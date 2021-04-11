https://ria.ru/20210411/troyka-1727755636.html

В столице ко Дню космонавтики появятся три вида карт "Тройка"

В столице ко Дню космонавтики появятся три вида карт "Тройка"

Три вида транспортных карт "Тройка" появятся в Москве ко Дню космонавтики, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T10:29

2021-04-11T10:29

2021-04-11T10:29

космос - риа наука

роскосмос

юрий гагарин (космонавт)

москва

общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Три вида транспортных карт "Тройка" появятся в Москве ко Дню космонавтики, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале."Ищите в кассах и автоматах по продаже билетов внутри Кольцевой линии сразу три космические карты. Их главный герой — вы и сами догадались кто. Конечно, Юрий Гагарин", - говорится в сообщении.К празднику появится "Тройка" с музеем космонавтики, карта от московского планетария с Гагариным на историческим витраже, от Роскосмоса - с копией подписи первого космонавта.Отмечается, что общий тираж карт - 30 тысяч экземпляров.

https://ria.ru/20210215/mtsd-1597593367.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, роскосмос, юрий гагарин (космонавт), москва, общество