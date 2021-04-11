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Муж верховного главнокомандующего: по ком скорбит Великобритания
Муж верховного главнокомандующего: по ком скорбит Великобритания
Массмедиа всего мира спешно наводят глянец на имидж только что почившего супруга королевы Елизаветы II. Хотелось бы, однако, чтобы под глянцем не пропала яркая... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T08:00
2021-04-11T09:23
умер принц филипп
принц филипп, герцог эдинбургский
елизавета ii
всемирный фонд дикой природы
тони блэр
великобритания
китай
вануату
авторы
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Массмедиа всего мира спешно наводят глянец на имидж только что почившего супруга королевы Елизаветы II. Хотелось бы, однако, чтобы под глянцем не пропала яркая личность принца Филиппа. "Я не более чем чертова амеба", — говаривал о себе герцог Эдинбургский. На самом деле он был в высшей степени примечательным человеком, а 99 лет его жизни были наполнены увлекательными историями.Наследница английского престола влюбилась в Филиппа Маунтбеттена в 1939 году, когда ей было всего 13 лет. Отец ее, король Георг VI, был еще относительно молод и здоров. Отношения влюбленных вяло развивались по переписке. Две сестры Филиппа в 1930-е вышли замуж за немецких аристократов, оба они состояли в НСДАП, один из них был эсэсовцем. Матушка Филиппа, датская принцесса, страдавшая шизофренией, имела кучу родни среди высокопоставленных нацистов. Однако сам Филипп во время Второй мировой войны служил на английском флоте.После войны здоровье английского монарха резко ухудшилось. Уже в 1947 году лорд Маунтбеттен женился на принцессе Елизавете. Через два года она выполняла за своего отца большую часть королевских обязанностей. А в 1952-м взошла на престол, став одновременно верховным главнокомандующим страны, главой Содружества и англиканской церкви.После женитьбы герцог Эдинбургский продолжал вести свойственный британским мажорам образ жизни. В английской прессе это слащаво называлось "мальчишники", на деле это были просто пьяные оргии — предельно юные девушки нетяжелого поведения, драки, буза, много водки и запрещенных веществ.Супруг английской королевы прославился своей фотографией с одной такой пьянки. На ней он несет поднос, будучи одет только в крошечный шелковый фартучек. "Голый официант" — прозвали его тогда таблоиды 60-х.Американская желтая пресса регулярно троллила британцев историями о новых романах "короля". "Блондинки, брюнетки, рыженькие — он ухаживал за всеми," — вспоминала его кузина. Однако информационная политика "фирмы", как называли себя Виндзоры, сводилась к полному отрицанию всех слухов.В конце концов Его Высочество оказался в центре мощного международного скандала — "дела Профьюмо". Лучший друг принца Филиппа Стивен Уорд организовывал все пресловутые мальчишники в мужском клубе The Thursday. Он был этаким Эпштейном 60-х — предоставлял юных красоток своим высокопоставленным друзьям.Восемнадцатилетнюю провинциалочку Кристин Килер Уорд умудрился одновременно продать английскому министру обороны Джону Профьюмо и советскому разведчику в Лондоне Евгению Иванову. Ходили активные слухи, что у принца Филиппа тоже был роман с этой девой, во всяком случае, на карикатурах того времени его изображали вместе с Килер в ее спальне.Поговаривали также, что Уорд, который по совместительству был художником, написал некие портреты принца Филиппа и принцессы Маргарет — младшей сестры королевы. Неизвестно, что там было на этих картинах, но по каким-то причинам королевская семья очень хотела их выкупить. Стивен Уорд — в точности как Эпштейн — в самый разгар скандала покончил с собой. А доставать портреты и спасать королевскую семью от скандала взялся, по мнению некоторых историков, Энтони Блант. Видный искусствовед, специализировавшийся на Никола Пуссене, он одновременно работал на КГБ и состоял в легендарной "Кембриджской пятерке".Подобная история навсегда уничтожила бы репутацию любого демократически избранного политика, однако герцог Эдинбургский продолжал представлять британскую корону по всему миру и вести свой излюбленный образ жизни.Принц Филипп всю жизнь был заядлым охотником. Он регулярно "тренировался" в своих поместьях, но особенно страстно предавался своему увлечению за рубежом. Среди его жертв были многочисленные представители редких и вымирающих видов. В 1961 году он сфотографировался в Индии на фоне только что застреленного им тигра. В 1962-м — стал председателем Всемирного фонда дикой природы.В 2008 году герцога публично обвинили в заказном убийстве. "Принц-нацист убил Доди и Диану," — заявил в лондонском суде отец Доди Аль-Файеда, незадачливого возлюбленного "народной принцессы", погибшего вместе с ней в парижской автокатастрофе в 1997 году.Вероятно, все это были просто домыслы расстроенного отца и несостоявшегося свекра. Суд не принял их во внимание, тем более что Аль-Файед-старший обвинял тогда буквально весь английский истеблишмент, включая премьер-министра Тони Блэра, спецслужбы и журналистов.