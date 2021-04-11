https://ria.ru/20210411/pogoda-1727740623.html

Вильфанд объяснил, почему Европейскую Россию ждет аномальное тепло

Вильфанд объяснил, почему Европейскую Россию ждет аномальное тепло

Мощные антициклоны, быстрое таяние снега, а также потоки теплого воздуха с юга привели к тому, что в ближайшие пять дней температура в центре Европейской России РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T03:22

2021-04-11T03:22

2021-04-11T05:45

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Мощные антициклоны, быстрое таяние снега, а также потоки теплого воздуха с юга привели к тому, что в ближайшие пять дней температура в центре Европейской России будет существенно выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По прогнозу синоптиков, с воскресенья регион ждет аномально теплая погода. Сначала отклонения от нормы составит два-три градуса, а к четвергу температура окажется на восемь градусов выше средних многолетних значений.Он также отметил, что помимо солнца наблюдается приток тепла с юга и юго-запада. По словам синоптика, речь идет о настоящей весне.Синоптик добавил, что апрель - это самый динамичный месяц в году. В этом месяце температура по климатическим расчетам увеличивается почти на десять градусов.Однако, отметил Вильфанд, такое отклонение от нормы редко даже для апреля. "Начало второй декады апреля в этом году очень необычно”, - заключил он.

https://ria.ru/20210406/klimat-1604378135.html

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество