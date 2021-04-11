https://ria.ru/20210411/terakt-1727532725.html

Теракт на станции метро "Октябрьская" в Минске (2011)

Теракт на станции метро "Октябрьская" в Минске (2011)

11 апреля 2011 года в столице Белоруссии Минске на станции метро "Октябрьская" в 17.56 произошел взрыв, в результате которого 11 человек погибли на месте,... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T03:04

2021-04-11T03:04

2021-04-11T03:04

теракт в минском метро (2011)

минск

белоруссия

суд по делу о взрыве в минском метро

день траура в белоруссии по жертвам теракта в минском метро

расследование взрыва в минском метро

взрыв в минском метро 11 апреля 2011 года

справки

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11 апреля 2011 года в столице Белоруссии Минске на станции метро "Октябрьская" в 17.56 произошел взрыв, в результате которого 11 человек погибли на месте, четверо умерли в больницах. Телесные повреждения различной степени тяжести получили 315 граждан.Генеральная прокуратура Белоруссии классифицировала его как теракт. Станция метро "Октябрьская" (по-белорусски: Кастрычніцкая) расположена в центре Минска недалеко от здания администрации президента Белоруссии, Дворца профсоюзов, Дворца Республики, музея истории Великой Отечественной войны, крупного универмага столицы – ГУМа, театров – кукольного, юного зрителя и имени Янки Купалы. Она является одной из двух станций пересадочного узла между Московской и Автозаводской линиями. Основная часть Московской линии метро, пересекающей город с северо-востока на юго-запад, пролегает под главной улицей столицы – проспектом Независимости. Она связывает жилые массивы юго-западной и северо-восточной частей Минска с центром и железнодорожным вокзалом. Автозаводская линия пересекает город с юго-востока на запад и связывает жилые районы северо-западной части столицы с центром и промышленной зоной, находящейся на юго-востоке.Залы двух пересадочных станций "Октябрьская" и "Купаловская" соединяет переходный тоннель. До открытия в ноябре 2020 года третьей линии этот пересадочный узел был единственным в метро Минска."Октябрьская" являлась самой загруженной станцией минского метро, в "часы пик" она пропускала в полтора раза больше пассажиров, чем было запланировано в проекте. https://ato.by/metro/oktyabrskayaПо данным Министерства внутренних дел Белоруссии, в день теракта взрывное устройство находилось на станции под скамейкой на платформе напротив второго вагона поезда, который двигался со стороны станции "Площадь Победы" в сторону площади Независимости.По словам машиниста пострадавшего поезда, взрыв произошел примерно через две секунды после открытия дверей вагонов. В этот момент на платформе находилось около 300 человек. В результате взрыва на платформе образовалась воронка диаметром около 80 сантиметров. Его мощность составила от пяти до семи килограммов в тротиловом эквиваленте. Взрывное устройство было начинено металлическими шариками диаметром около одного сантиметра. Двигавшейся в момент взрыва состав с другой стороны платформы вынужден был проследовать станцию без остановки.Как рассказывали очевидцы, взрыв сопровождался густым дымом. Люди без паники покидали метро, молодежь помогала поскорее перебраться через парапеты к выходу женщинам и детям. По данным белорусского МЧС, сообщение о взрыве на "Октябрьской" поступило в 17.58. Спустя три минуты на место прибыли первые подразделения спасателей, людей со станции эвакуировали. Вход в метро закрыли, движение по проспекту Независимости, на который выходит станция, было частично перекрыто. К месту происшествия были стянуты кареты "скорой помощи", спецтехника МЧС, милиция, КГБ, у входа в метро дежурили пожарные. Раненых развозили по больницам, получившие легкие ранения добирались до медиков в первые минуты после взрыва на такси. От взрыва смертельные ранения получили 15 человек. Большинство из них погибли на месте. Многие другие пассажиры получили ранения различной степени тяжести. Общий ущерб преступления оценен более чем в два миллиарда белорусских рублей. Белорусские власти объявили 13 апреля днем траура по погибшим в результате взрыва в минском метро.