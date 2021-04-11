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На акции в Амстердаме задержали 70-летнюю женщину
На акции в Амстердаме задержали 70-летнюю женщину
Полиция задержала троих активистов, в том числе женщину семидесяти лет, на акции протеста против ограничительных мер из-за коронавируса в Амстердаме, передаёт... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T20:47
2021-04-11T20:47
2021-04-11T20:49
распространение коронавируса
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нидерланды
амстердам
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ПАРИЖ, 11 апр - РИА Новости. Полиция задержала троих активистов, в том числе женщину семидесяти лет, на акции протеста против ограничительных мер из-за коронавируса в Амстердаме, передаёт Нидерландская вещательная корпорация (NOS).Демонстрация против политики властей по коронавирусу проходила в воскресенье на Музейной площади в центре Амстердама. В ней приняли участие до 200 человек, нарушив запрет на массовые собрания.Во время акции задержаны трое активистов, в том числе 70-летняя женщина.На этот раз демонстранты разошлись мирно, полиция не применяла мер для разгона толпы.В течение нескольких месяцев в Амстердаме, а также ряде других городов Нидерландов по выходным проходят демонстрации против политики голландского правительства по ограничительным мерам в борьбе с коронавирусом. Полиция неоднократно проводила массовые задержания, а также применяла водометы для разгона толпы.
https://ria.ru/20210328/amsterdam-1603219291.html
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протесты, нидерланды, амстердам, в мире