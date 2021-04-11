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Правительство выделило дополнительные средства Костромской области и ЕАО
Правительство выделило дополнительные средства Костромской области и ЕАО
Правительство РФ выделило более 2,8 миллиарда рублей на поддержание бюджетов Еврейской автономной и Костромской областей, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T09:22
2021-04-11T09:22
михаил мишустин
правительство рф
еврейская автономная область
костромская область
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Правительство РФ выделило более 2,8 миллиарда рублей на поддержание бюджетов Еврейской автономной и Костромской областей, сообщается на сайте кабмина."Еврейская автономная и Костромская области получат дополнительные средства на поддержание стабильности бюджетов. Такие распоряжения подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что ЕАО получит более 1,5 миллиарда рублей на финансирование расходов на медицинское страхование неработающих граждан и соцвыплаты, а также на пополнение фонда оплаты труда.Костромской области передадут 1,36 миллиарда рублей. Их планируется направить на зарплаты работникам бюджетной сферы."Принятое решение поможет властям на местах полностью выполнить социальные обязательства перед гражданами, позволит укрепить доходную часть региональных бюджетов", - подчеркивается в сообщении.
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еврейская автономная область
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михаил мишустин, правительство рф, еврейская автономная область, костромская область

Правительство выделило дополнительные средства Костромской области и ЕАО

09:22 11.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Правительство РФ выделило более 2,8 миллиарда рублей на поддержание бюджетов Еврейской автономной и Костромской областей, сообщается на сайте кабмина.
"Еврейская автономная и Костромская области получат дополнительные средства на поддержание стабильности бюджетов. Такие распоряжения подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ЕАО получит более 1,5 миллиарда рублей на финансирование расходов на медицинское страхование неработающих граждан и соцвыплаты, а также на пополнение фонда оплаты труда.
Костромской области передадут 1,36 миллиарда рублей. Их планируется направить на зарплаты работникам бюджетной сферы.
"Принятое решение поможет властям на местах полностью выполнить социальные обязательства перед гражданами, позволит укрепить доходную часть региональных бюджетов", - подчеркивается в сообщении.
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Михаил МишустинПравительство РФЕврейская автономная областьКостромская область
 
 
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