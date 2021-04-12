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Корпорация МСП направила Генпрокуратуре жалобы бизнеса на проверки
Корпорация МСП направила Генпрокуратуре жалобы бизнеса на проверки
Корпорация МСП направила в Генеральную прокуратуру информацию о более чем 250 запросах предпринимателей, пожаловавшихся на нарушение моратория на проверки,... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T13:34
2021-04-12T13:34
россия
корпорация мсп
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
экономика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Корпорация МСП направила в Генеральную прокуратуру информацию о более чем 250 запросах предпринимателей, пожаловавшихся на нарушение моратория на проверки, сообщили РИА Новости в корпорации.Мораторий на проверки бизнеса стал одной из эффективных и востребованных мер поддержки предпринимателей во время пандемии нового коронавируса. Но он не касается внеплановых проверок, которые проводятся по причине возможного нанесения вреда здоровью, угрозе жизни, возникновению ЧП. Контроль за соблюдением моратория возложен на Корпорацию МСП."Мы направили в Генеральную прокуратуру информацию по запросам бизнеса с просьбой провести проверку. Каждое обращение предпринимателя будет отработано максимально внимательно и быстро. В течение ближайших дней мы будем иметь полное представление по всем жалобам и сможем оценить обоснованность проведения проверок", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.В корпорации сообщили и о первых положительных результатах. Так, после обращения Тверской агропромышленной компании были отменены результаты проверки Росприроднадзора.Корпорация МСП также сообщила, что продолжит следить за соблюдением моратория на проверки компаний малого предпринимательства, установленного постановлением правительства РФ.
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россия, корпорация мсп, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), экономика

Корпорация МСП направила Генпрокуратуре жалобы бизнеса на проверки

13:34 12.04.2021
 
© Depositphotos / stokketeДевушка смотрит документы
Девушка смотрит документы - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Depositphotos / stokkete
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Корпорация МСП направила в Генеральную прокуратуру информацию о более чем 250 запросах предпринимателей, пожаловавшихся на нарушение моратория на проверки, сообщили РИА Новости в корпорации.
Мораторий на проверки бизнеса стал одной из эффективных и востребованных мер поддержки предпринимателей во время пандемии нового коронавируса. Но он не касается внеплановых проверок, которые проводятся по причине возможного нанесения вреда здоровью, угрозе жизни, возникновению ЧП. Контроль за соблюдением моратория возложен на Корпорацию МСП.
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"Мы направили в Генеральную прокуратуру информацию по запросам бизнеса с просьбой провести проверку. Каждое обращение предпринимателя будет отработано максимально внимательно и быстро. В течение ближайших дней мы будем иметь полное представление по всем жалобам и сможем оценить обоснованность проведения проверок", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
В корпорации сообщили и о первых положительных результатах. Так, после обращения Тверской агропромышленной компании были отменены результаты проверки Росприроднадзора.
Корпорация МСП также сообщила, что продолжит следить за соблюдением моратория на проверки компаний малого предпринимательства, установленного постановлением правительства РФ.
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РоссияКорпорация МСПФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Экономика
 
 
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