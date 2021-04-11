https://ria.ru/20210411/pretenzii-1727786188.html

В России заявили о претензиях Турции на Крым

В России заявили о претензиях Турции на Крым

Российские политики прокомментировали слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, поддержавшего "Крымскую платформу" и заявившего о непризнании полуострова РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T16:22

2021-04-11T16:22

2021-04-11T17:18

россия

светлана журова

руслан бальбек

михаил шеремет

сергей цеков

владимир зеленский

турция

реджеп тайип эрдоган

украина

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские политики прокомментировали слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, поддержавшего "Крымскую платформу" и заявившего о непризнании полуострова российским регионом. Подробнее — в материале РИА Новости.Накануне после переговоров с Владимиром Зеленским Эрдоган отметил, что Турция выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины и ее принципиальная позиция — непризнание "аннексии" Крыма. Помимо этого, как указал турецкий лидер, Анкара рассматривает "повышение стандартов жизни крымских татар <...> как "историческую и гуманитарную обязанность"."Не заглядывайтесь на Крым"Депутат Госдумы Михаил Шеремет посоветовал президенту Турции умерить свой пыл."Учитывая агрессивную риторику Эрдогана, думаю, нам стоит подумать над тем, чтобы призвать наших граждан воздержаться от поездок в Турцию, так как им никто не сможет гарантировать там безопасность", — сказал парламентарий РИА Новости.По его словам, Эрдогану следует обратить внимание на ситуацию внутри своей страны, а не заглядываться на российские территории. Шеремет напомнил, что недружественные шаги не останутся без ответа."Читайте историю. Россия никому не по зубам", — напомнил депутат."Вызывает недоумение"Сенатор от полуострова, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал позицию Эрдогана упрямой и нереалистичной, отметив, что такие высказывания турецкий президент делает не в первый раз. "От многократного повторения этого мнения Крым не вернется в состав Украины <…> никогда. На так называемой Крымской платформе можно тысячу раз говорить слово "халва", но от этого во рту слаще не станет и нынешний статус Крыма как составной части России не изменится", — заявил парламентарий РИА Новости. Как добавил Цеков, спекуляции Анкары относительно межнациональных отношений в Крыму вызывают недоумение. Он подчеркнул, что права этнических меньшинств на полуострове не только не нарушаются, но и расширились по сравнению с периодом в составе Украины. "Хотел ободрить"По мнению депутата Госдумы Руслана Бальбека, Эрдоган мог сказать то, что хотел от него услышать украинский коллега."Сейчас такая мода во всем мире — закрывать глаза на факты, происходящие в России. Видимо, и президент Турции, что называется, попал под современные тренды", — сказал депутат РИА Новости. Бальбек отметил, что Зеленский годится президенту Турции в сыновья, а после слов Эрдогана вряд стоит ожидать реальных дел. "Возможно, турецкому президенту просто хотелось сказать что-то ободряющее политическому юнцу", — предположил он.Депутат также отметил, что Крым уже находится на своем месте — в России, а его коренные жители "находятся в Крыму, а не на сопредельных территориях"."Считают своей территорией"Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Турция считает Крым своей территорией и поэтому поддерживает Украину в вопросе принадлежности полуострова. "Они вообще с самого начала считают, что это их территория, а не украинская. Я это допускаю", — сказала она URA.RU. Как отметила депутат, Турция проявляла интерес к полуострову еще до референдума 2014 года. Она отметила, что у Москвы и Анкары всегда были разногласия. Дары данайцевРуководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте Александр Молохов назвал обещание турок помочь Украине "вернуть" Крым дарами данайцев."Так называемая поддержка Турцией "Крымской платформы" живо напоминает известную сцену из "Энеиды" Вергилия, когда вслед за троянским жрецом хочется воскликнуть: "Бойтесь данайцев, дары приносящих", — заявил Молохов РИА Новости. Он подчеркнул, что Эрдоган преследует иные цели, нежели сохранение Крыма под влиянием киевских властей, добавив, что с таким союзником, как Турция, Украине и враги не нужны. Саммит "Крымской платформы" запланирован на 23 августа. На нем Киев хочет обсудить вопрос "возвращения" полуострова. Украина предложила присоединиться к площадке ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.

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https://ria.ru/20210408/ukraina-1727411803.html

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