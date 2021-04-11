https://ria.ru/20210411/zhaparov-1727745168.html

Президент Киргизии проголосовал на конституционном референдуме

Президент Киргизии проголосовал на конституционном референдуме

Президент Киргизии Садыр Жапаров проголосовал на конституционном референдуме и местных выборах, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T08:04

2021-04-11T08:04

2021-04-11T08:58

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БИШКЕК, 11 апр - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров проголосовал на конституционном референдуме и местных выборах, передаёт корреспондент РИА Новости.Жапаров, как и на выборах президента в январе, проголосовал на участке 1053 на южной окраине Бишкека. На участок он пришёл с супругой.Президент поздоровался с узнавшими его избирателями и терпеливо подождал своей очереди, чтобы опустить бюллетени в урну.Журналистам Жапаров сообщил, что раньше Киргизия "переписывала конституцию у других стран", а в этот раз "впервые мы написали ее сами, в этом участвовали аксакалы и эксперты". Он уточнил, что если народ примет эту конституцию, Киргизия "уже завтра" начнет жить по ней.Во вносимом на референдум проекте конституции предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также планируется переформатировать институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации.Кроме того, предлагается снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали 80% граждан страны.Также 11 апреля в Киргизии пройдут выборы депутатов органов местного самоуправления.

https://ria.ru/20210411/konstitutsiya-1727742558.html

https://ria.ru/20210317/putin-1601685165.html

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Голосование президента Киргизии на референдуме по проекту конституции Президент Киргизии утром проголосовал с супругой на референдуме по проекту конституции. Журналистам он заявил, что республика впервые сама написала основной закон, а не переписывала его у других стран. 2021-04-11T08:04 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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садыр жапаров, бишкек, киргизия, в мире