Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210412/arktika-1727845560.html
Путин поручил изучить сохранение рейдовой перегрузки СПГ из Арктики
Путин поручил изучить сохранение рейдовой перегрузки СПГ из Арктики
Президент РФ Владимир Путин получил правительству и Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) до 1 мая рассмотреть вопрос сохранения... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T10:11
2021-04-12T10:11
россия
арктика
российский союз промышленников и предпринимателей
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600791726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad434cf51cbc9f245ae9f3d466cff118.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получил правительству и Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) до 1 мая рассмотреть вопрос сохранения возможности рейдовой перегрузки сжиженного природного газа (СПГ), произведенного в российской Арктике, говорится в сообщении Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей" рассмотреть вопросы, касающиеся... сохранения возможности перегрузки с судна на судно сжиженного природного газа, произведенного в Арктической зоне Российской Федерации", - говорится в поручениях по итогам совещания с представителями деловых кругов по вопросам повышения инвестиционной активности, опубликованных на сайте правительства РФ.Отмечается, что доклад должен быть представлен до 1 мая текущего года.
https://ria.ru/20210322/spg-1602285150.html
россия
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600791726_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c63f87d1dd94bc3f4b7fe5c6803a7e63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, арктика, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, экономика

Путин поручил изучить сохранение рейдовой перегрузки СПГ из Арктики

10:11 12.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получил правительству и Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) до 1 мая рассмотреть вопрос сохранения возможности рейдовой перегрузки сжиженного природного газа (СПГ), произведенного в российской Арктике, говорится в сообщении Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей" рассмотреть вопросы, касающиеся... сохранения возможности перегрузки с судна на судно сжиженного природного газа, произведенного в Арктической зоне Российской Федерации", - говорится в поручениях по итогам совещания с представителями деловых кругов по вопросам повышения инвестиционной активности, опубликованных на сайте правительства РФ.
Отмечается, что доклад должен быть представлен до 1 мая текущего года.
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ в морском порту Саббета - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 12:10
Правительство утвердило программу производства СПГ
 
РоссияАрктикаРоссийский союз промышленников и предпринимателейВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16Стрельбу по полицейским в школе в Ноксвилле открыл ученик
03:57Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме
03:48Зеленский: активность России станет проверкой отношений Запада и Киева
03:28Савченко рассказала об обмане участников конфликта в Донбассе
03:22В тверском УФСИН прокомментировали информацию о голодовке Шестуна
03:18В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя
03:16В Хорватии будут вакцинировать работников турсектора
03:14Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники
03:04Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России
02:29Япония решила сбросить воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан
02:27Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии
02:22ОАЭ почтили память о первом полете Гагарина в космос
02:17Специалист научил, как распознать поддельные сигареты
02:12Назван способ продлить срок жизни ноутбуку
02:03Белорусская оппозиционная партия сообщила о задержании своего лидера
01:52Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
01:43В Пензенской области экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег
01:35Ранг пожара в здании "Невской мануфактуры" в Петербурге понизили
01:20Психолог назвал привычки, которые мешают стать богатым
01:15Лавров выступил за отказ России от западных платежных систем
Лента новостейМолния