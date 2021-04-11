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Вильфанд рассказал о похолодании в центре европейской части России
Вильфанд рассказал о похолодании в центре европейской части России
Температура в центре европейской части России во второй половине следующей недели будет ниже, чем в первой, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T03:35
2021-04-11T03:35
2021-04-11T07:26
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Температура в центре европейской части России во второй половине следующей недели будет ниже, чем в первой, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали аномальное потепление в регионе в ближайшие дни. Синоптик также сообщил, что мощные антициклоны, быстрое таяние снега, а также потоки теплого воздуха с юга приведут к тому, что в ближайшие пять дней температура в центре Европейской России будет существенно выше нормы, к четвергу она окажется на восемь градусов выше средних многолетних значений.При этом Башкирию, Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области в ближайшие дни ждет жара, температура будет достигать +25 градусов, а на юге Европейской России ожидается +16... +20 градусов.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
Температура в центре европейской части России
во второй половине следующей недели будет ниже, чем в первой, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
.
Ранее в Гидрометцентре
спрогнозировали аномальное потепление в регионе в ближайшие дни.
"Я могу сказать, что вторая половина недели будет более прохладная, чем первая. Начиная с четверга, будет более облачная погода и даже дождик", - сказал Вильфанд.
Синоптик также сообщил, что мощные антициклоны, быстрое таяние снега, а также потоки теплого воздуха с юга приведут к тому, что в ближайшие пять дней температура в центре Европейской России будет существенно выше нормы, к четвергу она окажется на восемь градусов выше средних многолетних значений.
При этом Башкирию, Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области в ближайшие дни ждет жара, температура будет достигать +25 градусов, а на юге Европейской России ожидается +16... +20 градусов.