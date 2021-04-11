https://ria.ru/20210411/xiaomi-1727334391.html

Xiaomi Redmi Note 10 Pro: почему подорожал народный смартфон

Xiaomi Redmi Note 10 Pro: почему подорожал народный смартфон

По традиции в Xiaomi весной представили новое поколение очень популярного смартфона Redmi Note 10 Pro. Через несколько недель после премьеры он добрался до... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T08:00

2021-04-11T08:00

2021-04-11T12:22

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технологии

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. По традиции в Xiaomi весной представили новое поколение очень популярного смартфона Redmi Note 10 Pro. Через несколько недель после премьеры он добрался до российской розницы. Корреспондент РИА Новости протестировал устройство, выявив его плюсы и минусы.ДизайнСпереди Redmi Note 10 Pro практически не отличишь от его предшественника. Но если присмотреться, можно заметить, что диаметр врезанной фронтальной камеры уменьшился.Сзади смартфон напоминает прошлогодний Mi 10T Pro — камерный блок массивный и значительно выступает над корпусом. Вопреки моде на пластиковую заднюю панель, которую продвигает, например, Samsung, в Xiaomi использовали закаленное стекло Gorilla Glass 5. Благодаря этому гаджет воспринимается как серьезное устройство. А вот сама рамка корпуса — из полимера. К жесткости конструкции, если верить нашумевшему видео, есть вопросы — индийский блогер сломал трубку голыми руками. Но внешне смартфон не кажется хрупким.Кстати, в Xiaomi Redmi Note 10 Pro наконец-то изменили кнопку включения (по совместительству сканер отпечатков пальцев) — она больше не люфтит и не дребезжит.ДисплейДиагональ 6,67 дюйма при разрешении 1080 x 2400 пикселей — на этом сходство с "девяткой" заканчиваются, впервые в серии у смартфона AMOLED-матрица, дающая настоящий черный цвет. Весь соответствующий такому дисплею функционал предусмотрен — частота 120 Гц и поддержка контента в HDR10, раньше достававшаяся лишь очень недешевым флагманам. Суть в том, что матрица в совместимых роликах выкручивает пиковую яркость, а она тут — 1200 нит. На практике — 450 нит, и это не так уж много. Отдельного режима DC Dimming нет, но присущее OLED-матрицам мерцание незаметно, и глаза не устают от экрана даже за много часов. Появился Always On Display — MIUI давно поддерживает эту функцию, она гибко настраивается и ни в чем не уступает конкурентам. Производительность, память и коммуникацииЕсли у вас предыдущие модели Xiaomi, вроде Redmi Note 9 или Poco X3, то "десятка" не станет откровением. Мощность сравнимая: восьминанометровый Snapdragon 732G с ускорителем Adreno 618 обеспечивает производительность как у чипов 720-730.В популярном бенчмарке AnTuTu смартфон выдает 324 000 баллов, что чуть больше "девятки". По GeekBench — 1733, практически как у предшественника. Тревожнее результаты CPU Throttling Test — смартфон под нагрузкой сбрасывает производительность до 80 процентов, а два мощных ядра Kryo 470 Gold залипают на 1,55 ГГц при заявленной частоте 2,3 ГГц.С высокой герцовкой дисплея Redmi Note 10 Pro воспринимается как очень шустрое устройство, не досаждающее лагами и вылетами. Остались проблемы MIUI с шероховатостями первых версий прошивки и, конечно, рекламой в оболочке.В играх смартфон держится уже не так уверенно, сказывается уровень графической производительности — в требовательных к видео тайтлах не стоит выставлять настройки выше средних. Так, максимальный фреймрейт в WoT Blitz удалось получить при средне-высокой графике (результат многолетней оптимизации игры для Qualcomm). PUBG Mobile предложил сбалансированный конфиг, но даже с ним в динамичных сценах проскальзывали фризы. Наконец, модный Genshin Impact запускался исключительно на средней графике, и эффектов, доступных более мощным платформам, тут нет.Официально в Россию поставляют только максимальную версию Redmi Note 10 с восемью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной памяти — и того и другого хватит надолго. Но у "серовозов" найдутся варианты 6/64 и 6/128 ГБ. Вне зависимости от версии есть поддержка карты памяти и двух симок, причем способных работать одновременно с microSD. У лотка для карточек резиновый уплотнитель, производитель заявляет защиту от пыли и брызг по IP53 — то есть топить Redmi Note 10 не рекомендуется, но дождь не страшен.