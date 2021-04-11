Лавров рассказал о переговорах с Египтом по вакцине "Спутник V"
23:13 11.04.2021 (обновлено: 23:15 11.04.2021)
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
© Sputnik / Владислав Воднев
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Регистрация российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Египте создала хорошие предпосылки для активизации контактов между профильными структурами двух стран по вопросу возможных поставок препарата в арабскую республику, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Российский фонд прямых инвестиций 24 февраля объявил о том, что управление Египта по лекарствам зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". После этого посольство России в Каире заявило, что рассчитывает на локализацию препарата в арабской республике.
"Регистрация российской вакцины "Спутник V" в Египте в феврале нынешнего года создала хорошие предпосылки для активизации контактов между профильными структурами двух стран по вопросу возможных поставок данного препарата в АРЕ", - сказал Лавров в интервью египетской газете "Аль-Ахрам".
Лавров напомнил, что наряду с тесным политическим диалогом Москвы и Каира развивается взаимовыгодная двусторонняя кооперация в торгово-экономической сфере. "К сожалению, пандемия коронавирусной инфекции оказала негативное воздействие на динамику товарооборота. В 2020 г. объем взаимной торговли между Россией и Египтом снизился по сравнению с 2019 г. с 6,25 млрд долларов США до 4,54 млрд долларов США", - сообщил российский министр.
Вместе с тем, напомнил он, продолжается реализация ряда масштабных совместных проектов, к числу которых относятся строительство в Египте по российскому проекту атомной электростанции "Эль-Дабаа", создание российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала, поставки в Египет железнодорожных вагонов. "На 2021 г. в России и Египте запланировано проведение ряда значимых мероприятий в рамках Перекрестного года гуманитарного сотрудничества", - отметил он.
"Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
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