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Вильфанд рассказал о похолодании в центре европейской части России
Вильфанд рассказал о похолодании в центре европейской части России
Температура в центре европейской части России во второй половине следующей недели будет ниже, чем в первой, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T03:35
2021-04-11T07:26
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Температура в центре европейской части России во второй половине следующей недели будет ниже, чем в первой, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали аномальное потепление в регионе в ближайшие дни. Синоптик также сообщил, что мощные антициклоны, быстрое таяние снега, а также потоки теплого воздуха с юга приведут к тому, что в ближайшие пять дней температура в центре Европейской России будет существенно выше нормы, к четвергу она окажется на восемь градусов выше средних многолетних значений.При этом Башкирию, Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области в ближайшие дни ждет жара, температура будет достигать +25 градусов, а на юге Европейской России ожидается +16... +20 градусов.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд рассказал о похолодании в центре европейской части России

03:35 11.04.2021 (обновлено: 07:26 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Температура в центре европейской части России во второй половине следующей недели будет ниже, чем в первой, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали аномальное потепление в регионе в ближайшие дни.
"Я могу сказать, что вторая половина недели будет более прохладная, чем первая. Начиная с четверга, будет более облачная погода и даже дождик", - сказал Вильфанд.
Синоптик также сообщил, что мощные антициклоны, быстрое таяние снега, а также потоки теплого воздуха с юга приведут к тому, что в ближайшие пять дней температура в центре Европейской России будет существенно выше нормы, к четвергу она окажется на восемь градусов выше средних многолетних значений.
При этом Башкирию, Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области в ближайшие дни ждет жара, температура будет достигать +25 градусов, а на юге Европейской России ожидается +16... +20 градусов.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
 
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