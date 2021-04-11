https://ria.ru/20210411/pogoda-1727741214.html

Вильфанд спрогнозировал аномально жаркую погоду на Урале

Вильфанд спрогнозировал аномально жаркую погоду на Урале

Башкирию, Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области ждет жаркая погода в ближайшие дни, температура будет достигать 25 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T04:07

2021-04-11T04:07

2021-04-11T06:50

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Башкирию, Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области ждет жаркая погода в ближайшие дни, температура будет достигать 25 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также отметил, что на юге Европейской России температурный фон ожидается от +16 до +20 градусов."Самая высокая температура на нижней Волге, там выше 20 градусов, Астраханская, Волгоградская область 20-25 градусов, в Приволжском федеральном округе выше 20 градусов", - добавил Вильфанд.

https://ria.ru/20210411/pogoda-1727740931.html

россия

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2021

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество