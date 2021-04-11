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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210411/vaktsina-1727817957.html
Лавров рассказал о переговорах с Египтом по вакцине "Спутник V"
Лавров рассказал о переговорах с Египтом по вакцине "Спутник V"
Регистрация российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Египте создала хорошие предпосылки для активизации контактов между профильными структурами двух... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T23:13
2021-04-11T23:15
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Регистрация российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Египте создала хорошие предпосылки для активизации контактов между профильными структурами двух стран по вопросу возможных поставок препарата в арабскую республику, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.Российский фонд прямых инвестиций 24 февраля объявил о том, что управление Египта по лекарствам зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". После этого посольство России в Каире заявило, что рассчитывает на локализацию препарата в арабской республике."Регистрация российской вакцины "Спутник V" в Египте в феврале нынешнего года создала хорошие предпосылки для активизации контактов между профильными структурами двух стран по вопросу возможных поставок данного препарата в АРЕ", - сказал Лавров в интервью египетской газете "Аль-Ахрам".Лавров напомнил, что наряду с тесным политическим диалогом Москвы и Каира развивается взаимовыгодная двусторонняя кооперация в торгово-экономической сфере. "К сожалению, пандемия коронавирусной инфекции оказала негативное воздействие на динамику товарооборота. В 2020 г. объем взаимной торговли между Россией и Египтом снизился по сравнению с 2019 г. с 6,25 млрд долларов США до 4,54 млрд долларов США", - сообщил российский министр.Вместе с тем, напомнил он, продолжается реализация ряда масштабных совместных проектов, к числу которых относятся строительство в Египте по российскому проекту атомной электростанции "Эль-Дабаа", создание российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала, поставки в Египет железнодорожных вагонов. "На 2021 г. в России и Египте запланировано проведение ряда значимых мероприятий в рамках Перекрестного года гуманитарного сотрудничества", - отметил он."Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
https://ria.ru/20210408/vaktsina-1727357678.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210330/vaktsina-1603515771.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, египет

Лавров рассказал о переговорах с Египтом по вакцине "Спутник V"

23:13 11.04.2021 (обновлено: 23:15 11.04.2021)
 
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Регистрация российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Египте создала хорошие предпосылки для активизации контактов между профильными структурами двух стран по вопросу возможных поставок препарата в арабскую республику, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Российский фонд прямых инвестиций 24 февраля объявил о том, что управление Египта по лекарствам зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". После этого посольство России в Каире заявило, что рассчитывает на локализацию препарата в арабской республике.
"Регистрация российской вакцины "Спутник V" в Египте в феврале нынешнего года создала хорошие предпосылки для активизации контактов между профильными структурами двух стран по вопросу возможных поставок данного препарата в АРЕ", - сказал Лавров в интервью египетской газете "Аль-Ахрам".
Лавров напомнил, что наряду с тесным политическим диалогом Москвы и Каира развивается взаимовыгодная двусторонняя кооперация в торгово-экономической сфере. "К сожалению, пандемия коронавирусной инфекции оказала негативное воздействие на динамику товарооборота. В 2020 г. объем взаимной торговли между Россией и Египтом снизился по сравнению с 2019 г. с 6,25 млрд долларов США до 4,54 млрд долларов США", - сообщил российский министр.
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Вместе с тем, напомнил он, продолжается реализация ряда масштабных совместных проектов, к числу которых относятся строительство в Египте по российскому проекту атомной электростанции "Эль-Дабаа", создание российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала, поставки в Египет железнодорожных вагонов. "На 2021 г. в России и Египте запланировано проведение ряда значимых мероприятий в рамках Перекрестного года гуманитарного сотрудничества", - отметил он.
"Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваЕгипет
 
 
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