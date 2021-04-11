Земан рассказал, что нужно для применения вакцины "Спутник V" в Чехии
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДоставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал "Москва Карго"
ПРАГА, 11 апр - РИА Новости. Для применения российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" в Чехии было бы достаточно одобрения нацрегулятора, потому что европейское агентство ЕМА ведет регистрацию очень медленно, в то время как каждый день из-за недостатка вакцин умирают люди, заявил чешский президент Милош Земан в воскресенье.
"Думаю, если решение о регистрации вакцины "Спутник V" примет нацрегулятор, в нашем случае это Госинститут по контролю лекарств (ГИКЛ), этого будет достаточно для ее применения, как это сделали, например, в Венгрии. Что касается Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), то оно, во-первых, очень медлительное, а во-вторых, ранее оно одобрило около 300 препаратов, которые потом были сняты из-за негативных побочных действий", - сказал Земан, добавив, что каждый день из-за недостатка вакцин в стране умирают десятки людей.
Чешский президент также напомнил о том, что прививки вакциной "Спутник V" ныне осуществляются почти в 60 странах и что 47% участников анкетирования, проведенного на днях пражским изданием MfDNES, заявили о своей готовности вакцинироваться "Спутником V" вместо того, чтобы долго ждать прививок другими вакцинами.
Самому Земану ранее, в январе и феврале, были сделаны прививки вакциной Pfizer/BioNTech.
Отвечая на вопрос о том, будет ли он готов сделать прививку "Спутником V" в случае, если вакцинирование от коронавируса будет проходить ежегодно и "Спутник V" уже будет одобрен к применению в Чехии, Земан ответил положительно.
"А почему бы и нет? "Спутник V" по эффективности равноценен с Pfizer/BioNTech, остальные вакцины имеют показатель меньше, чем они, то есть, меньше 92%. Моя охрана получила прививки вакциной AstraZeneca, при этом несколько охранников имели негативные сопутствующие последствия. Насколько мне известно, в ходе использования вакцины "Спутник V" таких последствий не было зафиксировано", - сказал чешский президент.