Xiaomi Redmi Note 10 Pro: почему подорожал народный смартфон
08:00 11.04.2021 (обновлено: 12:22 11.04.2021)
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. По традиции в Xiaomi весной представили новое поколение очень популярного смартфона Redmi Note 10 Pro. Через несколько недель после премьеры он добрался до российской розницы. Корреспондент РИА Новости протестировал устройство, выявив его плюсы и минусы.
© ИнфографикаХарактеристики смартфона Xiaomi Redmi Note 10 Pro
© Инфографика
Характеристики смартфона Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Дизайн
Спереди Redmi Note 10 Pro практически не отличишь от его предшественника. Но если присмотреться, можно заметить, что диаметр врезанной фронтальной камеры уменьшился.
Сзади смартфон напоминает прошлогодний Mi 10T Pro — камерный блок массивный и значительно выступает над корпусом. Вопреки моде на пластиковую заднюю панель, которую продвигает, например, Samsung, в Xiaomi использовали закаленное стекло Gorilla Glass 5. Благодаря этому гаджет воспринимается как серьезное устройство. А вот сама рамка корпуса — из полимера. К жесткости конструкции, если верить нашумевшему видео, есть вопросы — индийский блогер сломал трубку голыми руками. Но внешне смартфон не кажется хрупким.
Кстати, в Xiaomi Redmi Note 10 Pro наконец-то изменили кнопку включения (по совместительству сканер отпечатков пальцев) — она больше не люфтит и не дребезжит.
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Дисплей
Диагональ 6,67 дюйма при разрешении 1080 x 2400 пикселей — на этом сходство с "девяткой" заканчиваются, впервые в серии у смартфона AMOLED-матрица, дающая настоящий черный цвет.
Весь соответствующий такому дисплею функционал предусмотрен — частота 120 Гц и поддержка контента в HDR10, раньше достававшаяся лишь очень недешевым флагманам. Суть в том, что матрица в совместимых роликах выкручивает пиковую яркость, а она тут — 1200 нит. На практике — 450 нит, и это не так уж много.
Поддержка HDR10 еще недавно была опцией для дорогих флагманов
Отдельного режима DC Dimming нет, но присущее OLED-матрицам мерцание незаметно, и глаза не устают от экрана даже за много часов. Появился Always On Display — MIUI давно поддерживает эту функцию, она гибко настраивается и ни в чем не уступает конкурентам.
Производительность, память и коммуникации
Если у вас предыдущие модели Xiaomi, вроде Redmi Note 9 или Poco X3, то "десятка" не станет откровением. Мощность сравнимая: восьминанометровый Snapdragon 732G с ускорителем Adreno 618 обеспечивает производительность как у чипов 720-730.
В популярном бенчмарке AnTuTu смартфон выдает 324 000 баллов, что чуть больше "девятки". По GeekBench — 1733, практически как у предшественника. Тревожнее результаты CPU Throttling Test — смартфон под нагрузкой сбрасывает производительность до 80 процентов, а два мощных ядра Kryo 470 Gold залипают на 1,55 ГГц при заявленной частоте 2,3 ГГц.
Redmi Note 10 Pro в России предлагается лишь в версии 6/128 ГБ
С высокой герцовкой дисплея Redmi Note 10 Pro воспринимается как очень шустрое устройство, не досаждающее лагами и вылетами. Остались проблемы MIUI с шероховатостями первых версий прошивки и, конечно, рекламой в оболочке.
В играх смартфон держится уже не так уверенно, сказывается уровень графической производительности — в требовательных к видео тайтлах не стоит выставлять настройки выше средних. Так, максимальный фреймрейт в WoT Blitz удалось получить при средне-высокой графике (результат многолетней оптимизации игры для Qualcomm). PUBG Mobile предложил сбалансированный конфиг, но даже с ним в динамичных сценах проскальзывали фризы. Наконец, модный Genshin Impact запускался исключительно на средней графике, и эффектов, доступных более мощным платформам, тут нет.
Официально в Россию поставляют только максимальную версию Redmi Note 10 с восемью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной памяти — и того и другого хватит надолго. Но у "серовозов" найдутся варианты 6/64 и 6/128 ГБ. Вне зависимости от версии есть поддержка карты памяти и двух симок, причем способных работать одновременно с microSD. У лотка для карточек резиновый уплотнитель, производитель заявляет защиту от пыли и брызг по IP53 — то есть топить Redmi Note 10 не рекомендуется, но дождь не страшен.
© РИА Новости / Кирилл КаримовРедкий смартфон в 2021 году одновременно оснащается аудиоджеком, USB-C и IR-портом
Редкий смартфон в 2021 году одновременно оснащается аудиоджеком, USB-C и IR-портом
Вопреки ожиданиям, Redmi Note 10 Pro не получил 5G, но это и к лучшему — в России эта сеть пока неактуальна, а переплатить бы пришлось. Зато смартфон поддерживает практически все необходимые в 2021 году коммуникации и интерфейсы: от FM-радио и аудиоджека до Bluetooth 5.1 и любимого всеми NFC. Кстати, сохранился и инфракрасный датчик для управления бытовой техникой.
