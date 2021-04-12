https://ria.ru/20210412/agressiya-1727870267.html

В Кремле оценили слова госсекретаря США об "агрессивных действиях" России

В Кремле оценили слова госсекретаря США об "агрессивных действиях" России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о последствиях российской "агрессии". РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T11:47

2021-04-12T11:47

2021-04-12T13:35

донецкая народная республика

сергей рябков

дмитрий песков

луганск

россия

энтони блинкен

сша

в мире

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о последствиях российской "агрессии".Накануне Блинкен в интервью телеканалу NBC, говоря о ситуации на Украине, заявил о возможных "последствиях" для России со стороны Вашингтона, если она продолжит "действовать агрессивно"."Определенная происходит девальвация подобных фраз. Вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных и агрессивных действий, угрозы заставить заплатить цену — чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются", — сказал Песков.Представитель Кремля подчеркнул, что Россия никогда не выступала агрессором в отношениях с другими государствами.Ранее в Вашингтоне обвинили Москву в обострении ситуации в Донбассе и заявили о передвижении российских войск в Крыму и на границе с Украиной. США призвали Кремль объяснить эту передислокацию. Замглавы МИД Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне предоставили пояснения на прошлой неделе. Он отмечал, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными комментариями.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным, однако впоследствии заявил, что киевские власти не рассматривают вариант силового решения конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства.

https://ria.ru/20210326/nato-1602944884.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210401/diplomat-1603764599.html

донецкая народная республика

луганск

россия

сша

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донецкая народная республика, сергей рябков, дмитрий песков, луганск, россия, энтони блинкен, сша, в мире