https://ria.ru/20210411/proisshestvie-1727788170.html

В Москве тренер из-за конфликта ударил шестнадцатилетнего спортсмена

В Москве тренер из-за конфликта ударил шестнадцатилетнего спортсмена

Тренер ударил после соревнований 16-летнего спортсмена из-за возникшего между ними конфликта на востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T16:44

2021-04-11T16:44

2021-04-11T16:44

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Тренер ударил после соревнований 16-летнего спортсмена из-за возникшего между ними конфликта на востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.По фактам, изложенным в СМИ, следственными органами ГСУСК РФ по городу Москве организовано проведение доследственной проверки. Из информационного сообщения следует, что после спортивных соревнований на востоке Москвы, у 16-летнего спортсмена произошёл конфликт с тренером команды соперников, в ходе которого мужчина ударил подростка", - говорится в сообщении.Уточняется, что следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20200509/1571213408.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия