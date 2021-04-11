Axios назвал имя вероятного кандидата в советники Байдена по России
11:22 11.04.2021 (обновлено: 12:25 11.04.2021)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДиректор института Кеннана в Международном научном центре имени Вудро Вильсон Мэтью Рожански
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден обсуждал кандидатуру политолога Мэттью Рожански на пост руководителя отдела по России в Совете национальной безопасности, сообщило издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как уточнили собеседники СМИ, Рожански высоко ценят в Соединенных Штатах за исследования по России, его экспертные комментарии часто цитируют в американских СМИ. Тем не менее о деятельности политолога нередко плохо отзывались. Так, в 2018 году украинские выпускники Института Кеннана, которым руководит Рожански, назвали его аналитический центр "невольным инструментом политического вмешательства России". Среди прочего он критиковал "антироссийскую паранойю в стиле холодной войны" и заявлял о чрезмерном использовании санкций.
Назначение Рожански на должность сильно беспокоит сторонников силового подхода к диалогу с Москвой, пишет Axios. Ранее Байден подчеркнул важность взаимодействия с Россией по вопросам, представляющим общий интерес, в частности продления договора СНВ-3 и приглашения Путина на виртуальный саммит по климату.