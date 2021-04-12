https://ria.ru/20210412/baykonur-1727934836.html

"Россия 1" проведет прямую трансляцию концерта с космодрома Байконур

"Россия 1" проведет прямую трансляцию концерта с космодрома Байконур

Вечером 12 апреля телеканал "Россия" в прямом эфире будет транслировать зрелищный концерт, сценой для которого станет космодром Байконур. Место выбрано не... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T17:26

2021-04-12T17:26

2021-04-12T17:26

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Вечером 12 апреля телеканал "Россия" в прямом эфире будет транслировать зрелищный концерт, сценой для которого станет космодром Байконур. Место выбрано не случайно: именно отсюда 60 лет назад стартовал корабль "Восток-1" и начался первый полет человека вокруг Земли. Масштабы концерта впечатляют: действие будет разворачиваться на двух, расположенных на расстоянии более 200 метров, сценах, на фоне стартового комплекса настоящего космического корабля. Снимать выступления артистов будут десятки телекамер и дронов, и эти материалы дополнят репортажные кадры со спутников, а также прямое включение с борта МКС. В программе прозвучит музыка четырех композиторов разных поколений. Аранжировки знакомых произведений мэтров — Эдуарда Артемьева и Алексея Рыбникова — дополнят работы молодых авторов, Кузьмы Бодрова и Кирилла Рихтера. “Тот солнечный день, когда Гагарин полетел в космос, я помню как сейчас. Мне было уже почти 16 лет. Мы, школьники, все убежали с занятий на Манежную площадь, где собрался народ. Настроение было приподнятое, как после бокала шампанского. Такое ликование, что потом даже строгие преподаватели фортепиано нас не наказали за прогул. Хотя и поворочали, что не нас вообще-то в космос отправляли, чтобы пропускать уроки”, — рассказывает Рыбников. Позже ему не раз пришлось писать музыку для картин про путешествия к звездам, например, тему к фильму “Полет с космонавтом” (1980), которая прозвучит на концерте, программа которого объединяет множество жанров. Так, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, звезды оперной сцены Хибла Герзмава и Богдан Волков, артист балета Сергей Полунин представят космос в танце и музыке. Стихи и отрывки из произведений о полетах к звездам прочтут Сергей Безруков, Ирина Пегова, Сергей Гармаш, Полина Агуреева. Звезды цирка братья Суанбековы готовят аттракцион "Колесо смерти", а канатоходец Максим Кагин пройдет на высоте 45 метров. “Все номера разные, но их объединяет вечная мечта человека о космосе и стремление познать Вселенную. Слава этому великому герою – Гагарину”, — говорит художественный руководитель проекта Юрий Башмет. Ведущими концерта станут Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Трансляция состоится 12 апреля в 23:15

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, сергей полунин, земля, концерты, эдуард артемьев, большой театр, космос - риа наука, юрий башмет, сергей безруков, байконур (город)