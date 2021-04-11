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Вильфанд объяснил, почему Европейскую Россию ждет аномальное тепло
Вильфанд объяснил, почему Европейскую Россию ждет аномальное тепло
Мощные антициклоны, быстрое таяние снега, а также потоки теплого воздуха с юга привели к тому, что в ближайшие пять дней температура в центре Европейской России РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T03:22
2021-04-11T05:45
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Мощные антициклоны, быстрое таяние снега, а также потоки теплого воздуха с юга привели к тому, что в ближайшие пять дней температура в центре Европейской России будет существенно выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По прогнозу синоптиков, с воскресенья регион ждет аномально теплая погода. Сначала отклонения от нормы составит два-три градуса, а к четвергу температура окажется на восемь градусов выше средних многолетних значений.Он также отметил, что помимо солнца наблюдается приток тепла с юга и юго-запада. По словам синоптика, речь идет о настоящей весне.Синоптик добавил, что апрель - это самый динамичный месяц в году. В этом месяце температура по климатическим расчетам увеличивается почти на десять градусов.Однако, отметил Вильфанд, такое отклонение от нормы редко даже для апреля. "Начало второй декады апреля в этом году очень необычно”, - заключил он.
https://ria.ru/20210406/klimat-1604378135.html
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд объяснил, почему Европейскую Россию ждет аномальное тепло

03:22 11.04.2021 (обновлено: 05:45 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов Роман Вильфанд
 Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Мощные антициклоны, быстрое таяние снега, а также потоки теплого воздуха с юга привели к тому, что в ближайшие пять дней температура в центре Европейской России будет существенно выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По прогнозу синоптиков, с воскресенья регион ждет аномально теплая погода. Сначала отклонения от нормы составит два-три градуса, а к четвергу температура окажется на восемь градусов выше средних многолетних значений.
“Через центр Европейской России проходит область высокого давления - хорошо развитая антициклональная деятельность. Важно отметить, что антициклоны протянулись с запад на восток и между двумя барическими образованиями, которые называются антициклонами. Один расположен далеко на западе, отрог Азорского антициклона, другой антициклон находится на востоке Азиатской части страны. Такая хорошая полоса высокого давления, поэтому антициклональный режим, солнечная погода”, - сказал Вильфанд.
Он также отметил, что помимо солнца наблюдается приток тепла с юга и юго-запада. По словам синоптика, речь идет о настоящей весне.
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"Температура будет существенно превышать многолетние значения. Антициклон и сошел снег, поэтому подстилающая поверхность сразу отдает тепло в воздух”, - уточнил Вильфанд.

Синоптик добавил, что апрель - это самый динамичный месяц в году. В этом месяце температура по климатическим расчетам увеличивается почти на десять градусов.
Однако, отметил Вильфанд, такое отклонение от нормы редко даже для апреля. "Начало второй декады апреля в этом году очень необычно”, - заключил он.
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