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Распространение коронавируса
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На акции в Амстердаме задержали 70-летнюю женщину
На акции в Амстердаме задержали 70-летнюю женщину
Полиция задержала троих активистов, в том числе женщину семидесяти лет, на акции протеста против ограничительных мер из-за коронавируса в Амстердаме, передаёт... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T20:47
2021-04-11T20:49
распространение коронавируса
протесты
нидерланды
амстердам
в мире
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ПАРИЖ, 11 апр - РИА Новости. Полиция задержала троих активистов, в том числе женщину семидесяти лет, на акции протеста против ограничительных мер из-за коронавируса в Амстердаме, передаёт Нидерландская вещательная корпорация (NOS).Демонстрация против политики властей по коронавирусу проходила в воскресенье на Музейной площади в центре Амстердама. В ней приняли участие до 200 человек, нарушив запрет на массовые собрания.Во время акции задержаны трое активистов, в том числе 70-летняя женщина.На этот раз демонстранты разошлись мирно, полиция не применяла мер для разгона толпы.В течение нескольких месяцев в Амстердаме, а также ряде других городов Нидерландов по выходным проходят демонстрации против политики голландского правительства по ограничительным мерам в борьбе с коронавирусом. Полиция неоднократно проводила массовые задержания, а также применяла водометы для разгона толпы.
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протесты, нидерланды, амстердам, в мире

На акции в Амстердаме задержали 70-летнюю женщину

20:47 11.04.2021 (обновлено: 20:49 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в Амстердаме
Сотрудники правоохранительных органов в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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ПАРИЖ, 11 апр - РИА Новости. Полиция задержала троих активистов, в том числе женщину семидесяти лет, на акции протеста против ограничительных мер из-за коронавируса в Амстердаме, передаёт Нидерландская вещательная корпорация (NOS).
Демонстрация против политики властей по коронавирусу проходила в воскресенье на Музейной площади в центре Амстердама. В ней приняли участие до 200 человек, нарушив запрет на массовые собрания.
Во время акции задержаны трое активистов, в том числе 70-летняя женщина.
На этот раз демонстранты разошлись мирно, полиция не применяла мер для разгона толпы.
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