Камеры
Насчет камер нового поколения "народного" Xiaomi — две новости, хорошая и не очень. Начнем с первой: Redmi Note 10 получил 108-мегапиксельный главный сенсор. Это датчик Samsung HM2 с физическим размером матрицы 1/1.52 дюйма, оптикой светосилой f/1.9 и быстрым фазовым автофокусом. Но пусть вас не обманывают запредельные пиксели — это далеко не та камера, которую ставили в Xiaomi Mi 10T Pro.
Xiaomi не боится громких эпитетов для камеры 10 Pro
Сенсор в стандартном режиме делает 12-мегапиксельные снимки. При хорошем освещении фото (особенно если их разглядывать на экране смартфона) получаются неплохими — чувствуется широкий динамический диапазон, в затемнениях сохраняются детали, а цветопередача довольно яркая. Режим 108 Мп, в отличие от Mi 10T Pro, не дает ощутимого прироста в детализации — при зумировании изображение становится "пластилиновым", контуры объектов расплываются. Но в некоторых случаях он может пригодиться — например, прочитать мелкий текст.
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Основная камера неплохо справляется даже со сложными условиями съемки
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108-мегапикселный датчик отличается широким динамическим диапазоном
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Камера со сверхширокоугольной линзой днем дает качественные снимки
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Ночью на основную камеру Redmi Note 10 Pro можно получать интересные фото
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Ночью на основную камеру Redmi Note 10 Pro можно получать интересные фото
1 из 8
Основная камера неплохо справляется даже со сложными условиями съемки
2 из 8
108-мегапикселный датчик отличается широким динамическим диапазоном
5 из 8
Камера со сверхширокоугольной линзой днем дает качественные снимки
6 из 8
Ночью на основную камеру Redmi Note 10 Pro можно получать интересные фото
Ночной режим, в котором Xiaomi за несколько лет набила руку, эффективен с главным сенсором, хотя и склонен дорисовывать картинку. В целом ночная фотосъемка на том же уровне, что и у предшественника, — апертура оптики прежняя.
Вторая новость — остальные три датчика достались от Redmi Note 9 Pro. Это восьмимегапиксельный сенсор со сверхширокоугольной линзой, макродатчик на пять мегапикселей и камера глубины на два мегапикселя. "Ширик" все также не умеет снимать ночью, становясь бесполезным уже в сумерках.
Изменения в видеосъемке носят исключительно софтовый характер — например, появился интересный режим одновременной записи на переднюю и фронтальную камеру. Максимальное качество — 4K при 30 кадрах в секунду. В этом режиме отключается программная стабилизация и картинка получается очень "дерганной" при записи с рук. Оптимальным выглядит 1060/60, хотя и тут электронный стаб не работает, как у предшественника.
Наконец, фронтальная камера та же, что у "девятки" — 16 Мп, способные писать видео в fullHD.
Безопасность
Доподлинно не известно, что побудило Xiaomi при внедрении AMOLED-экрана отказаться от подэкранного сканера отпечатков пальцев. Но, надо признать, это было мудрое решение — дактилоскопия в кнопке включения куда более удобный и надежный способ разблокировки. У кнопки теперь другая форма, но нареканий к сканеру как не было, так и нет.
Конечно, разблокировать экран можно и простым распознаванием по лицу с помощью одной фронталки. Все относительно быстро, но не устаем напоминать, что говорить о какой-то серьезной защите данных этой опцией не приходится.
Автономность
После многочисленных параллелей с прошлогодним Redmi Note 9 Pro не удивляешься, посмотрев на объем аккумулятора новинки, — это все те же солидные 5020 мАч.
Redmi Note 10 Pro — один из немногих смартфонов с высокой герцовкой экрана, работающий стабильно долго в обоих режимах 120 и 60 герц: двое суток при интенсивной нагрузке.
Аккумулятор объемом 5020 мАч обеспечивает до двух суток работы
Xiaomi пока сопротивляется пагубной моде грандов, добавляя в смартфоны не просто зарядки, а очень приличного качества блоки питания. Здесь в коробке — 33-ваттное ЗУ и специальный провод, обеспечивающий высокую скорость зарядки. За полчаса трубка восстанавливает 50 процентов емкости, а за час и 20 минут — все 100.
Итог
Очевидно, что Redmi Note 10 Pro — существенное, но все-таки обновление прошлогодней модели. Вряд ли кого-то это огорчит, ведь "девятка" — удачный смартфон, разошедшийся огромным тиражом. "Десятке" добавили впечатляющий AMOLED-экран, спорную камеру на 108 Мп и освежили дизайн. При этом стоимость значительно выросла, даже с поправкой на то, что россиянам предлагают лишь топовую версию 8\128 ГБ. Цена в 28 990 рублей не слишком заманчивая. И если вспомнить, что Xiaomi любят прежде всего за сочетание цены и качества, можно сделать вывод: судьба новинки зависит от того, как быстро она начнет дешеветь.
© ИнфографикаХарактеристики смартфона Xiaomi Redmi Note 10 Pro
© Инфографика
Характеристики смартфона Xiaomi Redmi Note 10 Pro