Однако некие психологические основания для этих обвинений были. Известно, что герцог Эдинбургский очень ревниво относился к своим невесткам. С Ферджи, женой своего сына, принца Эндрю, он долгое время нежно дружил. Однако, увидев ее интимную фотографию в американской газете, он устроил страшный скандал и прогнал невестку навсегда.Ситуация с Дианой была особенно унизительна для Филиппа. Мало того, что "народная принцесса" вела развеселый образ жизни и открыто хвасталась своими романами. Ходили упорные слухи, что ее младший сын вообще рожден не от мужа, принца Чарльза, а от одного из ее возлюбленных — кавалериста Джеймса Хьюитта.Слухи эти многократно опровергались, однако до сих пор любимое развлечение подданных королевы — сравнивать фотографии принца Гарри и Хьюитта. Они действительно похожи как две капли воды. Защитники королевской чести утверждали, что, наоборот, Гарри похож на деда — принца Филиппа. Легко представить себе, что чувствовал герцог Эдинбургский. А тут еще слухи о том, что Диана беременна вновь — на этот раз от Аль-Файеда…Некоторую тень на Филиппа и всю королевскую семью бросила загадочная гибель главного свидетеля по делу о смерти Дианы — фотографа Джеймса Андансона. В 2000 году его обгоревший труп был найден в сожженной машине. Однако это признали самоубийством и дальнейшего расследования никто не проводил.Главной обязанностью супруга королевы было почетное представительство. Принц Филипп выполнял эту обязанность довольно нетрадиционно. Он прославился своими грубыми шутками, зачастую переходившими в прямые оскорбления.Британским студентам в Китае он посоветовал не оставаться там слишком долго — "не то станете косоглазыми." На встрече с лондонскими школьниками заявил, что один из них — мальчик из Бангладеш — "ну вылитый наркоман". Тринадцатилетнему мальчику, мечтающему полететь в космос, сказал во всеуслышание: "Тебя в ракету не возьмут, ты слишком жирный!"В 2009 году королева Елизавета II встретилась с молодым человеком, который в детстве потерял зрение и одну руку в результате взрыва бомбы, заложенной IRA. Королева спросила, сохранил ли он зрение, хотя бы частично. "Судя по его галстуку — нет," — моментально отреагировал ее муж. Проведем мысленный эксперимент. Представим, что произошло бы с любым современным главой государства, который в таком духе издевался бы над своим юным соотечественником — жертвой теракта. Не покидает ощущение, что шквал народного возмущения смел бы его с поста в мгновение ока.И действительно, противоречивая, прямо-таки ренессансная личность принца Филиппа представляет поразительный контраст на фоне современных публичных политиков, всех этих президентов и премьер-министров, — дрессированных, прилизанных, до невозможности политкорректных.Именно Британия агрессивнее всех навязывает миру политкорректную повестку. И именно супруг британского монарха больше полувека демонстративно издевался над этой современной религией.Все это не помешало британским СМИ превратить Филиппа в одну из звезд многосерийной саги из жизни Виндзоров. Многолетними усилиями тысяч журналистов, сценаристов, романистов эта сага была прочно вбита в подкорку всего населения Земли. Любви к английской королевской семье подрастающие поколения всех стран учатся сразу после того, как освоят фразу London is the capital of Great Britain. Своих нацлидеров они при этом ругают на все корки, но британская монархия — "это другое". Она идет в одном пакете с Шекспиром, Тауэром, даблдеккерами, трехсотлетними газонами, старейшей демократией и пр.Сегодня сентиментальные некрологи о принце Эдинбургском выходят в СМИ буквально всех стран мира — в том числе и тех, что нешуточно пострадали от британской агрессии. У английских партнеров может быть плоховато с авианосцами. Однако информационное оружие их не подводит никогда.Обратной стороной культа Виндзоров стали модные конспирологические бредни. Якобы весь мир стал "криптоколонией" английской королевской семьи и прочих "рептилоидов". Это, кстати, отнюдь не российский миф, это верование распространено во всем мире.Закрытые похороны принца Филиппа, конечно, дадут новый материал конспирологам. Но ведь это все тот же религиозный культ Виндзоров, только с обратным знаком....У туземцев острова Танна (государство Вануату) есть любопытный карго-культ. Они считают принца Филиппа бессмертным богом, сыном местного горного духа. Когда-то давно он улетел с острова и женился на богатой и могущественной иностранке. Однажды бог Филипп вернется на Танна, и всем будет счастье.Мировой культ Виндзоров чем-то напоминает это простодушное верование. Может, пора его деконструировать? Давайте уже не будем как Вануату.
https://ria.ru/20210410/salyut-1727688083.html
https://ria.ru/20210410/filipp-1727664656.html
https://ria.ru/20210409/tsvety-1727631129.html
https://ria.ru/20210409/prince-1727584564.html
https://ria.ru/20210409/filipp-1727552325.html
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Виктория Никифорова
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Британия скорбит: умер супруг Елизаветы II принц Филипп
Британия скорбит: умер супруг Елизаветы II принц Филипп
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умер принц филипп, принц филипп, герцог эдинбургский, елизавета ii, всемирный фонд дикой природы, тони блэр, великобритания, китай, вануату, авторы, мнение - авторы

