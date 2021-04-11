https://ria.ru/20210411/zaderzhaniya-1727808227.html

На акции в Амстердаме задержали 70-летнюю женщину

На акции в Амстердаме задержали 70-летнюю женщину

Полиция задержала троих активистов, в том числе женщину семидесяти лет, на акции протеста против ограничительных мер из-за коронавируса в Амстердаме, передаёт... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T20:47

2021-04-11T20:47

2021-04-11T20:49

распространение коронавируса

протесты

нидерланды

амстердам

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0b/1727808365_0:174:2932:1823_1920x0_80_0_0_1b95e76229b6a5990c61202028605945.jpg

ПАРИЖ, 11 апр - РИА Новости. Полиция задержала троих активистов, в том числе женщину семидесяти лет, на акции протеста против ограничительных мер из-за коронавируса в Амстердаме, передаёт Нидерландская вещательная корпорация (NOS).Демонстрация против политики властей по коронавирусу проходила в воскресенье на Музейной площади в центре Амстердама. В ней приняли участие до 200 человек, нарушив запрет на массовые собрания.Во время акции задержаны трое активистов, в том числе 70-летняя женщина.На этот раз демонстранты разошлись мирно, полиция не применяла мер для разгона толпы.В течение нескольких месяцев в Амстердаме, а также ряде других городов Нидерландов по выходным проходят демонстрации против политики голландского правительства по ограничительным мерам в борьбе с коронавирусом. Полиция неоднократно проводила массовые задержания, а также применяла водометы для разгона толпы.

https://ria.ru/20210328/amsterdam-1603219291.html

нидерланды

амстердам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

протесты, нидерланды, амстердам, в мире