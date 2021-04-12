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Белорусского журналиста обвинили по делу об организации беспорядков
Белорусского журналиста обвинили по делу об организации беспорядков
Белорусский журналист и медиаменеджер Андрей Александров признан обвиняемым по делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и подготовке РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:36
2021-04-12T11:40
кгб белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 12 апр – РИА Новости. Белорусский журналист и медиаменеджер Андрей Александров признан обвиняемым по делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и подготовке лиц к таким действиям, сообщила в понедельник пресс-служба СК Белоруссии."Обвиняемыми в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 и частью 2 статьи 342 ("организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" и "обучение или иная подготовка лиц" для участия в таких действиях) уголовного кодекса Республики Беларусь, признаны Андрей Александров и (его сожительница – ред.) Ирина Злобина", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до трех лет.Согласно сообщению, выявлены факты организации и передачи основателями оппозиционных фондов посредством иных лиц денежных средств для последующего их использования в преступной деятельности Александрова и Злобиной. "В дальнейшем указанные денежные средства обвиняемые использовали для оплаты, как лично, так и через иных лиц, штрафов за совершенные иными лицами - участниками протестов - административные правонарушения, а также возмещения причиненного их противоправными действиями ущерба", - говорится в сообщении. Там подчеркивается, что подобная преступная деятельность осуществлялась на системной основе.Белорусская ассоциация журналистов сообщала, что Александров, работавший ранее зампредседателя БАЖ и замдиректора частного новостного агентства БелаПАН, перестал выходить на связь 12 января, а 13 января "нашелся" в отделении милиции. В СК сообщали, что Александрова подозревают по уголовному делу по статье о действиях, грубо нарушающих общественный порядок.В МВД позже сообщили, что Александров и его сожительница Злобина подозреваются в финансировании несанкционированных акций протеста в Белоруссии. По данным МВД, финансирование осуществлялось в том числе путем оплаты штрафов, возмещения средств, выставленных для компенсации государству затрат за содержание в ИВС задержанных из-за протестов, при этом деньги Александров и Злобина получали из-за границы. Адвокат Антон Гашинский ранее сообщал РИА Новости, что Александрову продлен срок содержания под стражей до 12 апреля.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на совершение теракта.
https://radiosputnik.ria.ru/20210318/belorussiya-1601795901.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210323/belorussiya-1602465631.html
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кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Белорусского журналиста обвинили по делу об организации беспорядков

11:36 12.04.2021 (обновлено: 11:40 12.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev / Вид на здание дворца независимости в Минске
Вид на здание дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev /
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МИНСК, 12 апр – РИА Новости. Белорусский журналист и медиаменеджер Андрей Александров признан обвиняемым по делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и подготовке лиц к таким действиям, сообщила в понедельник пресс-служба СК Белоруссии.
"Обвиняемыми в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 и частью 2 статьи 342 ("организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" и "обучение или иная подготовка лиц" для участия в таких действиях) уголовного кодекса Республики Беларусь, признаны Андрей Александров и (его сожительница – ред.) Ирина Злобина", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до трех лет.
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Согласно сообщению, выявлены факты организации и передачи основателями оппозиционных фондов посредством иных лиц денежных средств для последующего их использования в преступной деятельности Александрова и Злобиной. "В дальнейшем указанные денежные средства обвиняемые использовали для оплаты, как лично, так и через иных лиц, штрафов за совершенные иными лицами - участниками протестов - административные правонарушения, а также возмещения причиненного их противоправными действиями ущерба", - говорится в сообщении. Там подчеркивается, что подобная преступная деятельность осуществлялась на системной основе.
Белорусская ассоциация журналистов сообщала, что Александров, работавший ранее зампредседателя БАЖ и замдиректора частного новостного агентства БелаПАН, перестал выходить на связь 12 января, а 13 января "нашелся" в отделении милиции. В СК сообщали, что Александрова подозревают по уголовному делу по статье о действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
В МВД позже сообщили, что Александров и его сожительница Злобина подозреваются в финансировании несанкционированных акций протеста в Белоруссии. По данным МВД, финансирование осуществлялось в том числе путем оплаты штрафов, возмещения средств, выставленных для компенсации государству затрат за содержание в ИВС задержанных из-за протестов, при этом деньги Александров и Злобина получали из-за границы. Адвокат Антон Гашинский ранее сообщал РИА Новости, что Александрову продлен срок содержания под стражей до 12 апреля.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на совершение теракта.
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