Муж верховного главнокомандующего: по ком скорбит Великобритания

08:00 11.04.2021 (обновлено: 09:23 11.04.2021)
 
© REUTERS / Yui Mok/Pool/File PhotoБританский принц Филипп
Британский принц Филипп - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© REUTERS / Yui Mok/Pool/File Photo
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Массмедиа всего мира спешно наводят глянец на имидж только что почившего супруга королевы Елизаветы II. Хотелось бы, однако, чтобы под глянцем не пропала яркая личность принца Филиппа. "Я не более чем чертова амеба", — говаривал о себе герцог Эдинбургский. На самом деле он был в высшей степени примечательным человеком, а 99 лет его жизни были наполнены увлекательными историями.
Наследница английского престола влюбилась в Филиппа Маунтбеттена в 1939 году, когда ей было всего 13 лет. Отец ее, король Георг VI, был еще относительно молод и здоров. Отношения влюбленных вяло развивались по переписке.
Британский принц Филипп в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
Вчера, 14:08
В Британии прогремел оружейный салют в память о принце Филиппе
Две сестры Филиппа в 1930-е вышли замуж за немецких аристократов, оба они состояли в НСДАП, один из них был эсэсовцем. Матушка Филиппа, датская принцесса, страдавшая шизофренией, имела кучу родни среди высокопоставленных нацистов. Однако сам Филипп во время Второй мировой войны служил на английском флоте.
После войны здоровье английского монарха резко ухудшилось. Уже в 1947 году лорд Маунтбеттен женился на принцессе Елизавете. Через два года она выполняла за своего отца большую часть королевских обязанностей. А в 1952-м взошла на престол, став одновременно верховным главнокомандующим страны, главой Содружества и англиканской церкви.
После женитьбы герцог Эдинбургский продолжал вести свойственный британским мажорам образ жизни. В английской прессе это слащаво называлось "мальчишники", на деле это были просто пьяные оргии — предельно юные девушки нетяжелого поведения, драки, буза, много водки и запрещенных веществ.
Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
Вчера, 10:25
Глава заповедника вспомнил, как принц Филипп пробовал макароны с тушенкой
Супруг английской королевы прославился своей фотографией с одной такой пьянки. На ней он несет поднос, будучи одет только в крошечный шелковый фартучек. "Голый официант" — прозвали его тогда таблоиды 60-х.
Американская желтая пресса регулярно троллила британцев историями о новых романах "короля". "Блондинки, брюнетки, рыженькие — он ухаживал за всеми," — вспоминала его кузина. Однако информационная политика "фирмы", как называли себя Виндзоры, сводилась к полному отрицанию всех слухов.
В конце концов Его Высочество оказался в центре мощного международного скандала — "дела Профьюмо". Лучший друг принца Филиппа Стивен Уорд организовывал все пресловутые мальчишники в мужском клубе The Thursday. Он был этаким Эпштейном 60-х — предоставлял юных красоток своим высокопоставленным друзьям.
Восемнадцатилетнюю провинциалочку Кристин Килер Уорд умудрился одновременно продать английскому министру обороны Джону Профьюмо и советскому разведчику в Лондоне Евгению Иванову. Ходили активные слухи, что у принца Филиппа тоже был роман с этой девой, во всяком случае, на карикатурах того времени его изображали вместе с Килер в ее спальне.
Цветы у Букингемского дворца в память о принце Филиппе - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 21:10
К Букингемскому дворцу несут цветы в память о принце Филиппе
