украинское устное народное творчество былинных персонажей не запомнило. "Все украинские песни, так называемые думы, касаются гораздо более позднего времени, "казацкого времени". Там персонажи XVI, XVII, XVIII веков. Местные люди, вероятно, будучи в гуще исторических событий, не запомнили более раннего времени", — поясняет эксперт.
В свою очередь, профессор кафедры истории России до XIX века, доктор исторических наук Антон Горский отметил, что персонажей древнерусских былин нельзя вписывать в современные реалии. По его словам, все они были из разных городов, которые расположены на территории современных двух стран.
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