https://ria.ru/20210411/vaktsina-1727817957.html

Лавров рассказал о переговорах с Египтом по вакцине "Спутник V"

Лавров рассказал о переговорах с Египтом по вакцине "Спутник V"

Регистрация российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Египте создала хорошие предпосылки для активизации контактов между профильными структурами двух... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T23:13

2021-04-11T23:13

2021-04-11T23:15

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Регистрация российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Египте создала хорошие предпосылки для активизации контактов между профильными структурами двух стран по вопросу возможных поставок препарата в арабскую республику, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.Российский фонд прямых инвестиций 24 февраля объявил о том, что управление Египта по лекарствам зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". После этого посольство России в Каире заявило, что рассчитывает на локализацию препарата в арабской республике."Регистрация российской вакцины "Спутник V" в Египте в феврале нынешнего года создала хорошие предпосылки для активизации контактов между профильными структурами двух стран по вопросу возможных поставок данного препарата в АРЕ", - сказал Лавров в интервью египетской газете "Аль-Ахрам".Лавров напомнил, что наряду с тесным политическим диалогом Москвы и Каира развивается взаимовыгодная двусторонняя кооперация в торгово-экономической сфере. "К сожалению, пандемия коронавирусной инфекции оказала негативное воздействие на динамику товарооборота. В 2020 г. объем взаимной торговли между Россией и Египтом снизился по сравнению с 2019 г. с 6,25 млрд долларов США до 4,54 млрд долларов США", - сообщил российский министр.Вместе с тем, напомнил он, продолжается реализация ряда масштабных совместных проектов, к числу которых относятся строительство в Египте по российскому проекту атомной электростанции "Эль-Дабаа", создание российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала, поставки в Египет железнодорожных вагонов. "На 2021 г. в России и Египте запланировано проведение ряда значимых мероприятий в рамках Перекрестного года гуманитарного сотрудничества", - отметил он."Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

https://ria.ru/20210408/vaktsina-1727357678.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/vaktsina-1603515771.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, египет