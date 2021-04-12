https://ria.ru/20210412/arktika-1727845560.html
Путин поручил изучить сохранение рейдовой перегрузки СПГ из Арктики
Путин поручил изучить сохранение рейдовой перегрузки СПГ из Арктики
Президент РФ Владимир Путин получил правительству и Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) до 1 мая рассмотреть вопрос сохранения... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T10:11
2021-04-12T10:11
2021-04-12T10:11
россия
арктика
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получил правительству и Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) до 1 мая рассмотреть вопрос сохранения возможности рейдовой перегрузки сжиженного природного газа (СПГ), произведенного в российской Арктике, говорится в сообщении Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей" рассмотреть вопросы, касающиеся... сохранения возможности перегрузки с судна на судно сжиженного природного газа, произведенного в Арктической зоне Российской Федерации", - говорится в поручениях по итогам совещания с представителями деловых кругов по вопросам повышения инвестиционной активности, опубликованных на сайте правительства РФ.Отмечается, что доклад должен быть представлен до 1 мая текущего года.
https://ria.ru/20210322/spg-1602285150.html
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россия, арктика, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, экономика