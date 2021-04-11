https://ria.ru/20210411/vaktsina-1727754130.html

Во Франции продлят интервал между двумя прививками РНК-вакцин от COVID-19

Во Франции продлят интервал между двумя прививками РНК-вакцин от COVID-19

Франция с 14 апреля продлит интервал между введением первой и второй дозы вакцины на основе матричной РНК против COVID-19 с четырёх до шести недель, чтобы... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T10:08

2021-04-11T10:08

2021-04-11T10:08

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

эммануэль макрон

astrazeneca

johnson & johnson

франция

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ПАРИЖ, 11 апр - РИА Новости. Франция с 14 апреля продлит интервал между введением первой и второй дозы вакцины на основе матричной РНК против COVID-19 с четырёх до шести недель, чтобы ускорить темпы вакцинации, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.С понедельника во Франции начнётся вакцинация людей в возрасте 55 лет и старше. Их будут прививать вакцинами компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson."Мы активируем еще один рычаг: речь идёт об интервале между двумя дозами вакцины с матричной РНК от Pfizer-BioNTech и Moderna. Начиная с 14 апреля, всем, кто сделал первую инъекцию мы предложим делать вторую через 42 дня вместо нынешних 28. Это позволит нам проводить вакцинацию быстрее", - сообщил Веран в интервью изданию Journal du dimanche.Он пояснил, что средний возраст вакцинированных людей падает, а уровень иммунитета людей моложе 70 лет достаточен, чтобы без потерь сделать интервал между двумя инъекциями дольше.Президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе заявил, что темпы вакцинации от COVID-19 в стране будут ускорены. Французские власти планируют привить к 15 апреля 10 миллионов французов.Кампания по вакцинации стартовала во Франции в конце декабря. В первую очередь прививки получали пожилые люди и медицинские работники.

https://ria.ru/20210411/astrazeneca-1727749197.html

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коронавирус covid-19, эммануэль макрон, astrazeneca , johnson & johnson, франция, в мире