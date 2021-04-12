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В Кремле прокомментировали приостановку авиасообщения с Турцией
В Кремле прокомментировали приостановку авиасообщения с Турцией
Решение о приостановке авиасообщения с Турцией не связано с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T20:05
2021-04-12T20:05
2021-04-12T22:59
татьяна голикова
владимир зеленский
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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дмитрий песков
турция
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Решение о приостановке авиасообщения с Турцией не связано с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет. Это связано с тревожной эпидемиологической ситуацией", — возразил замглавы администрации Кремля РИА Новости, отвечая на вопрос о возможной связи поездки Зеленского с ограничением полетов.Ранее в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня. По ее словам, меры могут отменить, если ситуация с COVID-19 в этой стране улучшится. В правительстве также рекомендовали туроператорам приостановить продажу путевок в Турцию.На протяжении нескольких недель в Турции неуклонно растет число случаев COVID-19. Если в середине марта власти страны регистрировали от шести до восьми тысяч заболевших, то с начала апреля это число достигло отметки в 56 тысяч. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно из этой страны в Россию завезли больше всего штаммов SARS-CoV-2.
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татьяна голикова, владимир зеленский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, дмитрий песков, турция, анкара