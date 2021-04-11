Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210411/pogoda-1727740931.html
Вильфанд назвал регионы с температурными аномалиями
Вильфанд назвал регионы с температурными аномалиями
Температурные аномалии на Ямале и Таймыре достигают 14 градусов, аномальное тепло фиксируется в регионе уже более десяти дней, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T03:49
2021-04-11T07:29
роман вильфанд
гидрометцентр
ямал
таймыр
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581096_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_031d76cb44ee7977434c7074888337b2.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Температурные аномалии на Ямале и Таймыре достигают 14 градусов, аномальное тепло фиксируется в регионе уже более десяти дней, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ранее он отмечал, что на Ямале очень теплая для этого времени года погода наблюдается уже в течение десяти дней. Синоптик сообщал, что такое тепло оказывает самое большое влияние на "зимники" - дороги, которые используются в арктических территориях для доставки продовольствия и сообщения между регионами в холодное время года. При температуре выше нуля зимние дороги начинают разрушаться и могут прекратить функционировать раньше обычного.
https://ria.ru/20210406/klimat-1604378135.html
ямал
таймыр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581096_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d84897951d0f5e171d219cb45459a222.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман вильфанд, гидрометцентр, ямал, таймыр, общество

Вильфанд назвал регионы с температурными аномалиями

03:49 11.04.2021 (обновлено: 07:29 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Температурные аномалии на Ямале и Таймыре достигают 14 градусов, аномальное тепло фиксируется в регионе уже более десяти дней, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"На северо-западе и в средней Сибири очень теплая погода, на 10-14 градусов выше нормы. Я имею в виду Ямало-Ненецкий автономный округ и Таймыр. В Красноярском крае тоже температурный фон очень высокий. Дневные температуры положительные. Дневная температура в районе Ямала от 0 до +4, в районе Таймыра от -4 до -8" - сказал Вильфанд.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 03:07
Вильфанд обратился к россиянам из-за изменений климата
Ранее он отмечал, что на Ямале очень теплая для этого времени года погода наблюдается уже в течение десяти дней. Синоптик сообщал, что такое тепло оказывает самое большое влияние на "зимники" - дороги, которые используются в арктических территориях для доставки продовольствия и сообщения между регионами в холодное время года. При температуре выше нуля зимние дороги начинают разрушаться и могут прекратить функционировать раньше обычного.
 
Роман ВильфандГидрометцентрЯмалТаймырОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:34Явка на референдуме в Киргизии за полдня голосования составила 19,41%
12:29Участок "салатовой" ветки московского метро закроют с 1 по 23 мая
12:26После драки у торгового комплекса в Петербурге задержали десять человек
12:23В посольстве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян
12:14В ВОЗ объяснили, чем опасны мутации коронавируса
12:09В Минске вспомнят жертв произошедшего десять лет назад теракта в метро
12:04Глава СК проконтролирует дело о мошенничестве с квартирой Лядовой
11:49ВСУ блокируют работу беспилотников миссии ОБСЕ, заявили в ДНР
11:41В Петербурге подросток устроил стрельбу в школьной раздевалке
11:36В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля
11:34В Москве госпитализировали 905 человек с коронавирусом за сутки
11:22Турция заморозила закупку вертолетов у Италии после заявлений Драги
11:22Axios назвал имя вероятного кандидата в советники Байдена по России
11:17Правительство уточнило правила ценообразования жизненно важных лекарств
11:14На Алтае проверят информацию о смерти двенадцатилетней ученицы лицея
11:08Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:06В России выписали 7230 человек после COVID-19
11:04В Москве выявили 2090 новых случаев заражения коронавирусом
11:03В России умерли 337 человек с COVID-19 за сутки
11:03В России выявили 8702 новых случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния