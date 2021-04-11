Во Франции продлят интервал между двумя прививками РНК-вакцин от COVID-19
© РИА Новости / Флоренс Галле / Перейти в фотобанкМестные жители стоят в очереди на вакцинацию от коронавируса в центре "вакцинодром" на стадионе Стад де Франс
ПАРИЖ, 11 апр - РИА Новости. Франция с 14 апреля продлит интервал между введением первой и второй дозы вакцины на основе матричной РНК против COVID-19 с четырёх до шести недель, чтобы ускорить темпы вакцинации, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.
С понедельника во Франции начнётся вакцинация людей в возрасте 55 лет и старше. Их будут прививать вакцинами компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson.
"Мы активируем еще один рычаг: речь идёт об интервале между двумя дозами вакцины с матричной РНК от Pfizer-BioNTech и Moderna. Начиная с 14 апреля, всем, кто сделал первую инъекцию мы предложим делать вторую через 42 дня вместо нынешних 28. Это позволит нам проводить вакцинацию быстрее", - сообщил Веран в интервью изданию Journal du dimanche.
Он пояснил, что средний возраст вакцинированных людей падает, а уровень иммунитета людей моложе 70 лет достаточен, чтобы без потерь сделать интервал между двумя инъекциями дольше.
Президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе заявил, что темпы вакцинации от COVID-19 в стране будут ускорены. Французские власти планируют привить к 15 апреля 10 миллионов французов.
Кампания по вакцинации стартовала во Франции в конце декабря. В первую очередь прививки получали пожилые люди и медицинские работники.