"Россия 1" проведет прямую трансляцию концерта с космодрома Байконур
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"Репетиция концерта "Юбилей полета человека в космос"
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Вечером 12 апреля телеканал "Россия" в прямом эфире будет транслировать зрелищный концерт, сценой для которого станет космодром Байконур. Место выбрано не случайно: именно отсюда 60 лет назад стартовал корабль "Восток-1" и начался первый полет человека вокруг Земли.
Масштабы концерта впечатляют: действие будет разворачиваться на двух, расположенных на расстоянии более 200 метров, сценах, на фоне стартового комплекса настоящего космического корабля. Снимать выступления артистов будут десятки телекамер и дронов, и эти материалы дополнят репортажные кадры со спутников, а также прямое включение с борта МКС.
Шоу создатели определяют как “мистерию, посвященную подвигу Юрия Гагарина и триумфу российской науки и техники”. Момент исторический, ведь это первый серьезный концерт на Байконуре. Да, здесь выступали больше 30 лет назад, но скорее в формате самодеятельности”, — говорит композитор Алексей Рыбников.
В программе прозвучит музыка четырех композиторов разных поколений. Аранжировки знакомых произведений мэтров — Эдуарда Артемьева и Алексея Рыбникова — дополнят работы молодых авторов, Кузьмы Бодрова и Кирилла Рихтера.
“Тот солнечный день, когда Гагарин полетел в космос, я помню как сейчас. Мне было уже почти 16 лет. Мы, школьники, все убежали с занятий на Манежную площадь, где собрался народ. Настроение было приподнятое, как после бокала шампанского. Такое ликование, что потом даже строгие преподаватели фортепиано нас не наказали за прогул. Хотя и поворочали, что не нас вообще-то в космос отправляли, чтобы пропускать уроки”, — рассказывает Рыбников.
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"Репетиция концерта "Юбилей полета человека в космос"
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"
Репетиция концерта "Юбилей полета человека в космос"
Позже ему не раз пришлось писать музыку для картин про путешествия к звездам, например, тему к фильму “Полет с космонавтом” (1980), которая прозвучит на концерте, программа которого объединяет множество жанров.
Так, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, звезды оперной сцены Хибла Герзмава и Богдан Волков, артист балета Сергей Полунин представят космос в танце и музыке.
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"Юрий Башмет на репетиции концерта "Юбилей полета человека в космос"
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Юрий Башмет на репетиции концерта "Юбилей полета человека в космос"
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"Репетиция концерта "Юбилей полета человека в космос"
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Репетиция концерта "Юбилей полета человека в космос"
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"
На репетиции концерта "Юбилей полета человека в космос"
3 из 3
На репетиции концерта "Юбилей полета человека в космос"
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"
1 из 3
Юрий Башмет на репетиции концерта "Юбилей полета человека в космос"
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"
2 из 3
Репетиция концерта "Юбилей полета человека в космос"
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"
3 из 3
На репетиции концерта "Юбилей полета человека в космос"
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"
Стихи и отрывки из произведений о полетах к звездам прочтут Сергей Безруков, Ирина Пегова, Сергей Гармаш, Полина Агуреева. Звезды цирка братья Суанбековы готовят аттракцион "Колесо смерти", а канатоходец Максим Кагин пройдет на высоте 45 метров.
“Все номера разные, но их объединяет вечная мечта человека о космосе и стремление познать Вселенную. Слава этому великому герою – Гагарину”, — говорит художественный руководитель проекта Юрий Башмет. Ведущими концерта станут Дарья Златопольская и Андрей Малахов.
Трансляция состоится 12 апреля в 23:15