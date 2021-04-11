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В Москве тренер из-за конфликта ударил шестнадцатилетнего спортсмена
В Москве тренер из-за конфликта ударил шестнадцатилетнего спортсмена
Тренер ударил после соревнований 16-летнего спортсмена из-за возникшего между ними конфликта на востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T16:44
2021-04-11T16:44
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Тренер ударил после соревнований 16-летнего спортсмена из-за возникшего между ними конфликта на востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.По фактам, изложенным в СМИ, следственными органами ГСУСК РФ по городу Москве организовано проведение доследственной проверки. Из информационного сообщения следует, что после спортивных соревнований на востоке Москвы, у 16-летнего спортсмена произошёл конфликт с тренером команды соперников, в ходе которого мужчина ударил подростка", - говорится в сообщении.Уточняется, что следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве тренер из-за конфликта ударил шестнадцатилетнего спортсмена

16:44 11.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Тренер ударил после соревнований 16-летнего спортсмена из-за возникшего между ними конфликта на востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
По фактам, изложенным в СМИ, следственными органами ГСУСК РФ по городу Москве организовано проведение доследственной проверки. Из информационного сообщения следует, что после спортивных соревнований на востоке Москвы, у 16-летнего спортсмена произошёл конфликт с тренером команды соперников, в ходе которого мужчина ударил подростка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
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РоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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