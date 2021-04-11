https://ria.ru/20210411/sovetnik-1727759681.html

Axios назвал имя вероятного кандидата в советники Байдена по России

Axios назвал имя вероятного кандидата в советники Байдена по России

Президент США Джо Байден обсуждал кандидатуру политолога Мэттью Рожански на пост руководителя отдела по России в Совете национальной безопасности, сообщило... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T11:22

2021-04-11T11:22

2021-04-11T12:25

россия

джо байден

владимир путин

москва

сша

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден обсуждал кандидатуру политолога Мэттью Рожански на пост руководителя отдела по России в Совете национальной безопасности, сообщило издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Как уточнили собеседники СМИ, Рожански высоко ценят в Соединенных Штатах за исследования по России, его экспертные комментарии часто цитируют в американских СМИ. Тем не менее о деятельности политолога нередко плохо отзывались. Так, в 2018 году украинские выпускники Института Кеннана, которым руководит Рожански, назвали его аналитический центр "невольным инструментом политического вмешательства России". Среди прочего он критиковал "антироссийскую паранойю в стиле холодной войны" и заявлял о чрезмерном использовании санкций. Назначение Рожански на должность сильно беспокоит сторонников силового подхода к диалогу с Москвой, пишет Axios. Ранее Байден подчеркнул важность взаимодействия с Россией по вопросам, представляющим общий интерес, в частности продления договора СНВ-3 и приглашения Путина на виртуальный саммит по климату.

https://ria.ru/20210409/sderzhivanie-1727611043.html

россия

москва

сша

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россия, джо байден, владимир путин, москва, сша