https://ria.ru/20210411/vaktsinatsiya-1727801545.html

В Чехии половина желающих привиться от COVID-19 выбрали "Спутник V"

В Чехии половина желающих привиться от COVID-19 выбрали "Спутник V"

Почти 47% участников опроса в Чехии считают, что лучше сделать прививку пока не зарегистрированной в Чехии российской вакциной "Спутник V", чем долгие месяцы... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T19:20

2021-04-11T19:20

2021-04-11T19:21

распространение коронавируса

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ПРАГА, 11 апр – РИА Новости. Почти 47% участников опроса в Чехии считают, что лучше сделать прививку пока не зарегистрированной в Чехии российской вакциной "Спутник V", чем долгие месяцы ждать очереди на европейские вакцины, показал опрос агентства STEM/MARK об отношении к вакцинированию, опубликованный в воскресенье."Поддержка российской вакцины "Спутник" в Чехии удивительно высокая. Если будет сделано исключение на применение не зарегистрированного пока в стране "Спутника V", то 46,6% респондентов готовы сделать им прививку вместо того, чтобы неопределенно долгое время ждать, пока придет их черед привиться одной из европейских вакцин", - пишет издание MfDNES, по заказу которого был сделан опрос.Наибольшее желание сделать прививки вакциной "Спутник V" проявили люди от 60 до 75 лет, мужчины, жители Моравии и населенных пунктов, в которых проживает не более 1 тысячи человек.Как отмечается в комментарии, за последний месяц число желающих вакцинироваться в Чехии возросло на 7%, составив в целом 57% населения, что заметно больше, чем в таких странах региона, как Польша, Словакия и Венгрия.В настоящее время для прививок от коронавируса в республике используются вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.Президент Чехии Милош Земан в интервью сетевому ТВ-каналу пражского издания Blesk заявил, что, по его мнению, для применения "Спутника V" в стране было бы достаточно одобрения национального регулятора, потому что европейское агентство ЕМА ведет регистрацию очень медленно, в то время как каждый день из-за недостатка вакцин умирают десятки людей. Земан заявил, что если вакцинирование от коронавируса станет ежегодным, то он готов в следующий раз привиться "Спутником V", который, как и вакцина Pfizer/BioNTech, которой он прививался в начале этого года, имеет наивысший показатель эффективности – 92%.Опрос агентства STEM/MARK был проведен 1-9 апреля. В нем участвовала 1 тысяча человек в возрасте от 18 до 75 лет, имеющих разные образование, профессию, доход, семейное положение, отношение к религии, проживающие в больших и малых населенных пунктах во всех регионах Чехии. О степени погрешности при опросе не сообщается.

https://ria.ru/20210119/vaktsiny-1593634758.html

чехия

словакия

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

милош земан, astrazeneca , чехия, словакия, венгрия, в мире