Вильфанд назвал регионы с температурными аномалиями
03:49 11.04.2021 (обновлено: 07:29 11.04.2021)
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Температурные аномалии на Ямале и Таймыре достигают 14 градусов, аномальное тепло фиксируется в регионе уже более десяти дней, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"На северо-западе и в средней Сибири очень теплая погода, на 10-14 градусов выше нормы. Я имею в виду Ямало-Ненецкий автономный округ и Таймыр. В Красноярском крае тоже температурный фон очень высокий. Дневные температуры положительные. Дневная температура в районе Ямала от 0 до +4, в районе Таймыра от -4 до -8" - сказал Вильфанд.
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Ранее он отмечал, что на Ямале очень теплая для этого времени года погода наблюдается уже в течение десяти дней. Синоптик сообщал, что такое тепло оказывает самое большое влияние на "зимники" - дороги, которые используются в арктических территориях для доставки продовольствия и сообщения между регионами в холодное время года. При температуре выше нуля зимние дороги начинают разрушаться и могут прекратить функционировать раньше обычного.