https://ria.ru/20210412/balbek-1727991718.html

Бальбек назвал Украину "мечтой любого военно-политического альянса"

Бальбек назвал Украину "мечтой любого военно-политического альянса"

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя обращение президента Украины Владимира Зеленского к США о "сдерживании" России, заявил, что Зеленский "ошибся... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T23:27

2021-04-12T23:27

2021-04-12T23:27

россия

руслан бальбек

нато

владимир зеленский

джо байден

киев

украина

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя обращение президента Украины Владимира Зеленского к США о "сдерживании" России, заявил, что Зеленский "ошибся дверями", ведь США не являются благотворителями.Ранее Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену за помощью в "сдерживании" России. По информации CNN, глава Украины заявил, что США - "хорошие друзья", однако Байден "должен делать больше", чтобы противостоять России и положить конец конфликту в Донбассе. По словам Зеленского, Киеву нужно больше денег, оружия и поддержки для вступления страны в Североатлантический альянс."Зеленский ошибся дверями: США - это не благотворительная организация, они никому ничего бесплатно не делают. История не знает примеров, когда бы американцы взвалили на себя бремя содержания целой страны. Так что в розовом свете видит окружающий мир президент Украины, но если снимет эти очки, то, возможно, поймет, что его страна - это как неудобный сосед: пускать к себе никто не хочет, но рядом жить приходится", - сказал Бальбек РИА Новости.Депутат заявил, что Украина - "просто "мечта" для любого военно-политического альянса"."Страна с дряхлой экономикой, с неразрешенными территориальными проблемами и гражданской войной. И все эти трудности официальный Киев предлагает решить НАТО, а сам в этом вопросе будет оказывать моральную поддержку", - добавил Бальбек.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

https://ria.ru/20210412/bayden-1727908222.html

https://ria.ru/20210410/neron-1727646370.html

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киев

украина

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россия, руслан бальбек, нато, владимир зеленский, джо байден, киев, украина