Вопреки ожиданиям, Redmi Note 10 Pro не получил 5G, но это и к лучшему — в России эта сеть пока неактуальна, а переплатить бы пришлось. Зато смартфон поддерживает практически все необходимые в 2021 году коммуникации и интерфейсы: от FM-радио и аудиоджека до Bluetooth 5.1 и любимого всеми NFC. Кстати, сохранился и инфракрасный датчик для управления бытовой техникой.КамерыНасчет камер нового поколения "народного" Xiaomi — две новости, хорошая и не очень. Начнем с первой: Redmi Note 10 получил 108-мегапиксельный главный сенсор. Это датчик Samsung HM2 с физическим размером матрицы 1/1.52 дюйма, оптикой светосилой f/1.9 и быстрым фазовым автофокусом. Но пусть вас не обманывают запредельные пиксели — это далеко не та камера, которую ставили в Xiaomi Mi 10T Pro.Сенсор в стандартном режиме делает 12-мегапиксельные снимки. При хорошем освещении фото (особенно если их разглядывать на экране смартфона) получаются неплохими — чувствуется широкий динамический диапазон, в затемнениях сохраняются детали, а цветопередача довольно яркая. Режим 108 Мп, в отличие от Mi 10T Pro, не дает ощутимого прироста в детализации — при зумировании изображение становится "пластилиновым", контуры объектов расплываются. Но в некоторых случаях он может пригодиться — например, прочитать мелкий текст.Ночной режим, в котором Xiaomi за несколько лет набила руку, эффективен с главным сенсором, хотя и склонен дорисовывать картинку. В целом ночная фотосъемка на том же уровне, что и у предшественника, — апертура оптики прежняя. Вторая новость — остальные три датчика достались от Redmi Note 9 Pro. Это восьмимегапиксельный сенсор со сверхширокоугольной линзой, макродатчик на пять мегапикселей и камера глубины на два мегапикселя. "Ширик" все также не умеет снимать ночью, становясь бесполезным уже в сумерках. Изменения в видеосъемке носят исключительно софтовый характер — например, появился интересный режим одновременной записи на переднюю и фронтальную камеру. Максимальное качество — 4K при 30 кадрах в секунду. В этом режиме отключается программная стабилизация и картинка получается очень "дерганной" при записи с рук. Оптимальным выглядит 1060/60, хотя и тут электронный стаб не работает, как у предшественника.Наконец, фронтальная камера та же, что у "девятки" — 16 Мп, способные писать видео в fullHD.БезопасностьДоподлинно не известно, что побудило Xiaomi при внедрении AMOLED-экрана отказаться от подэкранного сканера отпечатков пальцев. Но, надо признать, это было мудрое решение — дактилоскопия в кнопке включения куда более удобный и надежный способ разблокировки. У кнопки теперь другая форма, но нареканий к сканеру как не было, так и нет.Конечно, разблокировать экран можно и простым распознаванием по лицу с помощью одной фронталки. Все относительно быстро, но не устаем напоминать, что говорить о какой-то серьезной защите данных этой опцией не приходится.АвтономностьПосле многочисленных параллелей с прошлогодним Redmi Note 9 Pro не удивляешься, посмотрев на объем аккумулятора новинки, — это все те же солидные 5020 мАч. Redmi Note 10 Pro — один из немногих смартфонов с высокой герцовкой экрана, работающий стабильно долго в обоих режимах 120 и 60 герц: двое суток при интенсивной нагрузке.Xiaomi пока сопротивляется пагубной моде грандов, добавляя в смартфоны не просто зарядки, а очень приличного качества блоки питания. Здесь в коробке — 33-ваттное ЗУ и специальный провод, обеспечивающий высокую скорость зарядки. За полчаса трубка восстанавливает 50 процентов емкости, а за час и 20 минут — все 100.ИтогОчевидно, что Redmi Note 10 Pro — существенное, но все-таки обновление прошлогодней модели. Вряд ли кого-то это огорчит, ведь "девятка" — удачный смартфон, разошедшийся огромным тиражом. "Десятке" добавили впечатляющий AMOLED-экран, спорную камеру на 108 Мп и освежили дизайн. При этом стоимость значительно выросла, даже с поправкой на то, что россиянам предлагают лишь топовую версию 8\128 ГБ. Цена в 28 990 рублей не слишком заманчивая. И если вспомнить, что Xiaomi любят прежде всего за сочетание цены и качества, можно сделать вывод: судьба новинки зависит от того, как быстро она начнет дешеветь.

https://ria.ru/20210219/xiaomi-1598066001.html

https://ria.ru/20210306/samsung-1599457320.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

android, qualcomm, xiaomi inc, гаджеты, технологии