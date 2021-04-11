https://ria.ru/20210411/pogoda-1727740931.html

Вильфанд назвал регионы с температурными аномалиями

Вильфанд назвал регионы с температурными аномалиями

Температурные аномалии на Ямале и Таймыре достигают 14 градусов, аномальное тепло фиксируется в регионе уже более десяти дней, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T03:49

2021-04-11T03:49

2021-04-11T07:29

роман вильфанд

гидрометцентр

ямал

таймыр

общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Температурные аномалии на Ямале и Таймыре достигают 14 градусов, аномальное тепло фиксируется в регионе уже более десяти дней, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ранее он отмечал, что на Ямале очень теплая для этого времени года погода наблюдается уже в течение десяти дней. Синоптик сообщал, что такое тепло оказывает самое большое влияние на "зимники" - дороги, которые используются в арктических территориях для доставки продовольствия и сообщения между регионами в холодное время года. При температуре выше нуля зимние дороги начинают разрушаться и могут прекратить функционировать раньше обычного.

https://ria.ru/20210406/klimat-1604378135.html

ямал

таймыр

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман вильфанд, гидрометцентр, ямал, таймыр, общество