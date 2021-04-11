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Полиция обвинила британца в убийстве одного из богатейших людей в стране
Полиция обвинила британца в убийстве одного из богатейших людей в стране
Полиция британского графства Дорсет предъявила обвинение 34-летнему британцу в убийстве одного из богатейших бизнесменов в Великобритании Ричарда Саттона,... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T09:38
2021-04-11T09:38
дорсет
в мире
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Полиция британского графства Дорсет предъявила обвинение 34-летнему британцу в убийстве одного из богатейших бизнесменов в Великобритании Ричарда Саттона, владевшего лондонскими отелями Sheraton Grand и Athenaeum."Проведя тщательное расследование, мы проконсультировались с Королевской прокурорской службой. В результате полиция Дорсета получила полномочия на то, чтобы официально обвинить Томаса Шрайбера в убийстве сэра Ричарда, в попытке убийстве пострадавшей женщины и в неосторожном вождении автомобиля", - заявил представитель полиции Саймон Хакстер, чьи слова приведены на сайте полиции.В четверг стало известно, что Саттон был убит в собственном загородном особняке. В среду вечером в дом бизнесмена, расположенного в графстве Дорсет, ворвался неизвестный и напал с ножом на Саттона и его супругу. От полученных травм мужчина скончался на месте, женщина с ножевыми ранениями была доставлена в больницу. Полиция задержала 34-летнего подозреваемого в нападении. По данным правоохранительных органов, преступник и погибший не были знакомы.Состояние Саттона оценивается в 301 миллион фунтов стерлингов. Помимо гостиниц, предприниматель также владел другой недвижимостью и фермерскими хозяйствами.
https://ria.ru/20210408/millioner-1727442405.html
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дорсет, в мире

Полиция обвинила британца в убийстве одного из богатейших людей в стране

09:38 11.04.2021
 
© Depositphotos / k biggsСотрудник полиции Великобритании
Сотрудник полиции Великобритании - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© Depositphotos / k biggs
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Полиция британского графства Дорсет предъявила обвинение 34-летнему британцу в убийстве одного из богатейших бизнесменов в Великобритании Ричарда Саттона, владевшего лондонскими отелями Sheraton Grand и Athenaeum.
"Проведя тщательное расследование, мы проконсультировались с Королевской прокурорской службой. В результате полиция Дорсета получила полномочия на то, чтобы официально обвинить Томаса Шрайбера в убийстве сэра Ричарда, в попытке убийстве пострадавшей женщины и в неосторожном вождении автомобиля", - заявил представитель полиции Саймон Хакстер, чьи слова приведены на сайте полиции.
Британские полицейские - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 20:53
Одного из богатейших жителей Британии убили в загородном особняке
В четверг стало известно, что Саттон был убит в собственном загородном особняке. В среду вечером в дом бизнесмена, расположенного в графстве Дорсет, ворвался неизвестный и напал с ножом на Саттона и его супругу. От полученных травм мужчина скончался на месте, женщина с ножевыми ранениями была доставлена в больницу. Полиция задержала 34-летнего подозреваемого в нападении. По данным правоохранительных органов, преступник и погибший не были знакомы.
Состояние Саттона оценивается в 301 миллион фунтов стерлингов. Помимо гостиниц, предприниматель также владел другой недвижимостью и фермерскими хозяйствами.
Полиция на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020 - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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