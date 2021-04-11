https://ria.ru/20210411/politsiya-obvinila-britantsa-v-ubiystve-odnogo-iz-bogateyshikh-lyudey-v-strane-1727750559.html

Полиция обвинила британца в убийстве одного из богатейших людей в стране

Полиция обвинила британца в убийстве одного из богатейших людей в стране

Полиция британского графства Дорсет предъявила обвинение 34-летнему британцу в убийстве одного из богатейших бизнесменов в Великобритании Ричарда Саттона,... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T09:38

2021-04-11T09:38

2021-04-11T09:38

дорсет

в мире

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Полиция британского графства Дорсет предъявила обвинение 34-летнему британцу в убийстве одного из богатейших бизнесменов в Великобритании Ричарда Саттона, владевшего лондонскими отелями Sheraton Grand и Athenaeum."Проведя тщательное расследование, мы проконсультировались с Королевской прокурорской службой. В результате полиция Дорсета получила полномочия на то, чтобы официально обвинить Томаса Шрайбера в убийстве сэра Ричарда, в попытке убийстве пострадавшей женщины и в неосторожном вождении автомобиля", - заявил представитель полиции Саймон Хакстер, чьи слова приведены на сайте полиции.В четверг стало известно, что Саттон был убит в собственном загородном особняке. В среду вечером в дом бизнесмена, расположенного в графстве Дорсет, ворвался неизвестный и напал с ножом на Саттона и его супругу. От полученных травм мужчина скончался на месте, женщина с ножевыми ранениями была доставлена в больницу. Полиция задержала 34-летнего подозреваемого в нападении. По данным правоохранительных органов, преступник и погибший не были знакомы.Состояние Саттона оценивается в 301 миллион фунтов стерлингов. Помимо гостиниц, предприниматель также владел другой недвижимостью и фермерскими хозяйствами.

https://ria.ru/20210408/millioner-1727442405.html

https://ria.ru/20210211/ubiystvo-1597106960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дорсет, в мире