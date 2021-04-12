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Бальбек назвал Украину "мечтой любого военно-политического альянса"
Бальбек назвал Украину "мечтой любого военно-политического альянса"
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя обращение президента Украины Владимира Зеленского к США о "сдерживании" России, заявил, что Зеленский "ошибся... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T23:27
2021-04-12T23:27
россия
руслан бальбек
нато
владимир зеленский
джо байден
киев
украина
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя обращение президента Украины Владимира Зеленского к США о "сдерживании" России, заявил, что Зеленский "ошибся дверями", ведь США не являются благотворителями.Ранее Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену за помощью в "сдерживании" России. По информации CNN, глава Украины заявил, что США - "хорошие друзья", однако Байден "должен делать больше", чтобы противостоять России и положить конец конфликту в Донбассе. По словам Зеленского, Киеву нужно больше денег, оружия и поддержки для вступления страны в Североатлантический альянс."Зеленский ошибся дверями: США - это не благотворительная организация, они никому ничего бесплатно не делают. История не знает примеров, когда бы американцы взвалили на себя бремя содержания целой страны. Так что в розовом свете видит окружающий мир президент Украины, но если снимет эти очки, то, возможно, поймет, что его страна - это как неудобный сосед: пускать к себе никто не хочет, но рядом жить приходится", - сказал Бальбек РИА Новости.Депутат заявил, что Украина - "просто "мечта" для любого военно-политического альянса"."Страна с дряхлой экономикой, с неразрешенными территориальными проблемами и гражданской войной. И все эти трудности официальный Киев предлагает решить НАТО, а сам в этом вопросе будет оказывать моральную поддержку", - добавил Бальбек.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
https://ria.ru/20210412/bayden-1727908222.html
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россия, руслан бальбек, нато, владимир зеленский, джо байден, киев, украина

Бальбек назвал Украину "мечтой любого военно-политического альянса"

23:27 12.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя обращение президента Украины Владимира Зеленского к США о "сдерживании" России, заявил, что Зеленский "ошибся дверями", ведь США не являются благотворителями.
Ранее Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену за помощью в "сдерживании" России. По информации CNN, глава Украины заявил, что США - "хорошие друзья", однако Байден "должен делать больше", чтобы противостоять России и положить конец конфликту в Донбассе. По словам Зеленского, Киеву нужно больше денег, оружия и поддержки для вступления страны в Североатлантический альянс.
"Зеленский ошибся дверями: США - это не благотворительная организация, они никому ничего бесплатно не делают. История не знает примеров, когда бы американцы взвалили на себя бремя содержания целой страны. Так что в розовом свете видит окружающий мир президент Украины, но если снимет эти очки, то, возможно, поймет, что его страна - это как неудобный сосед: пускать к себе никто не хочет, но рядом жить приходится", - сказал Бальбек РИА Новости.
Депутат заявил, что Украина - "просто "мечта" для любого военно-политического альянса".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 14:51
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"Страна с дряхлой экономикой, с неразрешенными территориальными проблемами и гражданской войной. И все эти трудности официальный Киев предлагает решить НАТО, а сам в этом вопросе будет оказывать моральную поддержку", - добавил Бальбек.
Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 02:49
Политолог сравнил Зеленского с Нероном
 
РоссияРуслан БальбекНАТОВладимир ЗеленскийДжо БайденКиевУкраина
 
 
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