Поговаривали также, что Уорд, который по совместительству был художником, написал некие портреты принца Филиппа и принцессы Маргарет — младшей сестры королевы. Неизвестно, что там было на этих картинах, но по каким-то причинам королевская семья очень хотела их выкупить.
Стивен Уорд — в точности как Эпштейн — в самый разгар скандала покончил с собой. А доставать портреты и спасать королевскую семью от скандала взялся, по мнению некоторых историков, Энтони Блант. Видный искусствовед, специализировавшийся на Никола Пуссене, он одновременно работал на КГБ и состоял в легендарной "Кембриджской пятерке".
Подобная история навсегда уничтожила бы репутацию любого демократически избранного политика, однако герцог Эдинбургский продолжал представлять британскую корону по всему миру и вести свой излюбленный образ жизни.
Принц Филипп всю жизнь был заядлым охотником. Он регулярно "тренировался" в своих поместьях, но особенно страстно предавался своему увлечению за рубежом. Среди его жертв были многочисленные представители редких и вымирающих видов. В 1961 году он сфотографировался в Индии на фоне только что застреленного им тигра. В 1962-м — стал председателем Всемирного фонда дикой природы.
Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 18:07
Почти сто лет без одиночества. Умер супруг Елизаветы II, спасший монархию
В 2008 году герцога публично обвинили в заказном убийстве. "Принц-нацист убил Доди и Диану," — заявил в лондонском суде отец Доди Аль-Файеда, незадачливого возлюбленного "народной принцессы", погибшего вместе с ней в парижской автокатастрофе в 1997 году.
Вероятно, все это были просто домыслы расстроенного отца и несостоявшегося свекра. Суд не принял их во внимание, тем более что Аль-Файед-старший обвинял тогда буквально весь английский истеблишмент, включая премьер-министра Тони Блэра, спецслужбы и журналистов.
Однако некие психологические основания для этих обвинений были. Известно, что герцог Эдинбургский очень ревниво относился к своим невесткам. С Ферджи, женой своего сына, принца Эндрю, он долгое время нежно дружил. Однако, увидев ее интимную фотографию в американской газете, он устроил страшный скандал и прогнал невестку навсегда.
Ситуация с Дианой была особенно унизительна для Филиппа. Мало того, что "народная принцесса" вела развеселый образ жизни и открыто хвасталась своими романами. Ходили упорные слухи, что ее младший сын вообще рожден не от мужа, принца Чарльза, а от одного из ее возлюбленных — кавалериста Джеймса Хьюитта.
Слухи эти многократно опровергались, однако до сих пор любимое развлечение подданных королевы — сравнивать фотографии принца Гарри и Хьюитта. Они действительно похожи как две капли воды. Защитники королевской чести утверждали, что, наоборот, Гарри похож на деда — принца Филиппа. Легко представить себе, что чувствовал герцог Эдинбургский. А тут еще слухи о том, что Диана беременна вновь — на этот раз от Аль-Файеда…
Без малого век принца Филиппа, герцога Эдинбургского
© AP PhotoПринц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
1 из 15
Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
© AP Photo
© AP PhotoКоролева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский машут толпе с балкона Букингемского дворца
Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский машут толпе с балкона Букингемского дворца
2 из 15
Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский машут толпе с балкона Букингемского дворца
© AP Photo
© AP Photo

Елизавета II и ее супруг

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский
3 из 15

Елизавета II и ее супруг

© AP Photo
© AP Photo

Принц Филипп управляет военно-транспортным самолетом "Блэкберн"

Герцог Эдинбургский управляет военно-транспортным самолетом Блэкберн
4 из 15

Принц Филипп управляет военно-транспортным самолетом "Блэкберн"

© AP Photo
© AP Photo / Kathy Willens

Королева Великобритании и ее супруг приветствуют людей в Нассау

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский приветствуют людей в в Нассау, Багамы
5 из 15

Королева Великобритании и ее супруг приветствуют людей в Нассау

© AP Photo / Kathy Willens
© AP Photo / Eddie Worth

Елизавета II, герцог Эдинбургский и их дети принц Чарльз и принцесса Анна

Королева Великобритании Елизавета II, герцог Эдинбургский и их детьми принц Чарльз и принцесса Анна
6 из 15

Елизавета II, герцог Эдинбургский и их дети принц Чарльз и принцесса Анна

© AP Photo / Eddie Worth
© AP Photo

Принц Филипп во время матча по поло в Виндзоре

Принц Филипп во время матча по поло в Виндзоре, Англия
7 из 15

Принц Филипп во время матча по поло в Виндзоре

© AP Photo
© AP Photo / Leslie Priest

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп. 2 июня 1953
8 из 15

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп

© AP Photo / Leslie Priest
© AFP 2021

Принц Филипп и Елизавета II

Принцесса Елизавета и ее муж герцог Эдинбургский Филипп позируют во время медового месяца, 25 ноября 1947 года в поместье Бродлз, Хэмпшир
9 из 15

Принц Филипп и Елизавета II

© AFP 2021
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Принц Филипп на Московском ипподроме

Принц Филипп герцог Эдинбургский на Московском ипподроме
10 из 15

Принц Филипп на Московском ипподроме

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Алексей Варфоломеев

Принц Филипп и королева Елизавета II приветствуют петербуржцев на Дворцовой площади

Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II приветствует петербуржцев на Дворцовой площади. Официальный визит Елизаветы II и принца Филиппа в Россию
11 из 15

Принц Филипп и королева Елизавета II приветствуют петербуржцев на Дворцовой площади

© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
© AP Photo / Sang Tan

Королева Великобритании и ее семья смотрят за пролетом самолета Королевских ВВС с балкона Букингемского дворца

Королева Великобритании Елизавета II и ее семья смотрят за пролетом самолета Королевских ВВС с балкона Букингемского дворца
12 из 15

Королева Великобритании и ее семья смотрят за пролетом самолета Королевских ВВС с балкона Букингемского дворца

© AP Photo / Sang Tan
© AP Photo / Dennis Cook

Принц Филипп Маунтбеттен

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
13 из 15

Принц Филипп Маунтбеттен

© AP Photo / Dennis Cook
© AP Photo / Alastair Grant

Королева Великобритании и ее супруг герцог Эдинбургский

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский
14 из 15

Королева Великобритании и ее супруг герцог Эдинбургский

© AP Photo / Alastair Grant
© AP Photo / Jonathan Brady

Королева Елизавета II и принц Филипп

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп
15 из 15

Королева Елизавета II и принц Филипп

© AP Photo / Jonathan Brady
1 из 15
Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
© AP Photo
2 из 15
Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский машут толпе с балкона Букингемского дворца
© AP Photo
3 из 15

Елизавета II и ее супруг

© AP Photo
4 из 15

Принц Филипп управляет военно-транспортным самолетом "Блэкберн"

© AP Photo
5 из 15

Королева Великобритании и ее супруг приветствуют людей в Нассау

© AP Photo / Kathy Willens
6 из 15

Елизавета II, герцог Эдинбургский и их дети принц Чарльз и принцесса Анна

© AP Photo / Eddie Worth
7 из 15

Принц Филипп во время матча по поло в Виндзоре

© AP Photo
8 из 15

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп

© AP Photo / Leslie Priest
9 из 15

Принц Филипп и Елизавета II

© AFP 2021
10 из 15

Принц Филипп на Московском ипподроме

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
11 из 15

Принц Филипп и королева Елизавета II приветствуют петербуржцев на Дворцовой площади

© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
12 из 15

Королева Великобритании и ее семья смотрят за пролетом самолета Королевских ВВС с балкона Букингемского дворца

© AP Photo / Sang Tan
13 из 15

Принц Филипп Маунтбеттен

© AP Photo / Dennis Cook
14 из 15

Королева Великобритании и ее супруг герцог Эдинбургский

© AP Photo / Alastair Grant
15 из 15

Королева Елизавета II и принц Филипп

© AP Photo / Jonathan Brady
Некоторую тень на Филиппа и всю королевскую семью бросила загадочная гибель главного свидетеля по делу о смерти Дианы — фотографа Джеймса Андансона. В 2000 году его обгоревший труп был найден в сожженной машине. Однако это признали самоубийством и дальнейшего расследования никто не проводил.
Главной обязанностью супруга королевы было почетное представительство. Принц Филипп выполнял эту обязанность довольно нетрадиционно. Он прославился своими грубыми шутками, зачастую переходившими в прямые оскорбления.
Британским студентам в Китае он посоветовал не оставаться там слишком долго — "не то станете косоглазыми." На встрече с лондонскими школьниками заявил, что один из них — мальчик из Бангладеш — "ну вылитый наркоман". Тринадцатилетнему мальчику, мечтающему полететь в космос, сказал во всеуслышание: "Тебя в ракету не возьмут, ты слишком жирный!"
В 2009 году королева Елизавета II встретилась с молодым человеком, который в детстве потерял зрение и одну руку в результате взрыва бомбы, заложенной IRA. Королева спросила, сохранил ли он зрение, хотя бы частично. "Судя по его галстуку — нет," — моментально отреагировал ее муж.
Проведем мысленный эксперимент. Представим, что произошло бы с любым современным главой государства, который в таком духе издевался бы над своим юным соотечественником — жертвой теракта. Не покидает ощущение, что шквал народного возмущения смел бы его с поста в мгновение ока.
И действительно, противоречивая, прямо-таки ренессансная личность принца Филиппа представляет поразительный контраст на фоне современных публичных политиков, всех этих президентов и премьер-министров, — дрессированных, прилизанных, до невозможности политкорректных.
Именно Британия агрессивнее всех навязывает миру политкорректную повестку. И именно супруг британского монарха больше полувека демонстративно издевался над этой современной религией.
Все это не помешало британским СМИ превратить Филиппа в одну из звезд многосерийной саги из жизни Виндзоров. Многолетними усилиями тысяч журналистов, сценаристов, романистов эта сага была прочно вбита в подкорку всего населения Земли. Любви к английской королевской семье подрастающие поколения всех стран учатся сразу после того, как освоят фразу London is the capital of Great Britain. Своих нацлидеров они при этом ругают на все корки, но британская монархия — "это другое". Она идет в одном пакете с Шекспиром, Тауэром, даблдеккерами, трехсотлетними газонами, старейшей демократией и пр.
Сегодня сентиментальные некрологи о принце Эдинбургском выходят в СМИ буквально всех стран мира — в том числе и тех, что нешуточно пострадали от британской агрессии. У английских партнеров может быть плоховато с авианосцами. Однако информационное оружие их не подводит никогда.
Обратной стороной культа Виндзоров стали модные конспирологические бредни. Якобы весь мир стал "криптоколонией" английской королевской семьи и прочих "рептилоидов". Это, кстати, отнюдь не российский миф, это верование распространено во всем мире.
Закрытые похороны принца Филиппа, конечно, дадут новый материал конспирологам. Но ведь это все тот же религиозный культ Виндзоров, только с обратным знаком.
...У туземцев острова Танна (государство Вануату) есть любопытный карго-культ. Они считают принца Филиппа бессмертным богом, сыном местного горного духа. Когда-то давно он улетел с острова и женился на богатой и могущественной иностранке. Однажды бог Филипп вернется на Танна, и всем будет счастье.
Мировой культ Виндзоров чем-то напоминает это простодушное верование. Может, пора его деконструировать? Давайте уже не будем как Вануату.
Британский принц Филипп в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 15:14
Биография герцога Эдинбургского Филиппа
 
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