https://ria.ru/20210411/vaktsina-1727789909.html

Земан рассказал, что нужно для применения вакцины "Спутник V" в Чехии

Земан рассказал, что нужно для применения вакцины "Спутник V" в Чехии

Для применения российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" в Чехии было бы достаточно одобрения нацрегулятора, потому что европейское агентство ЕМА ведет... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T17:09

2021-04-11T17:09

2021-04-11T17:09

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

милош земан

astrazeneca

чехия

венгрия

в мире

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ПРАГА, 11 апр - РИА Новости. Для применения российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" в Чехии было бы достаточно одобрения нацрегулятора, потому что европейское агентство ЕМА ведет регистрацию очень медленно, в то время как каждый день из-за недостатка вакцин умирают люди, заявил чешский президент Милош Земан в воскресенье."Думаю, если решение о регистрации вакцины "Спутник V" примет нацрегулятор, в нашем случае это Госинститут по контролю лекарств (ГИКЛ), этого будет достаточно для ее применения, как это сделали, например, в Венгрии. Что касается Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), то оно, во-первых, очень медлительное, а во-вторых, ранее оно одобрило около 300 препаратов, которые потом были сняты из-за негативных побочных действий", - сказал Земан, добавив, что каждый день из-за недостатка вакцин в стране умирают десятки людей.Чешский президент также напомнил о том, что прививки вакциной "Спутник V" ныне осуществляются почти в 60 странах и что 47% участников анкетирования, проведенного на днях пражским изданием MfDNES, заявили о своей готовности вакцинироваться "Спутником V" вместо того, чтобы долго ждать прививок другими вакцинами.Самому Земану ранее, в январе и феврале, были сделаны прививки вакциной Pfizer/BioNTech.Отвечая на вопрос о том, будет ли он готов сделать прививку "Спутником V" в случае, если вакцинирование от коронавируса будет проходить ежегодно и "Спутник V" уже будет одобрен к применению в Чехии, Земан ответил положительно."А почему бы и нет? "Спутник V" по эффективности равноценен с Pfizer/BioNTech, остальные вакцины имеют показатель меньше, чем они, то есть, меньше 92%. Моя охрана получила прививки вакциной AstraZeneca, при этом несколько охранников имели негативные сопутствующие последствия. Насколько мне известно, в ходе использования вакцины "Спутник V" таких последствий не было зафиксировано", - сказал чешский президент.

https://ria.ru/20210411/vaktsina-1727736699.html

чехия

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, милош земан, astrazeneca , чехия, венгрия, в мире