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Axios назвал имя вероятного кандидата в советники Байдена по России
Axios назвал имя вероятного кандидата в советники Байдена по России
Президент США Джо Байден обсуждал кандидатуру политолога Мэттью Рожански на пост руководителя отдела по России в Совете национальной безопасности, сообщило... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T11:22
2021-04-11T12:25
россия
джо байден
владимир путин
москва
сша
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден обсуждал кандидатуру политолога Мэттью Рожански на пост руководителя отдела по России в Совете национальной безопасности, сообщило издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Как уточнили собеседники СМИ, Рожански высоко ценят в Соединенных Штатах за исследования по России, его экспертные комментарии часто цитируют в американских СМИ. Тем не менее о деятельности политолога нередко плохо отзывались. Так, в 2018 году украинские выпускники Института Кеннана, которым руководит Рожански, назвали его аналитический центр "невольным инструментом политического вмешательства России". Среди прочего он критиковал "антироссийскую паранойю в стиле холодной войны" и заявлял о чрезмерном использовании санкций. Назначение Рожански на должность сильно беспокоит сторонников силового подхода к диалогу с Москвой, пишет Axios. Ранее Байден подчеркнул важность взаимодействия с Россией по вопросам, представляющим общий интерес, в частности продления договора СНВ-3 и приглашения Путина на виртуальный саммит по климату.
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россия, джо байден, владимир путин, москва, сша

Axios назвал имя вероятного кандидата в советники Байдена по России

11:22 11.04.2021 (обновлено: 12:25 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДиректор института Кеннана в Международном научном центре имени Вудро Вильсон Мэтью Рожански
Директор института Кеннана в Международном научном центре имени Вудро Вильсон Мэтью Рожански - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден обсуждал кандидатуру политолога Мэттью Рожански на пост руководителя отдела по России в Совете национальной безопасности, сообщило издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как уточнили собеседники СМИ, Рожански высоко ценят в Соединенных Штатах за исследования по России, его экспертные комментарии часто цитируют в американских СМИ. Тем не менее о деятельности политолога нередко плохо отзывались. Так, в 2018 году украинские выпускники Института Кеннана, которым руководит Рожански, назвали его аналитический центр "невольным инструментом политического вмешательства России". Среди прочего он критиковал "антироссийскую паранойю в стиле холодной войны" и заявлял о чрезмерном использовании санкций.
Назначение Рожански на должность сильно беспокоит сторонников силового подхода к диалогу с Москвой, пишет Axios. Ранее Байден подчеркнул важность взаимодействия с Россией по вопросам, представляющим общий интерес, в частности продления договора СНВ-3 и приглашения Путина на виртуальный саммит по климату.
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