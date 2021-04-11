https://ria.ru/20210411/pogoda-1727740812.html

Вильфанд рассказал о похолодании в центре европейской части России

Вильфанд рассказал о похолодании в центре европейской части России

Температура в центре европейской части России во второй половине следующей недели будет ниже, чем в первой, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T03:35

2021-04-11T03:35

2021-04-11T07:26

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Температура в центре европейской части России во второй половине следующей недели будет ниже, чем в первой, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали аномальное потепление в регионе в ближайшие дни. Синоптик также сообщил, что мощные антициклоны, быстрое таяние снега, а также потоки теплого воздуха с юга приведут к тому, что в ближайшие пять дней температура в центре Европейской России будет существенно выше нормы, к четвергу она окажется на восемь градусов выше средних многолетних значений.При этом Башкирию, Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области в ближайшие дни ждет жара, температура будет достигать +25 градусов, а на юге Европейской России ожидается +16... +20 градусов.

https://ria.ru/20210406/klimat-1604378135.html

россия

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2021

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество