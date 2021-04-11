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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210411/vaktsina-1727754130.html
Во Франции продлят интервал между двумя прививками РНК-вакцин от COVID-19
Во Франции продлят интервал между двумя прививками РНК-вакцин от COVID-19
Франция с 14 апреля продлит интервал между введением первой и второй дозы вакцины на основе матричной РНК против COVID-19 с четырёх до шести недель, чтобы... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T10:08
2021-04-11T10:08
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
эммануэль макрон
astrazeneca
johnson & johnson
франция
в мире
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ПАРИЖ, 11 апр - РИА Новости. Франция с 14 апреля продлит интервал между введением первой и второй дозы вакцины на основе матричной РНК против COVID-19 с четырёх до шести недель, чтобы ускорить темпы вакцинации, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.С понедельника во Франции начнётся вакцинация людей в возрасте 55 лет и старше. Их будут прививать вакцинами компаний AstraZeneca и Johnson &amp; Johnson."Мы активируем еще один рычаг: речь идёт об интервале между двумя дозами вакцины с матричной РНК от Pfizer-BioNTech и Moderna. Начиная с 14 апреля, всем, кто сделал первую инъекцию мы предложим делать вторую через 42 дня вместо нынешних 28. Это позволит нам проводить вакцинацию быстрее", - сообщил Веран в интервью изданию Journal du dimanche.Он пояснил, что средний возраст вакцинированных людей падает, а уровень иммунитета людей моложе 70 лет достаточен, чтобы без потерь сделать интервал между двумя инъекциями дольше.Президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе заявил, что темпы вакцинации от COVID-19 в стране будут ускорены. Французские власти планируют привить к 15 апреля 10 миллионов французов.Кампания по вакцинации стартовала во Франции в конце декабря. В первую очередь прививки получали пожилые люди и медицинские работники.
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коронавирус covid-19, эммануэль макрон, astrazeneca , johnson & johnson, франция, в мире

Во Франции продлят интервал между двумя прививками РНК-вакцин от COVID-19

10:08 11.04.2021
 
© РИА Новости / Флоренс Галле / Перейти в фотобанкМестные жители стоят в очереди на вакцинацию от коронавируса в центре "вакцинодром" на стадионе Стад де Франс
Местные жители стоят в очереди на вакцинацию от коронавируса в центре вакцинодром на стадионе Стад де Франс - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Флоренс Галле
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ПАРИЖ, 11 апр - РИА Новости. Франция с 14 апреля продлит интервал между введением первой и второй дозы вакцины на основе матричной РНК против COVID-19 с четырёх до шести недель, чтобы ускорить темпы вакцинации, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.
С понедельника во Франции начнётся вакцинация людей в возрасте 55 лет и старше. Их будут прививать вакцинами компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Медицинский работник с вакциной от коронавируса Oxford-AstraZeneca в центре массовой вакцинации на территории военного городка Чеккиньола в Риме - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
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"Мы активируем еще один рычаг: речь идёт об интервале между двумя дозами вакцины с матричной РНК от Pfizer-BioNTech и Moderna. Начиная с 14 апреля, всем, кто сделал первую инъекцию мы предложим делать вторую через 42 дня вместо нынешних 28. Это позволит нам проводить вакцинацию быстрее", - сообщил Веран в интервью изданию Journal du dimanche.
Он пояснил, что средний возраст вакцинированных людей падает, а уровень иммунитета людей моложе 70 лет достаточен, чтобы без потерь сделать интервал между двумя инъекциями дольше.
Президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе заявил, что темпы вакцинации от COVID-19 в стране будут ускорены. Французские власти планируют привить к 15 апреля 10 миллионов французов.
Кампания по вакцинации стартовала во Франции в конце декабря. В первую очередь прививки получали пожилые люди и медицинские работники.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Эммануэль МакронAstraZenecaJohnson & JohnsonФранцияВ мире
 
 
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