Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210412/baykonur-1727934836.html
"Россия 1" проведет прямую трансляцию концерта с космодрома Байконур
"Россия 1" проведет прямую трансляцию концерта с космодрома Байконур
Вечером 12 апреля телеканал "Россия" в прямом эфире будет транслировать зрелищный концерт, сценой для которого станет космодром Байконур. Место выбрано не... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T17:26
2021-04-12T17:26
культура
новости культуры
сергей полунин
земля
концерты
эдуард артемьев
большой театр
космос - риа наука
юрий башмет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727919005_0:265:3070:1992_1920x0_80_0_0_5172bfbd3e4ba6fc6f1535b365e5a9f0.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Вечером 12 апреля телеканал "Россия" в прямом эфире будет транслировать зрелищный концерт, сценой для которого станет космодром Байконур. Место выбрано не случайно: именно отсюда 60 лет назад стартовал корабль "Восток-1" и начался первый полет человека вокруг Земли. Масштабы концерта впечатляют: действие будет разворачиваться на двух, расположенных на расстоянии более 200 метров, сценах, на фоне стартового комплекса настоящего космического корабля. Снимать выступления артистов будут десятки телекамер и дронов, и эти материалы дополнят репортажные кадры со спутников, а также прямое включение с борта МКС. В программе прозвучит музыка четырех композиторов разных поколений. Аранжировки знакомых произведений мэтров — Эдуарда Артемьева и Алексея Рыбникова — дополнят работы молодых авторов, Кузьмы Бодрова и Кирилла Рихтера. “Тот солнечный день, когда Гагарин полетел в космос, я помню как сейчас. Мне было уже почти 16 лет. Мы, школьники, все убежали с занятий на Манежную площадь, где собрался народ. Настроение было приподнятое, как после бокала шампанского. Такое ликование, что потом даже строгие преподаватели фортепиано нас не наказали за прогул. Хотя и поворочали, что не нас вообще-то в космос отправляли, чтобы пропускать уроки”, — рассказывает Рыбников. Позже ему не раз пришлось писать музыку для картин про путешествия к звездам, например, тему к фильму “Полет с космонавтом” (1980), которая прозвучит на концерте, программа которого объединяет множество жанров. Так, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, звезды оперной сцены Хибла Герзмава и Богдан Волков, артист балета Сергей Полунин представят космос в танце и музыке. Стихи и отрывки из произведений о полетах к звездам прочтут Сергей Безруков, Ирина Пегова, Сергей Гармаш, Полина Агуреева. Звезды цирка братья Суанбековы готовят аттракцион "Колесо смерти", а канатоходец Максим Кагин пройдет на высоте 45 метров. “Все номера разные, но их объединяет вечная мечта человека о космосе и стремление познать Вселенную. Слава этому великому герою – Гагарину”, — говорит художественный руководитель проекта Юрий Башмет. Ведущими концерта станут Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Трансляция состоится 12 апреля в 23:15
земля
байконур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727919005_427:224:2860:2048_1920x0_80_0_0_af788593dea6d9fb1760d42877708dea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, сергей полунин, земля, концерты, эдуард артемьев, большой театр, космос - риа наука, юрий башмет, сергей безруков, байконур (город)

"Россия 1" проведет прямую трансляцию концерта с космодрома Байконур

17:26 12.04.2021
 
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"Репетиция концерта "Юбилей полета человека в космос"
Репетиция концерта Юбилей полета человека в космос - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Вечером 12 апреля телеканал "Россия" в прямом эфире будет транслировать зрелищный концерт, сценой для которого станет космодром Байконур. Место выбрано не случайно: именно отсюда 60 лет назад стартовал корабль "Восток-1" и начался первый полет человека вокруг Земли.
Масштабы концерта впечатляют: действие будет разворачиваться на двух, расположенных на расстоянии более 200 метров, сценах, на фоне стартового комплекса настоящего космического корабля. Снимать выступления артистов будут десятки телекамер и дронов, и эти материалы дополнят репортажные кадры со спутников, а также прямое включение с борта МКС.

