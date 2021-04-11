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В столице ко Дню космонавтики появятся три вида карт "Тройка"
В столице ко Дню космонавтики появятся три вида карт "Тройка"
Три вида транспортных карт "Тройка" появятся в Москве ко Дню космонавтики, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T10:29
2021-04-11T10:29
2021-04-11T10:29
космос - риа наука
роскосмос
юрий гагарин (космонавт)
москва
общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Три вида транспортных карт "Тройка" появятся в Москве ко Дню космонавтики, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале."Ищите в кассах и автоматах по продаже билетов внутри Кольцевой линии сразу три космические карты. Их главный герой — вы и сами догадались кто. Конечно, Юрий Гагарин", - говорится в сообщении.К празднику появится "Тройка" с музеем космонавтики, карта от московского планетария с Гагариным на историческим витраже, от Роскосмоса - с копией подписи первого космонавта.Отмечается, что общий тираж карт - 30 тысяч экземпляров.
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космос - риа наука, роскосмос, юрий гагарин (космонавт), москва, общество