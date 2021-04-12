https://ria.ru/20210412/biznes-1727843178.html
Путин поручил разработать меры по увеличению инвестиций бизнеса в Россию
Путин поручил разработать меры по увеличению инвестиций бизнеса в Россию
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с деловыми объединениями до 1 июня разработать комплекс дополнительных мер, в том числе налоговых,... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T09:49
2021-04-12T09:49
2021-04-12T10:09
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с деловыми объединениями до 1 июня разработать комплекс дополнительных мер, в том числе налоговых, стимулирующий бизнес увеличивать инвестиции в России за счет прибыли, говорится в сообщении на сайте Кремля.Соответствующее поручение дано по итогам совещания о мерах по стимулированию инвестиционной активности."Разработать при участии ведущих общественных объединений предпринимателей комплекс дополнительных мер, направленных на стимулирование организаций к увеличению за счет доли собственной прибыли объема финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых на территории Российской Федерации, который включает в себя в том числе меры налогового стимулирования", - говорится в документе.На совещании, которое прошло в марте, Путин заявил, что российские экспортеры завершат 2021 год с хорошими финансовыми результатами, и нужно инвестировать эти средства в развитие экономики РФ. Он также отметил, что необходимо проработать систему мер, чтобы стимулировать компании направлять полученную прибыль на финансирование инвестиционных проектов в России.
https://ria.ru/20210407/biznes-1727130769.html
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россия, владимир путин, экономика
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поручил кабмину совместно с деловыми объединениями до 1 июня разработать комплекс дополнительных мер, в том числе налоговых, стимулирующий бизнес увеличивать инвестиции в России
за счет прибыли, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Соответствующее поручение дано по итогам совещания о мерах по стимулированию инвестиционной активности.
"Разработать при участии ведущих общественных объединений предпринимателей комплекс дополнительных мер, направленных на стимулирование организаций к увеличению за счет доли собственной прибыли объема финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых на территории Российской Федерации, который включает в себя в том числе меры налогового стимулирования", - говорится в документе.
На совещании, которое прошло в марте, Путин заявил, что российские экспортеры завершат 2021 год с хорошими финансовыми результатами, и нужно инвестировать эти средства в развитие экономики РФ. Он также отметил, что необходимо проработать систему мер, чтобы стимулировать компании направлять полученную прибыль на финансирование инвестиционных проектов в России.