Шоу создатели определяют как “мистерию, посвященную подвигу Юрия Гагарина и триумфу российской науки и техники”. Момент исторический, ведь это первый серьезный концерт на Байконуре. Да, здесь выступали больше 30 лет назад, но скорее в формате самодеятельности”, — говорит композитор Алексей Рыбников.

В программе прозвучит музыка четырех композиторов разных поколений. Аранжировки знакомых произведений мэтров — Эдуарда Артемьева и Алексея Рыбникова — дополнят работы молодых авторов, Кузьмы Бодрова и Кирилла Рихтера.
“Тот солнечный день, когда Гагарин полетел в космос, я помню как сейчас. Мне было уже почти 16 лет. Мы, школьники, все убежали с занятий на Манежную площадь, где собрался народ. Настроение было приподнятое, как после бокала шампанского. Такое ликование, что потом даже строгие преподаватели фортепиано нас не наказали за прогул. Хотя и поворочали, что не нас вообще-то в космос отправляли, чтобы пропускать уроки”, — рассказывает Рыбников.
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"Репетиция концерта "Юбилей полета человека в космос"
Репетиция концерта Юбилей полета человека в космос - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"
Репетиция концерта "Юбилей полета человека в космос"
Позже ему не раз пришлось писать музыку для картин про путешествия к звездам, например, тему к фильму “Полет с космонавтом” (1980), которая прозвучит на концерте, программа которого объединяет множество жанров.
Так, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, звезды оперной сцены Хибла Герзмава и Богдан Волков, артист балета Сергей Полунин представят космос в танце и музыке.
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"Юрий Башмет на репетиции концерта "Юбилей полета человека в космос"
Юрий Башмет на репетиции концерта Юбилей полета человека в космос
1 из 3
Юрий Башмет на репетиции концерта "Юбилей полета человека в космос"
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"Репетиция концерта "Юбилей полета человека в космос"
Репетиция концерта Юбилей полета человека в космос
2 из 3
Репетиция концерта "Юбилей полета человека в космос"
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"

На репетиции концерта "Юбилей полета человека в космос"

Репетиция концерта Юбилей полета человека в космос
3 из 3

На репетиции концерта "Юбилей полета человека в космос"

© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"
1 из 3
Юрий Башмет на репетиции концерта "Юбилей полета человека в космос"
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"
2 из 3
Репетиция концерта "Юбилей полета человека в космос"
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"
3 из 3

На репетиции концерта "Юбилей полета человека в космос"

© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"
Стихи и отрывки из произведений о полетах к звездам прочтут Сергей Безруков, Ирина Пегова, Сергей Гармаш, Полина Агуреева. Звезды цирка братья Суанбековы готовят аттракцион "Колесо смерти", а канатоходец Максим Кагин пройдет на высоте 45 метров.
“Все номера разные, но их объединяет вечная мечта человека о космосе и стремление познать Вселенную. Слава этому великому герою – Гагарину”, — говорит художественный руководитель проекта Юрий Башмет. Ведущими концерта станут Дарья Златопольская и Андрей Малахов.
Трансляция состоится 12 апреля в 23:15
 
КультураНовости культурыСергей ПолунинЗемляконцертыЭдуард АртемьевБольшой театрКосмос - РИА НаукаЮрий БашметСергей БезруковБайконур (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16Стрельбу по полицейским в школе в Ноксвилле открыл ученик
03:57Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме
03:48Зеленский: активность России станет проверкой отношений Запада и Киева
03:28Савченко рассказала об обмане участников конфликта в Донбассе
03:22В тверском УФСИН прокомментировали информацию о голодовке Шестуна
03:18В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя
03:16В Хорватии будут вакцинировать работников турсектора
03:14Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники
03:04Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России
02:29Япония решила сбросить воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан
02:27Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии
02:22ОАЭ почтили память о первом полете Гагарина в космос
02:17Специалист научил, как распознать поддельные сигареты
02:12Назван способ продлить срок жизни ноутбуку
02:03Белорусская оппозиционная партия сообщила о задержании своего лидера
01:52Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
01:43В Пензенской области экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег
01:35Ранг пожара в здании "Невской мануфактуры" в Петербурге понизили
01:20Психолог назвал привычки, которые мешают стать богатым
01:15Лавров выступил за отказ России от западных платежных систем
Лента новостейМолния