После теракта была организована проверка всего выезжающего и въезжающего в республику транспорта. Под особым вниманием были периметры границы в Витебской, Могилевской и Гомельской областях. На усиленный вариант несения службы были переведены правоохранительные органы в местах массового скопления людей, на железнодорожных вокзалах, в аэропортах. Также проводилось изъятие всех записей с систем видеонаблюдения, которые затем детально изучались. Из-за теракта на несколько дней была нарушена работа метрополитена Минска. Взрывная волна частично разрушила потолок станции "Октябрьская", были повреждены стены над эскалатором, вышел из строя эскалатор. Московская линия подземки, движение на которой было приостановлено из-за взрыва, заработала 13 апреля вечером, но поезда следовали без остановки на станции "Октябрьская". В полном объеме движение на этой линии было восстановлено 14 апреля. По факту взрыва Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело, была создана совместная следственная группа. Для оказания помощи в расследовании теракта в Минск прибыли эксперты-криминалисты ФСБ России.Спустя сутки после трагедии белорусские спецслужбы задержали подозреваемых в терроризме уроженцев Витебска Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева. Коновалов принес на перрон сумку с взрывчаткой, а Ковалев знал о его планах и не остановил.Экспертиза ФСБ России установила, что в метро взорвалось самодельное устройство электрического типа осколочно-фугасного действия. Заряд бомбы был помещен в две пластиковые бутыли суммарным объемом не менее 12 литров. Средство маскировки и доставки бомбы – сумка объемом не менее 15 литров. В бомбе был использован заряд взрывчатки, который весил не менее 12,5 килограмма, электродетонатор и система предохранения. Она приводилась в действие дистанционно. В ходе следствия выяснилось, что Дмитрий Коновалов первоначально хотел оставить взрывное устройство, которое изготовил в своей квартире в Витебске, в непосредственной близости к эскалатору, что привело бы к большему количеству жертв. Но, увидев опасность для себя, принял решение изменить место закладки взрывного устройства. Он установил бомбу под скамейкой в метро, чтобы остаться в живых и не быть задетым взрывной волной. После этого Коновалов пошел к началу тоннеля, ведущего на станцию "Купаловская"Там он нажал кнопку пульта, от сигнала которого и сработала бомба, а сам быстро вышел на улицу.Теракт Коновалов совершил в состоянии алкогольного опьянения. Во время одного из допросов он сообщил, что совершил теракт "для дестабилизации обстановки в Республике Беларусь", чтобы "посеять страх, панику". Суд над обвиняемыми во взрыве в метро начался 15 сентября 2011 года.Коновалову были предъявлены обвинения по частям 1,2 и 3 статьи 289 (терроризм), частям 2 и 3 статьи 295 (незаконные действия в отношении оружия), частям 2,3 статьи 339 (хулиганство), части 2 статьи 218 (умышленное уничтожение либо повреждение имущества), части 1 статьи 14 (покушение на преступление). Ковалеву – по части 3 статьи 289 (терроризм), части 3 статьи 295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия), частям 2 и 3 статьи 339 (хулиганство), части 2 статьи 218 (умышленное уничтожение либо повреждение имущества), часть 2 статьи 405 (укрывательство преступлений), часть 1,2 статьи 406 (недонесение о преступлении). 30 ноября 2011 года Верховный суд Белоруссии приговорил Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева к высшей мере наказания – расстрелу, мотивировав свое решение тем, что организатор теракта Коновалов совершал неоднократные акты терроризма, последний из которых повлек смерть 15 человек, а Ковалев, как соучастник, на протяжении многих лет зная о действиях Коновалова, не сообщал об этом правоохранительным органам. В случае с терактом в метро пособничество Ковалева носило целенаправленный характер.Ковалев подавал прошение о помиловании, Коновалов этого делать не стал. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловать приговоренных отказался в связи с исключительной опасностью и тяжестью последствий для общества от совершенных преступлений.18 марта 2012 года белорусское Общенациональное телевидение сообщило, что смертные приговоры в отношении граждан Белоруссии Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, осужденных за терроризм, в том числе за взрыв в минском метро в апреле 2011 года, приведены в исполнение.В первую годовщину трагедии в память о жертвах теракта у входа на станцию метро "Октябрьская" был открыт памятный знак "Река памяти". Композиция выполнена из бронзы, белого мрамора и черного гранита. На бронзовой стеле изображены 15 волн, на гребнях которых – фамилии 15 погибших в трагедии. Помимо имен погибших композиция содержит одну надпись, символизирующую остановившееся время на электронном табло, – дату теракта. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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